Hải quan Việt Nam tăng cường năng lực chống ma túy xuyên quốc gia

Ngày 13/5 tại trụ sở Cục Hải quan, Hải quan Việt Nam phối hợp với Chương trình GRIDS thuộc Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) tổ chức Lễ bàn giao thiết bị cho Nhóm xác định trọng điểm ma túy của Hải quan Việt Nam (Narcotics Targeting Center-NTC), đồng thời khai trương phòng làm việc của NTC.

Nhóm xác định trọng điểm ma túy (NTC) được Hải quan Việt Nam thành lập và ra mắt vào tháng 11/2025, bao gồm 6 công chức có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực giám sát, thu thập, phân tích thông tin thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu.

Mục tiêu của NTC là tăng cường năng lực cho lực lượng công chức Hải quan trong công tác đánh giá rủi ro và xác định trọng điểm đối với tội phạm về ma tuý; góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và các chất nguy hiểm qua biên giới.

Mô hình NTC trong khuôn khổ Chương trình GRIDS/INCB hướng đến việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia trong đấu tranh phòng, chống hoạt động thương mại bất hợp pháp chất ma túy, chất hướng thần mới nổi và các chất nguy hiểm.

Hiện nay, mạng lưới này đã có mặt và được triển khai tại trụ sở của INCB ở Vienna, Áo và tại Cơ quan Hải quan Lào, thông qua các hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống thông tin tình báo nguồn mở cho các nước tham gia.

Việc tham gia vào sáng kiến xây dựng NTC là một trong những bước triển khai cụ thể của Hải quan Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê chuẩn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, mang tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng các tuyến vận chuyển quốc tế, thương mại điện tử và chuyển phát nhanh để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại buổi lễ, Chương trình GRIDS/INCB đã bàn giao cho NTC của Hải quan Việt Nam hệ thống thiết bị trị giá 19.925 USD, bằng nguồn hỗ trợ tài chính từ Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm các thiết bị văn phòng và thiết bị công nghệ thông tin như máy tính xách tay, máy tính bảng, máy trạm, các màn hình lớn phục vụ giám sát thông tin trực tuyến…

Cùng với yếu tố nhân lực và kỹ thuật, hỗ trợ này đảm bảo tạo ra môi trường và điều kiện hoạt động chuyên nghiệp cho NTC.

Phòng làm việc của NTC tại trụ sở Cục Hải quan sẽ được sử dụng và vận hành tương đối độc lập, theo hướng chuyên môn sâu, giúp hình thành các nguồn dữ liệu giá trị phục vụ cho nhiệm vụ kiểm soát ma tuý và tiền chất của ngành Hải quan, đồng thời định hướng trở thành nơi để triển khai các sự kiện đào tạo, trao đổi chuyên môn quốc tế giữa Cục Hải quan với INCB và cơ quan thực thi pháp luật trong và ngoài nước.

Ngay sau lễ bàn giao, đại diện Cục Hải quan và các đơn vị liên quan cùng cắt băng khai trương phòng NTC và tham quan, tìm hiểu hệ thống trang thiết bị tại đây.

Các đại biểu đánh giá cao điều kiện làm việc và hệ thống thiết bị được trang cấp, đồng thời tin tưởng việc đưa NTC vào vận hành sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác phân tích thông tin, xác định trọng điểm, trao đổi thông tin và phối hợp quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý của Hải quan Việt Nam.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của Hải quan Việt Nam trong việc tăng cường năng lực thực thi, hiện đại hóa công tác phòng, chống ma túy; đồng thời thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Hải quan Việt Nam với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.