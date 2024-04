Hà Nội: Triển khai mô hình can thiệp thừa cân, béo phì ở các trường tiểu học

Tại Hà Nội, kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường giai đoạn 2017 - 2021 tại 90 trường ở các khối lớp 5, 9, 12 (mỗi năm khoảng 7.300 học sinh) cho thấy, học sinh tiểu học có tỷ lệ thừa cân, béo phì cao nhất với 37,8%; trong khi tỷ lệ này ở học sinh trung học cơ sở là 16,8% và học sinh trung học phổ thông là 11,3%. Đáng chú ý, tỷ lệ thừa cân, béo phì gia tăng nhanh theo các năm và ở khu vực nội thành cao hơn ngoại thành. Một số trường tiểu học khu vực nội thành có tỷ lệ thừa cân, béo phì lên tới 55,7%.

Thừa cân béo phì do các nguyên nhân như: Bệnh lý, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực, yếu tố tâm lý, do gen và yếu tố gia đình... Trẻ bị thừa cân, béo phì dễ chịu ảnh hưởng về tâm lý, cùng với đó là nguy cơ mắc các bệnh như: Đái tháo đường, tim mạch, trầm cảm, ung thư… Để phòng, chống béo phì cho trẻ, các biện pháp can thiệp được thực hiện ở giai đoạn nhóm tuổi tiểu học (giai đoạn quan trọng của quá trình tăng trưởng) sẽ đạt hiệu quả cao.

Tại Hội nghị triển khai mô hình can thiệp phòng, chống thừa cân, béo phì cho học sinh tại một số trường tiểu học của Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025 do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều hoạt động bảo đảm vệ sinh thực phẩm; phòng, chống suy dinh dưỡng... Những hoạt động này đã dần đi vào nền nếp và từng bước góp phần cho sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của học sinh. Phát huy những kết quả đã đạt được, liên ngành Sở Y tế Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục triển khai mô hình can thiệp phòng, chống thừa cân, béo phì ở học sinh tại một số trường tiểu học trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành vi về dinh dưỡng hợp lý của phụ huynh, học sinh và nhà trường trong phòng, chống thừa cân, béo phì; chủ động phòng ngừa các bệnh mạn tính không lây khi trưởng thành,

Cụ thể, mô hình can thiệp phòng, chống thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tập trung vào các mục tiêu như: Bảo đảm môi trường, điều kiện thực hiện mô hình can thiệp; nâng cao kiến thức, thực hành về phòng, chống thừa cân, béo phì cho học sinh, phụ huynh, nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên chế biến bữa ăn bán trú trong các trường học được can thiệp; cung cấp bữa ăn theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của ngành Y tế cho trẻ; tăng cường hoạt động thể lực nhằm phòng, chống thừa cân, béo phì cho học sinh tiểu học; kiểm soát tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học trong thời gian can thiệp. Trước mắt, mô hình này sẽ được thực hiện tại 3 trường gồm: Trường Tiểu học La Thành (quận Đống Đa); Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm); Trường Tiểu học Lê Lợi (quận Hà Đông).

Để thực hiện mô hình, Sở Y tế đề nghị, UBND các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan thực hiện; huy động, bố trí nguồn kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, tạo điều kiện và môi trường cho học sinh vận động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, giúp kiểm soát, phòng, chống thừa cân béo phì lứa tuổi học đường. Từ đó giúp nâng cao trí tuệ, thể trạng, tầm vóc, sức khỏe cho học sinh…