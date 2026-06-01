Tuabin khí của GE Vernova đạt 4 triệu giờ vận hành, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng

(Ngày Nay) - GE Vernova cho biết dòng tuabin khí HA của tập đoàn đã vượt mốc 4 triệu giờ vận hành thương mại trên toàn cầu. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý đối với một trong những công nghệ phát điện hiệu suất cao đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Kể từ khi tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động năm 2016, dòng tuabin khí HA đã được triển khai tại 21 quốc gia với 128 tổ máy, tạo ra tổng công suất khoảng 74 gigawatt (GW). Theo GE Vernova, lượng điện này đủ để cung cấp cho hơn 55 triệu hộ gia đình tại Mỹ.

Ông Eric Gray, Tổng giám đốc mảng Nguồn điện của GE Vernova, cho biết cột mốc 4 triệu giờ vận hành phản ánh độ tin cậy và hiệu quả của công nghệ tuabin khí HA trong bối cảnh nhu cầu điện trên thế giới tiếp tục gia tăng. Theo ông, nhiều quốc gia hiện đang tìm kiếm các giải pháp phát điện ổn định, linh hoạt và hiệu quả hơn để bảo đảm an ninh năng lượng.

Nhu cầu điện tăng tạo động lực cho công nghệ phát điện mới

Theo GE Vernova, ngành điện toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi nhiều quốc gia dần thay thế các nhà máy nhiệt điện than cũ bằng những nguồn điện có hiệu suất cao hơn và phát thải thấp hơn. Đồng thời, sự phát triển của công nghiệp, quá trình điện khí hóa và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, các công nghệ phát điện bằng khí tự nhiên được nhiều doanh nghiệp và quốc gia quan tâm nhờ khả năng cung cấp nguồn điện ổn định, hỗ trợ vận hành lưới điện và kết hợp với năng lượng tái tạo.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, GE Vernova cho biết đang tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và dịch vụ. Tập đoàn dự kiến đầu tư gần 300 triệu USD cho mảng điện khí, nằm trong tổng gói đầu tư 700 triệu USD nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng đang tăng mạnh trên toàn cầu.

Nhiều dự án lớn tại Mỹ, Anh và Việt Nam

Tại Mỹ, GE Vernova gần đây nhận được nhiều đơn hàng mới cho dòng tuabin khí HA. Đáng chú ý, tập đoàn điện lực Duke Energy đã đặt mua 20 tổ máy. Ngoài các công ty điện lực truyền thống, nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu quy mô lớn cũng đang tăng lên nhanh chóng và hiện chiếm khoảng 20% tổng số hợp đồng tuabin khí của GE Vernova.

Tại Anh, GE Vernova đang cung cấp tuabin khí cho dự án NZT Power. Đây được kỳ vọng sẽ là nhà máy điện khí thương mại đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon.

Ở Việt Nam, GE Vernova cung cấp hai tuabin khí 9HA.02 cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đầu tư. Đây là nhà máy điện đầu tiên trong nước sử dụng công nghệ tuabin khí H-Class và cũng là nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam. Nhà máy đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 1/2026 và được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại khu vực phía Nam.

Theo doanh nghiệp, hiện các công nghệ của GE Vernova đang hỗ trợ cung cấp khoảng 30% nhu cầu điện của Việt Nam. Tập đoàn có hơn 1.100 nhân viên làm việc tại 9 địa điểm trên cả nước, đồng thời vận hành các cơ sở sản xuất và dịch vụ như Trung tâm Dịch vụ Phú Mỹ và Nhà máy sản xuất lò hơi thu hồi nhiệt tại Dung Quất.