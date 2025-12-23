Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng Sinh “Trao Gửi Yêu Thương” tại TP.HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

2.600 phần quà - hành trình lan tỏa yêu thương từ TP.HCM đến Hà Nội

“Trao Gửi Yêu Thương” là chuỗi hoạt động cộng đồng trọng điểm của Prudential trong năm kỷ niệm 26 năm doanh nghiệp hiện diện và đồng hành cùng Việt Nam, với các hoạt động như: Trao quà, học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ khẩn cấp, mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai cùng nhiều hoạt động đóng góp ý nghĩa khác cho cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Prudential đã trao tổng cộng 2.600 phần quà cho các bệnh nhi tại các bệnh viện nhi ở TP.HCM và Hà Nội, với tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi và những chú gấu bông được chính cán bộ nhân viên và tư vấn viên Prudential chung tay quyên góp thông qua hoạt động kêu gọi nội bộ trước đó.

Trước đó, tại TP.HCM, hoạt động được tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 12/12, với sự tham gia của đại diện Prudential Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, lãnh đạo bệnh viện cùng đại diện các bệnh nhi đang điều trị. Không khí chương trình được ghi nhận ấm áp, gần gũi, khi các phần quà được trao tận tay các em nhỏ và gia đình ngay tại khoa điều trị.

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội ảnh 1
Ông Conor M O'Neill, Phó Tổng Giám đốc Tài Chính của Prudential Việt Nam hóa thân thành ông già Noel mang đến các em những món quà ý nghĩa và niềm vui trong mùa Giáng Sinh này. Ảnh: Prudential Việt Nam.

Tiếp nối hành trình đó, sự kiện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội ngày 22/12 và Bệnh viện Nhi Trung Ương ngày 23/12 mang đến không khí Giáng Sinh an lành cho hàng nghìn bệnh nhi phía Bắc. Những món quà nhỏ, những cái bắt tay, lời hỏi thăm từ đại diện Prudential và các đối tác đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc tích cực, giúp các em và gia đình vơi bớt áp lực trong quá trình điều trị.

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội ảnh 2

Chương trình “Trao gửi yêu thương" mùa Giáng Sinh cho các bệnh nhi được tiếp nối tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (TP Hà Nội) chiều 22/12. Ảnh: Prudential Việt Nam.

Theo đại diện Prudential, chương trình năm nay ghi nhận sự tham gia của hàng trăm nhân viên và tư vấn viên, không chỉ đóng góp hiện vật mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động trao quà tại bệnh viện. Đây là cách Prudential lan tỏa tinh thần sẻ chia từ nội bộ doanh nghiệp đến cộng đồng, đặc biệt trong những dịp cuối năm.

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội ảnh 3
Các nhân viên Prudential hưởng ứng hoạt động đóng góp gấu bông cho các bé bệnh nhi. Ảnh: Prudential Việt Nam.

Cam kết dài hạn với trẻ em và cộng đồng

Năm 2025 cũng đánh dấu 25 năm hợp tác giữa Prudential và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, dựa trên mục tiêu chung và cam kết lâu dài vì thế hệ tương lai của Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, Prudential đã đóng góp hơn 15 tỷ đồng cho các sáng kiến chung, mang lại lợi ích cho hàng chục nghìn trẻ em.

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng Sinh cho bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội ảnh 4

Đại diện Prudential cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng, trong đó các hoạt động vì trẻ em và gia đình luôn được xem là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với hành trình “Trao Gửi Yêu Thương” mùa Giáng Sinh khép lại tại Hà Nội, Prudential tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng, xuyên suốt hành trình đồng hành cùng Việt Nam.

PV
Prudential Prudential Việt Nam Bảo hiểm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
(Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.
Ảnh minh hoạ.
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm hướng dẫn các quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: VGP.
Đầu tư khoa học cơ bản đúng hướng, hiệu quả được đo đếm rõ ràng
(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.