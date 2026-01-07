Nhiều nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

(Ngày Nay) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố muốn kiểm soát đảo Greenland, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 6/1 đã ra tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ Đan Mạch cũng như vùng lãnh thổ tự trị của nước này.
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland.
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến hòn đảo này.

Các lãnh đạo châu Âu cũng khẳng định an ninh tại Bắc Cực phải là nỗ lực tập thể của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh NATO xác định rõ Bắc Cực là khu vực ưu tiên và các nước này cũng như các đồng minh châu Âu đang tăng cường sự hiện diện, hoạt động cũng như đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho Bắc Cực, đồng thời răn đe các đối thủ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập ý định muốn kiểm soát Greenland. Trong buổi trả lời tạp chí The Atlantic mới đây nhất hôm 4/1, ông nói rằng nước Mỹ “thực sự cần Greenland” cho mục đích phòng thủ. Các đồng minh châu Âu lo ngại Greenland có thể sẽ phải đối mặt với kịch bản khó lường, nhất là trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tuần qua dẫn đến việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu, và là nơi đi qua của các tuyến đường biển mới sẽ được mở ra ở Bắc Cực do tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ.

Châu Âu Đan Mạch Greenland Donald Trump Mỹ

