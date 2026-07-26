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Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 25/7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại thủ đô Damascus, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu LHQ tới Syria kể từ năm 2009.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria

Tại cuộc gặp diễn ra ở Dinh Nhân dân, hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình Syria trong giai đoạn chuyển tiếp, các nỗ lực tái thiết đất nước, cũng như vai trò hỗ trợ của LHQ đối với chính phủ và người dân Syria sau nhiều năm xung đột.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày này, Tổng Thư ký Guterres tái khẳng định cam kết của LHQ trong việc đồng hành cùng Syria, hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp chính trị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này.

Trên mạng xã hội X, Tổng Thư ký LHQ cho biết chuyến thăm thể hiện tinh thần đoàn kết, khẳng định LHQ sát cánh cùng Syria trong "thời điểm mang tính bước ngoặt" và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người dân Syria.

Ngoài cuộc hội đàm với Tổng thống Ahmed al-Sharaa, chương trình làm việc của Tổng Thư ký LHQ còn bao gồm các cuộc gặp với đại diện các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ, cũng như bài phát biểu trước Quốc hội chuyển tiếp của Syria - cơ quan vừa tổ chức phiên họp đầu tiên hồi đầu tháng này.

Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng Thư ký LHQ kể từ chuyến công du của ông Ban Ki Moon năm 2009, hai năm trước khi xung đột tại nước này bùng phát. Cuộc xung đột kéo dài hơn 13 năm đã khiến hơn 500.000 người thiệt mạng, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới trước khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024.

PV
LHQ Syria tiến trình chuyển tiếp

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