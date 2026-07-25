Alpha Alliance: “Mở khóa kiệt tác di sản, sưu tầm giá trị vượt thời gian” (Ngày Nay) -Chiều 24/7, Alphanam Group phối hợp cùng đơn vị phân phối Huy Hoàng Homes lần đầu ra mắt chương trình “Alpha Alliance” giới thiệu góc nhìn toàn cảnh về chiến lược phát triển bất động sản hàng hiệu gắn liền với di sản và hạ tầng điểm đến dành cho nhà đầu tư VIP.

Hiện thực hóa quyết sách của Trung ương bằng hành động và hiệu quả thực thi (Ngày Nay) - Những định hướng tại Hội nghị Trung ương 3 nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên bởi bám sát yêu cầu thực tiễn và hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nâng cao năng lực quản trị quốc gia với không gian biển, phát triển kinh tế biển (Ngày Nay) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

"Mãi mãi tuổi 20": Tri ân hàng triệu người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc (Ngày Nay) - Suốt 79 năm qua, chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Công an tỉnh Quảng Trị phục chế và trao tặng ảnh liệt sĩ, tri ân các gia đình người có công với cách mạng (Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa tri ân các thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google (Ngày Nay) - Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cảnh báo EU sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi mà ông gọi là "bất hợp pháp và thiếu đạo đức."

Rạng sáng 25/7, bão Noul vào Biển Đông, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (Ngày Nay) - Dự báo bão Noul di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm (Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

TikTok đối mặt sức ép mới vì không bảo vệ được tài khoản trẻ vị thành niên (Ngày Nay) - Nếu TikTok không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của DSA, trẻ vị thành niên sẽ đối mặt với nguy cơ bị “săn mồi” trực tuyến, dụ dỗ và bắt nạt trên không gian số.