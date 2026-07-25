Alpha Alliance: “Mở khóa kiệt tác di sản, sưu tầm giá trị vượt thời gian”

(Ngày Nay) -Chiều 24/7, Alphanam Group phối hợp cùng đơn vị phân phối Huy Hoàng Homes lần đầu ra mắt chương trình “Alpha Alliance” giới thiệu góc nhìn toàn cảnh về chiến lược phát triển bất động sản hàng hiệu gắn liền với di sản và hạ tầng điểm đến dành cho nhà đầu tư VIP.

Tại sự kiện, Huy Hoàng Homes giới thiệu 2 Dự án bất động sản hàng hiệu của chủ đầu tư Alphanam Group : Alphora Muong Hoa Sapa và M Landmark Residences Đà Nẵng

Alphora Muong Hoa có quy mô 83ha, nằm trọn trong lòng thung lũng Mường Hoa - vùng di sản quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, đồng thời là một trong những không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc đang hướng tới danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO.

Dự án được quy hoạch trở thành quần thể đa thương hiệu lớn trong khu vực, với sự tham gia của các nhà kiến tạo hàng đầu thế giới như Bill Bensley hay Salvador Pérez Arroyo.

Dự án quy tụ các phân khu sở hữu lâu dài bao gồm: The Residences at InterContinental Sapa Resort: Bộ sưu tập 79 căn biệt thự chân mây do InterContinental Hotels & Resorts vận hành; Sofitel Residences Sapa Valley: Dự án Branded Residences đầu tiên tại Sa Pa gồm 9 tòa (2 tòa khách sạn quốc tế, 7 tòa căn hộ) mang tinh hoa kiến trúc Pháp, vận hành bởi Accor Group; ON 39 Villas: Phân khu 39 căn biệt thự mang phong cách Á Đông thanh tĩnh, gửi gắm thông điệp về sự khởi sắc và thịnh vượng; Làng Ẩm thực Quốc tế quy mô 31 căn shophouse.

M Landmark cao 45 tầng, trong đó, từ tầng 30 đến tầng 43 là khu căn hộ hạng sang M Landmark Residences với 224 căn từ 43 - 89m2, được bàn giao sổ hồng lâu dài. Các căn hộ của M Landmark Residences sở hữu tầm nhìn panorama 360 độ hiếm có: hướng núi, view biển, bao trọn sông Hàn và toàn cảnh lễ hội pháo hoa quốc tế…

Điểm đặc biệt tại tòa M Landmark là Courtyard by Marriott Danang Han River - khách sạn mang thương hiệu Courtyard by Marriott đã đi vào hoạt động từ mùa hè 2025 với gần 300 phòng nghỉ đẳng cấp. Sau hơn 1 năm mở cửa đón khách, Courtyard by Marriott Danang Han River đang là điểm lưu trú hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Điểm chung của cả hai dự án bất động sản hàng hiệu này là đều được thiết kế bởi những kiến trúc sư danh tiếng và quản lý vận hành bởi các thương hiệu lớn, uy tín, kinh nghiệm, lâu đời, hàng đầu thế giới.

Tại Alphora Muong Hoa Sapa, hội tụ cả 3 tinh hoa của ngành quản lý vận hành khách sạn là: Marriott; IHG và Accor.

Cả 2 dự án đều sở hữu lợi thế vượt trội, đều nằm ở các vị trí kim cương, độc nhất vô nhị và sản phẩm cao cấp, đặc sắc, đáp ứng nhu cầu của tệp khách cao cấp, thượng lưu, cả để ở, đầu tư lẫn sở hữu dưới định dạng sưu tập, truyền đời.

Sự kiện Alpha Alliance đầu tiên thành công tốt đẹp với những dấu ấn mạnh mẽ mở ra một hướng mới trong cách chủ đầu tư và đơn vị bán hàng tiếp cận khách hàng đang tìm kiếm cơ hội ở phân khúc bất động sản hàng hiệu.

Theo đại diện Huy Hoàng Homes, "Alpha Alliance" là bước đi chiến lược nhằm kết nối các sản phẩm bất động sản di sản tới đúng nhóm khách hàng tinh hoa có nhu cầu tích sản và tìm kiếm kênh đầu tư sinh dòng tiền bền vững, an toàn cũng như sở hữu bất động sản dạng bộ sưu tập.

Alpha Alliance sẽ đồng hành cùng khách hàng tiềm năng trong hành trình độc bản, thú vị: “lên rừng tầm di sản và về biển tạo giá trị- mở khóa các kiệt tác di sản, sưu tầm giá trị vượt thời gian”.