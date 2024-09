Hà Nội tiếp tục đáp ứng y tế, giám sát dịch bệnh sau bão số 3

(Ngày Nay) - Trước những thiệt hại do bão số 3 gây ra,nhiều trường học ở Bắc Ninh, Hải Dương cho học sinh nghỉ để khắc phục hậu quả cơn bão.

(Ngày Nay) - Do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3, nhiều trường học ở Hà Nội, Thái Nguyên đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

(Ngày Nay) - Sự việc bạo hành trẻ em diễn ra tại Mái ấm Hoa Hồng đã bị phát hiện suốt khoảng thời gian hơn 2 tháng; do đó, chủ Mái ấm Hoa Hồng không thể không biết.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Tô Múa (Sơn La) 437mm; Vạn Mai (Hòa Bình) 427mm; Vàng Danh (Quảng Ninh) 365mm; Xuân Sơn (Phú Thọ) 326mm; Tân Văn 1 (Lạng Sơn) 265mm; Sơn Động (Bắc Giang) 267mm; Nậm Xây 2 (Lào Cai) 260 mm; Thủy Nguyên (Hải Phòng) 253mm; Phú Lệ 2 (Thanh Hóa) 258mm...

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to.