Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới

(Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.

Phán quyết giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới ban hành ngày 8/6 vừa qua, theo đó đình chỉ việc thực thi quy định tăng lệ phí sau khi 20 tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ khởi kiện. Tòa cấp dưới cho rằng khoản lệ phí mới có bản chất như một loại thuế nhưng chưa được Quốc hội cho phép nên không phù hợp với quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm nhận định chính quyền chưa chứng minh được khả năng thành công của đơn kháng cáo cũng như chưa đưa ra cơ sở thuyết phục để cho thấy việc áp dụng mức lệ phí mới nằm trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan hành pháp.

Tháng 9/2025, Tổng thống Trump đã ban hành tuyên bố nâng lệ phí đối với hồ sơ xin cấp mới thị thực H-1B lên 100.000 USD, cho rằng chương trình này đã bị lạm dụng để thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn. Trước đó, lệ phí xin thị thực H-1B thường dao động từ khoảng 2.000-5.000 USD tùy từng trường hợp.

Chương trình H-1B hiện cấp 65.000 thị thực mỗi năm, cùng 20.000 thị thực bổ sung dành cho người có trình độ sau đại học tại Mỹ. Quy định tăng lệ phí không áp dụng đối với một số đối tượng đang ở Mỹ theo diện thị thực du học - nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong số người được cấp mới thị thực H-1B.

Đến nay, rất ít doanh nghiệp đã nộp mức lệ phí mới kể từ khi quy định được ban hành. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phán quyết của tòa.

Giới quan sát nhận định quyết định của tòa phúc thẩm là một trở ngại pháp lý đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt chương trình H-1B và ưu tiên tuyển dụng lao động trong nước. Vụ kiện cũng được đánh giá có thể tạo tiền lệ quan trọng về giới hạn thẩm quyền của nhánh hành pháp trong việc điều chỉnh các khoản phí nhập cư mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.