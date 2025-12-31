TP Hồ Chí Minh điều trị thành công ca sốt xuất huyết cực hiếm gặp

(Ngày Nay) - Ngày 30/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca sốc sốt xuất huyết dengue nặng, biến chứng suy đa tạng và tổn thương tụy hiếm gặp.

Bé trai N.Đ.N.Đ. (15 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh bị sốt cao 3 ngày liên tục, không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm ho, sổ mũi. Chiều ngày thứ 4, bé trai ói 3 lần ra dịch lợn cợn nâu, mệt, tay chân lạnh. Tại bệnh viện tuyến dưới, trẻ rơi vào tình trạng không bắt được mạch, không đo được huyết áp, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau đó được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, bé trai có mạch yếu, huyết áp thấp, da nổi bông. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ sốc sốt xuất huyết dengue nặng và nhanh chóng triển khai phác đồ chống sốc, truyền albumin 10%, sử dụng thuốc vận mạch dưới hướng dẫn theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm và huyết áp động mạch xâm lấn.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu với sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và suy hô hấp. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh và tiểu cầu đậm đặc. Do bệnh nhi bị tổn thương gan thận nặng (men gan trên 1.500 đơn vị/L, creatinine máu trên 450 micromol/L) và tổn thương tụy nặng hiếm gặp (men tụy amylase và Lipase đều trên 1.000 đơn vị/L) nên các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục và điều trị hỗ trợ gan, tụy.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, diễn tiến tình trạng trẻ phức tạp với rối loạn chức năng các cơ quan, bệnh nhi cũng có biểu hiện nhiễm trùng bệnh viện nên được tiếp tục điều trị hỗ trợ các cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng. Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, chức năng gan thận, tụy trở về bình thường, được cai máy thở và tỉnh táo trở lại.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, đây là trường hợp sốt xuất huyết có tổn thương tụy rất hiếm gặp, y văn thế giới ghi nhận chỉ có 70 trường hợp tương tự được báo cáo từ năm 1981 đến 2024. “Cơ chế bệnh sinh chưa được làm rõ hoàn toàn, có thể có các giả thuyết là virus dengue xâm nhập trực tiếp tế bào tụy, gây viêm, phù nề nhu mô tụy hoặc virus dengue gây viêm nội mạc mạch máu dẫn đến thiếu máu cục bộ tụy. Ngoài ra, cũng có khả năng do thể bệnh nhi phản ứng miễn dịch quá mức, gây ra cơn bão Cytokine gây tổn thương mô tụy hoặc tình trạng rối loạn đông máu gây nên xuất huyết tụy”, bác sĩ Tiến thông tin thêm.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách diệt muỗi, lăng quăng, cho trẻ ngủ mùng (màn) và theo dõi sát khi trẻ bị sốt. “Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm một trong các dấu hiệu như quấy khóc, bứt rứt hoặc li bì, đau bụng, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, ói ra máu hoặc tiêu phân đen, tay chân lạnh, mệt nhiều, bỏ ăn uống… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời”, bác sĩ Tiến khuyến cáo.