Hà Trang: Ngọn gió Việt thổi hồn cho "Hoàng Tử Bé" trên đất Kazakhstan

Bạn có từng hình dung một “Hoàng Tử Bé” độc đáo, bước ra từ kiệt tác của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, rời xa tiểu tinh cầu B612 và khoác lên mình áo tấc thướt tha, đội nón lá đậm chất Việt, lang thang qua những tinh cầu?

Trong đồ án tốt nghiệp tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, cô sinh viên Trần Hà Trang đã chọn vẽ minh họa tác phẩm kinh điển "Hoàng Tử Bé" của Antoine de Saint-Exupéry theo phong cách Việt Nam. Hà Trang đã tự đặt câu hỏi: “Nếu Hoàng Tử Bé sinh ra ở Việt Nam, cậu bé ấy sẽ trông như thế nào?”

Từ gợi ý của giảng viên hướng dẫn, cô tạo nên một "Hoàng Tử Bé" thuần Việt: mặc áo ngũ thân, đeo khăn màu vàng, mái tóc cũng vàng, đội nón lá, đứng giữa cánh đồng lúa chín. Sản phẩm đồ án tốt nghiệp của Hà Trang nhanh chóng gây ấn tượng và được cộng đồng yêu nghệ thuật trong nước yêu thích và chia sẻ rộng rãi. Khi được đăng tải trên Behance, nền tảng mạng xã hội của Adobe dành cho các chuyên gia sáng tạo, dự án của Trang đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Và rồi Mann, Ivanov and Ferber, nhà xuất bản ở Kazakhstan đã liên hệ, ngỏ ý mời Hà Trang cộng tác cho phiên bản đặc biệt xuất bản tại quốc gia Trung Á này.

Sau thời gian tỉ mỉ làm việc, phiên bản "Hoàng Tử Bé" với các dấu ấn Việt Nam do Hà Trang vẽ đã chính thức được in ấn và bày bán tại Kazakhstan. “Phía nhà xuất bản phản hồi rất tích cực. Họ nói cuốn sách được độc giả yêu thích và muốn hợp tác trong những dự án tiếp theo”, Trang bày tỏ niềm vui.

Với Hà Trang, việc sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam vào tranh không chỉ là sở thích mà còn là cách thể hiện dấu ấn cá nhân. Cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tham khảo các ấn phẩm về "Hoàng Tử Bé" để đảm bảo những thiết kế nhân vật của mình vừa phù hợp với tác phẩm gốc vừa có sự sáng tạo, thu hút.

“Đây là một tác phẩm nổi tiếng, nên trước khi bắt tay vào vẽ, mình đã cố gắng xem và đọc hết tất cả phiên bản có thể tìm được để hiểu rõ tinh thần của truyện,” Hà Trang tâm sự.

Tương tự với các tác phẩm khác của mình, đôi khi giai đoạn nghiên cứu của Hà Trang chiếm tới một phần ba quá trình làm việc. Đặt hết tâm tư và công sức vào công việc của mình là một điểm cộng trong cách làm việc của nữ hoạ sĩ 9x.

Thành công của phiên bản minh họa “Hoàng Tử Bé” đậm chất Việt Nam tại Kazakhstan không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh từ tuổi thơ tràn đầy màu sắc và niềm đam mê hội họa mãnh liệt, bền bỉ của Hà Trang. Từ nhỏ, cô say mê lật giở từng trang báo Hoa Học Trò, ngắm nét vẽ của các họa sĩ như Tuyệt Đỉnh Sinh Vật hay Tamypu. Lớn lên, cô theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và bén duyên với nghề minh họa sách.

Năm 2016, khi còn là sinh viên, Hà Trang bắt đầu cộng tác với một nhà xuất bản nhỏ. “Mình nhận ra mình thích kể chuyện bằng hình ảnh. Vẽ minh họa không chỉ là vẽ đẹp, mà là truyền cảm xúc qua từng khung hình,” cô chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, Hà Trang làm họa sĩ minh họa bìa sách tại một công ty xuất bản, chính thức bước vào con đường sáng tạo chuyên nghiệp.

Xuất thân từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Hà Trang có nền tảng vẽ tay vững chắc. “Thời sinh viên, hầu hết bài tập đều là vẽ tay. Thầy cô luôn khuyến khích bọn mình cảm nhận chất liệu, màu, ánh sáng thật.” cô kể.

