Nâng cao năng lực quản trị quốc gia với không gian biển, phát triển kinh tế biển

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau 5 ngày (từ 20 -24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm.
Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung; thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản.
Tại Hội nghị lần này, Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.
Đổi mới tư duy quản trị
Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của biển đối với sự phát triển đất nước mà còn cho thấy yêu cầu đổi mới tư duy quản trị và tổ chức không gian phát triển trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, biển không còn được nhìn nhận đơn thuần là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế riêng lẻ, mà cần được tiếp cận như một không gian phát triển thống nhất, có sự kết nối chặt chẽ với đất liền, hệ thống cảng biển, logistics, các hành lang kinh tế và mạng lưới hợp tác quốc tế.
Đây cũng là yêu cầu nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền quốc gia.
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trước hết cần đổi mới phương thức quản trị theo hướng tích hợp, liên ngành và dựa trên cơ sở khoa học.
Quá trình quy hoạch, khai thác và sử dụng không gian biển cần được đặt trong mối liên kết với quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, cảng biển và các trung tâm kinh tế ven biển, thay vì tiếp cận theo từng ngành hoặc từng địa phương riêng lẻ như trước đây.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị biển. Việc đẩy mạnh điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu biển thống nhất, ứng dụng công nghệ số trong giám sát tài nguyên, môi trường và hỗ trợ hoạch định chính sách sẽ giúp quá trình quản lý và khai thác biển dựa trên bằng chứng khoa học, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và hạn chế các xung đột trong khai thác, sử dụng không gian biển.
Phân tích định hướng phát triển biển trong giai đoạn mới, Tiến sỹ Nguyễn Đình Đáp cho rằng phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng mà còn phải lấy con người làm trung tâm, bảo đảm sinh kế cho cộng đồng ven biển, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đây cũng là cơ sở để các ngành, các địa phương và các chủ thể tham gia khai thác biển cùng hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững và lâu dài. Những yêu cầu đó cũng đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường đầu tư cho điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và phát triển hạ tầng dữ liệu biển.
Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị quốc gia đối với không gian biển, đồng thời tạo tiền đề cho việc ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế biển ở giai đoạn tới.
Xây dựng nền tảng dữ liệu cho quản trị biển hiện đại
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Mô hình lồng bè nuôi tôm hùm, cá biển của ngư dân.