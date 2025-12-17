Thanh niên phải trực tiếp tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ

(Ngày Nay) - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên không chỉ là hưởng ứng phong trào, mà là trực tiếp tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ, mô hình tăng trưởng và chất lượng quản trị đô thị.

Ngày 17/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với thanh niên năm 2025. Chương trình mang chủ đề “Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm”.

Sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao

Tại buổi đối thoại, giảng viên Phạm Huy Hiệu, Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Trường Đại học VinUni đề nghị thành phố cho biết chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho trí thức trẻ trực tiếp tham gia vào triển khai nền tảng công, từ đó phát huy sự sáng tạo, cũng như năng lực công nghệ của tuổi trẻ Thủ đô.

Giải đáp tại buổi đối thoại, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, sở đang trình UBND TP Hà Nội một đề án về đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều dạng, nhiều cấp độ. Cụ thể, thành phố sẽ đào tạo ngay 50 nghìn nhân lực số chất lượng cao, được đặt hàng tại các đại học, học viện.

Theo ông Trần Anh Tuấn, thành phố có thể tuyển chọn sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3. Sau đó, Hà Nội sẽ đặt hàng, trả tiền, còn các trường đào tạo theo định hướng của thành phố. Sau khi ra trường, Hà Nội sẽ sử dụng nguồn nhân lực này, kèm theo cam kết sẽ cống hiến cho Thủ đô trong khoảng thời gian nhất định.

Dạng thứ hai, thành phố sẽ bỏ ra khoảng 40 tỷ đồng/năm và lựa chọn, tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp về các ngành công nghệ chiến lược. Sau đó, thành phố sẽ trả học phí, cử những trường hợp này đi học ở những trường đào tạo nằm trong top hàng đầu thế giới. “Sau khi tốt nghiệp, các bạn phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Chúng tôi sẽ tuyển chọn và thực hiện ngay từ năm 2026”, ông Tuấn nói.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ để “đào tạo tinh hoa”. Ở dạng này, thành phố chia làm 2 cấp độ. Trong đó, cấp độ thứ nhất là đào tạo, chọn lọc từ lớp 6 thuộc khối trung học cơ sở. Khi đó, những học sinh xuất sắc được lựa chọn, tách riêng ra để đào tạo toàn năng theo một chương trình học cao hơn, đặc biệt hơn, với sự hỗ trợ của AI, chuyển đổi số, chuyên gia trong và ngoài nước.

Ở cấp độ thứ 2 sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn. “Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đối với lực lượng trẻ hiện nay sẽ tiến hành tuyển chọn để được đưa vào diện Hà Nội đào tạo ngay từ khâu đang là cử nhân, kỹ sư. “Sau vài năm nữa, chúng ta sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao. Lực lượng này sẽ phục vụ chính thành phố. Tiếp đó là phục vụ cho các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Hà Nội”, ông Tuấn chia sẻ.

Sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó, phức tạp

Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, 5 nhóm chủ đề được thanh niên lựa chọn tại hội nghị đối thoại đều là những nội dung thiết thực, có ý nghĩa trực tiếp, mang tính động lực đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, đồng thời là năm thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều biến động, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội vẫn đạt được những kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%, cao hơn mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, bước vào giai đoạn từ năm 2026 trở đi, với mục tiêu tăng trưởng cao, dự kiến Hà Nội đạt mức tăng trưởng khoảng 11%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị thanh niên Thủ đô tiếp tục nỗ lực rèn luyện, bồi đắp tri thức, kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo. Đồng thời đề cao kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp; giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó và phức tạp mà thực tiễn phát triển của thành phố đặt ra.

“Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên không chỉ là hưởng ứng phong trào, mà là trực tiếp tham gia tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ, mô hình tăng trưởng và chất lượng quản trị đô thị”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.