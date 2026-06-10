Hệ thống chống ngập Hà Nội phát huy hiệu quả sau mưa lớn đêm 8/6

(Ngày Nay) - Để bảo đảm tiêu thoát nước, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí trọng yếu, đồng thời vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống.

Trận mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội (vào tối 8/6 vừa qua) đã trở thành phép thử thực tế đối với hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô trước mùa mưa bão năm 2026.

Đáng chú ý, nhiều khu vực vốn thường xuyên xảy ra úng ngập trong các trận mưa lớn những năm trước đã không còn tái diễn tình trạng ngập úng, cho thấy hiệu quả bước đầu của các công trình chống ngập đang được thành phố triển khai.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đến 22 giờ ngày 8/6, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao.

Lượng mưa ghi nhận tại nhiều khu vực ở mức khá lớn; trong đó xã Thường Tín đạt 117,4mm, xã Vĩnh Thanh 86,4mm, xã Đông Anh 85,5mm; tại khu vực nội đô, phường Phú Thượng đạt 79,8mm và phường Yên Sở 54,4mm.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp Hà Nội) đã phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và Công ty Thoát nước Hà Nội tổ chức vận hành đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước, kết nối các công trình cấp bách đang được triển khai theo lệnh khẩn cấp của thành phố.

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước (Ban Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra thực tế tại nhiều điểm từng được xem là "điểm nóng" ngập úng như đường Nguyễn Đình Tứ, đường Võ Chí Công, khu vực Mỹ Đình, khu đô thị Resco..., đợt mưa lớn tối 8/6 không ghi nhận tình trạng ngập úng như các năm trước.

Điều đáng chú ý là kết quả này đạt được trong bối cảnh nhiều công trình chống ngập của thành phố vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. T

Theo Ban Nông nghiệp Hà Nội, thành phố giao đơn vị triển khai 7 dự án cấp bách nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước, đến nay các dự án đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tham gia hệ thống thoát nước phục vụ mùa mưa bão năm 2026.

Trong số đó, các công trình như hồ điều hòa Phú Đô, hồ Đồng Bông, kênh Thụy Phương cùng các hạng mục kết nối hệ thống tiêu thoát nước đã bắt đầu phát huy vai trò điều tiết, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới thoát nước khu vực phía Tây và nội đô thành phố.

Báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy, trong thời điểm mưa lớn tập trung, trên địa bàn đơn vị quản lý chỉ xuất hiện hai điểm úng ngập tại khu vực Phú Xá và đường Võ Chí Công (đoạn trước tòa nhà UDIC).

Đến 22 giờ cùng ngày, điểm ngập tại Võ Chí Công đã được xử lý, chỉ còn khu vực Phú Xá còn đọng nước với độ sâu trung bình khoảng 0,2m.

Để bảo đảm tiêu thoát nước, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí trọng yếu, đồng thời vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống.

Trạm bơm Yên Sở vận hành 5/20 tổ máy, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ máy và Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 1/3 tổ máy nhằm hạ thấp mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai cũng được vận hành đúng quy trình để bảo đảm an toàn tại các khu vực thấp trũng.

Theo ông Trương Quốc Bảo, kết quả từ các trận mưa lớn gần đây cho thấy hiệu quả bước đầu của các công trình chống ngập và các giải pháp vận hành hệ thống thoát nước.

Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý những điểm nghẽn còn tồn tại, từng bước nâng cao năng lực tiêu thoát nước đô thị trong bối cảnh thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng.

Hiện Ban Nông nghiệp Hà Nội cùng các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 7 dự án cấp bách trước ngày 30/6/2026, bảo đảm các công trình vận hành đồng bộ trong mùa mưa bão năm nay.