Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới

Phán quyết giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới ban hành ngày 8/6 vừa qua, theo đó đình chỉ việc thực thi quy định tăng lệ phí sau khi 20 tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ khởi kiện. Tòa cấp dưới cho rằng khoản lệ phí mới có bản chất như một loại thuế nhưng chưa được Quốc hội cho phép nên không phù hợp với quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm nhận định chính quyền chưa chứng minh được khả năng thành công của đơn kháng cáo cũng như chưa đưa ra cơ sở thuyết phục để cho thấy việc áp dụng mức lệ phí mới nằm trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan hành pháp.

Tháng 9/2025, Tổng thống Trump đã ban hành tuyên bố nâng lệ phí đối với hồ sơ xin cấp mới thị thực H-1B lên 100.000 USD, cho rằng chương trình này đã bị lạm dụng để thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn. Trước đó, lệ phí xin thị thực H-1B thường dao động từ khoảng 2.000-5.000 USD tùy từng trường hợp.

Chương trình H-1B hiện cấp 65.000 thị thực mỗi năm, cùng 20.000 thị thực bổ sung dành cho người có trình độ sau đại học tại Mỹ. Quy định tăng lệ phí không áp dụng đối với một số đối tượng đang ở Mỹ theo diện thị thực du học - nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong số người được cấp mới thị thực H-1B.

Đến nay, rất ít doanh nghiệp đã nộp mức lệ phí mới kể từ khi quy định được ban hành. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phán quyết của tòa.

Giới quan sát nhận định quyết định của tòa phúc thẩm là một trở ngại pháp lý đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt chương trình H-1B và ưu tiên tuyển dụng lao động trong nước. Vụ kiện cũng được đánh giá có thể tạo tiền lệ quan trọng về giới hạn thẩm quyền của nhánh hành pháp trong việc điều chỉnh các khoản phí nhập cư mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

PV
Mỹ thị thực H-1B lưu trú lệ phí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
(Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy
(Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài
Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú (cư trú không xác định thời hạn) đối với người nước ngoài, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.