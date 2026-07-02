Sửa đổi Luật Đất đai: Người dân là trung tâm, phát triển đất nước là mục tiêu

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu.

Chiều 1/7, tại Nhà Quốc hội, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo “Định hướng hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai, sửa đổi Luật Đất đai hướng đến mục tiêu giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới,” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm cốt lõi trong công tác xây dựng pháp luật, đó là mỗi quy định chỉ thực sự có giá trị khi đi vào cuộc sống, mỗi chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo động lực phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể, đồng thời phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Để hiện thực hóa quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, đất đai là tài nguyên, tư liệu sản xuất đặc biệt và quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Nhà nước cần làm rõ vai trò đại diện chủ sở hữu, khơi thông nguồn lực nhưng không buông lỏng quản lý, không để thất thoát, lãng phí hay gia tăng bất bình đẳng.

Đặc biệt, công tác quản lý cần chuyển từ tư duy “Chính phủ quản lý” sang “Chính phủ kiến tạo phát triển” nhằm khơi thông nguồn lực và mở đường cho cái mới, đồng thời thay đổi từ việc chỉ “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân.”

Trên cơ sở những định hướng đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan hữu quan nhằm chuẩn bị tốt nhất về chất lượng cho dự án Luật. Cụ thể, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, với vai trò là cơ quan chủ trì thẩm tra, cần chủ động rà soát toàn diện các chính sách lớn, bám sát các quan điểm đột phá về tư duy quản lý đất đai trong tình hình mới.

Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ để bảo đảm dự án được xem xét một cách toàn diện trên mọi phương diện từ kinh tế, tài chính đến pháp luật, môi trường và quy hoạch.

Về phía cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu đặt ra là phải tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, đánh giá kỹ lưỡng tác động của từng chính sách để Luật có tính ổn định, khả thi, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để báo cáo Đảng ủy Chính phủ và đáp ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại hội thảo do Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức, đại diện các cơ quan trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp ý kiến sâu sắc. Trao đổi về kết quả thi hành pháp luật, phân tích những điểm nghẽn và đề xuất đổi mới các cơ chế tài chính, định giá, giao đất, các ý kiến phát biểu tại hội thảo khẳng định mục tiêu xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, đồng bộ, công khai và minh bạch.

Hướng đi này đòi hỏi phải xóa bỏ triệt để rào cản gia nhập thị trường, loại bỏ cơ chế "xin-cho," và đặc biệt là bảo đảm vận hành thông suốt trên nền tảng số cùng sự ứng dụng mạnh mẽ của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Kết quả hội thảo sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ việc nghiên cứu, tham gia ý kiến về việc hoàn thiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, báo cáo Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, nghiên cứu định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến.