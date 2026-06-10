Hà Nội hoàn thiện các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô trước ngày 15/6

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cơ sở pháp lý trực tiếp để tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới của thành phố.

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống nghị quyết triển khai Luật Thủ đô, với yêu cầu toàn bộ các nghị quyết phải được hoàn thành trước ngày 15/6 để kịp tổ chức hướng dẫn, triển khai ngay khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đây là thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 6/2026 (phiên thứ 2) diễn ra sáng 10/6, nhằm xem xét các dự thảo nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền trình Hội đồng Nhân dân thành phố.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ kế hoạch đã được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất, Hà Nội sẽ ban hành tổng cộng 64 nghị quyết để cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô 2026 trước thời điểm luật có hiệu lực.

Tại Kỳ họp thứ ba vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 13 nghị quyết. Như vậy, còn 51 nghị quyết dự kiến được xem xét tại Kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân thành phố, diễn ra ngày 12/6.

Qua rà soát, hiện có một nghị quyết dự kiến rút khỏi chương trình xây dựng, còn lại 50 nghị quyết tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trong số này, 48 nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định; 2 nghị quyết chưa gửi thẩm định gồm dự thảo nghị quyết về phát triển vùng do Sở Tài chính chủ trì xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế chủ trì soạn thảo.

Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận, cho ý kiến trực tiếp đối với 19 trong tổng số 50 dự thảo nghị quyết; các dự thảo còn lại được lấy ý kiến bằng văn bản để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thông qua.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý trực tiếp để tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới của thành phố. Chỉ khi các nghị quyết được ban hành đầy đủ, đồng bộ và bảo đảm chất lượng thì các cơ quan quản lý nhà nước mới có đủ căn cứ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng và tính khả thi của từng nghị quyết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành tiếp tục xác định việc hoàn thiện các nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trong công tác thẩm tra, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh yêu cầu hoàn thành công tác xây dựng văn bản, lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn. Các sở, ngành được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; tổ chức hướng dẫn cho địa phương, doanh nghiệp và người dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các đối tượng thụ hưởng kịp thời tiếp cận các chính sách mới ngay khi các nghị quyết có hiệu lực.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hai tuần cuối tháng 6/2026 là giai đoạn quan trọng để các sở, ngành hoàn thành công tác tập huấn, quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới, bảo đảm khi Luật Thủ đô 2026 và các nghị quyết có hiệu lực thì toàn bộ hệ thống chính quyền có thể vận hành thông suốt.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng việc Luật Thủ đô 2026 cùng hệ thống nghị quyết hướng dẫn thi hành chính thức đi vào cuộc sống sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.