Nhờ kỹ năng cơ bản vững vàng, việc chuyển sang vẽ các tác phẩm số (digital art) của Trang không gặp nhiều khó khăn. Dù hiện làm việc chủ yếu trên iPad, Hà Trang vẫn giữ “chất thủ công” trong từng bức vẽ. “Mình hay chọn các loại công cụ có hiệu ứng màu nước, sơn dầu để tranh không bị trơn và quá đơn điệu,” cô giải thích.

Tranh của Hà Trang nổi bật với nét vẽ gần gũi, chất liệu mô phỏng màu nước, đôi khi là màu sáp hay sơn dầu, các lớp màu hơi thô, đan xen tự nhiên. Màu sắc trầm ấm, pha chút nhiễu hạt, tạo nét mộc mạc, tinh tế và chiều sâu cảm xúc như tranh truyền thống trên giấy. Sự độc đáo ấy đã giúp tác phẩm của cô lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước yêu thích.

Tính đến nay, Hà Trang có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực minh họa sách và xuất bản. Làm họa sĩ tự do (freelance), cô cộng tác với nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Cô nhận thấy độc giả và khách hàng ngày càng có gu thẩm mỹ cao, đòi hỏi sản phẩm chỉn chu và mang phong cách riêng. Đó là động lực để cô không ngừng trau dồi và phát triển kỹ năng.

Thị trường minh họa Việt Nam đang phát triển, người đọc trân trọng tính độc bản, coi minh họa như một hình thức nghệ thuật. Các họa sĩ trẻ, trong đó có Hà Trang, đầu tư nhiều hơn vào portfolio và mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân. Trên Behance, cô đăng cả quá trình sáng tạo chứ không chỉ sản phẩm hoàn thiện, tạo ấn tượng với khách hàng quốc tế. Ngoài ra, cô duy trì kênh YouTube, Instagram và fanpage Facebook với hàng chục nghìn người theo dõi.

“Mình nhận được những lời mời hợp tác từ các nhà xuất bản nước ngoài chủ yếu qua Behance, còn các trang mạng xã hội khác mang đến cho mình các dự án nhỏ lẻ” cô cho biết.

Đến nay, Hà Trang đã làm việc với đối tác từ Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Dubai và Ấn Độ. “Với mỗi đất nước thì phong cách làm việc lại khác nhau. Các nhà xuất bản bên Trung Quốc khá quan trọng bước vẽ test, nhưng nhìn chung họ dễ tính. Mình ít gặp vấn đề bởi các đối tác thường gửi yêu cầu rõ ràng và cụ thể,” cô bộc bạch.

Trong quá trình giao tiếp với đối tác, cô sử dụng tiếng Anh để trao đổi trực tuyến và thường nhờ công cụ như ChatGPT rà soát email để đảm bảo ngôn từ tự nhiên và chuyên nghiệp.

“Lúc còn đi học, tiếng Anh không phải điểm mạnh của mình. Nhưng mình nhận ra tầm quan trọng của ngoại ngữ nên tự học qua phim ảnh, đời sống thường ngày. Giờ đây, mình đã có thể giao tiếp tự tin với khách hàng nước ngoài” cô chia sẻ.

Hà Trang nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đang muốn lên chuyên nghiệp: “Kiến thức trên trường chỉ chiếm 50% thôi. Các bạn có thể tự học thêm qua các hoạt động nghệ thuật, giao lưu, triển lãm để kết nối với cộng đồng. Học Văn và tiếng Anh cũng rất hữu ích cho ngành này. Nếu có thể, hãy trau dồi ngoại ngữ để mở rộng cơ hội nghề nghiệp”.

Sau gần một thập kỷ theo nghề, Hà Trang vẫn giữ tinh thần học hỏi và kỷ luật trong sáng tạo. Với cô, “đi ra thế giới” không chỉ là hợp tác với nhà xuất bản quốc tế, mà là hành trình khẳng định phong cách, nâng tầm nghề nghiệp và lan tỏa tinh thần chuyên nghiệp của họa sĩ Việt.

Hành trình của Hà Trang bắt đầu từ những trang sách thiếu nhi tuổi thơ, nay trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ họa sĩ trẻ, rằng: Chỉ cần một nét bút kiên trì, bạn có thể vẽ nên cả một thế giới.

Ảnh: Kondou.