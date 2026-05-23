Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án chống úng ngập

(Ngày Nay) -Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án phân luồng tổ chức giao thông trên một số tuyến phố nội đô để phục vụ thi công dự án chống úng ngập từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6/2026.

Ngày 23/5, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công các dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng cùng các đơn vị chức năng liên quan sẽ điều chỉnh phương án phân luồng tổ chức giao thông trên một số tuyến phố nội đô.

Cụ thể, đường Lý Thường Kiệt tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5m-10m, bề rộng đào đường 3,3m, bề rộng rào chắn 5m trên đường Lý Thường Kiệt (đào giữa tim đường đoạn từ nút giao Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu đến nút giao Lý Thường Kiệt-Quang Trung) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 5m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Ngoài ra, đường Quán Sứ, đoạn từ nút giao Quán Sứ-Lý Thường Kiệt đến nút giao Quán Sứ-Hai Bà Trưng tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5m-10 m, bề rộng đào đường 3,3m, bề rộng rào chắn 4m trên đường Quán Sứ (đào giữa tim đường) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 2,8m đến 3,2m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Đối với đoạn từ nút giao Quán Sứ-Hai Bà Trưng đến nút giao Quán Sứ-Tràng Thi tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5m-10 m, bề rộng đào đường 3,1m, bề rộng rào chắn 4m trên đường Quán Sứ (đào giữa tim đường) để thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 2,8m đến 3,2m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Đường Tràng Thi cũng tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5m-10 m, bề rộng đào đường 3,1m, bề rộng rào chắn 4,6m trên đường Tràng Thi (đào cách mép bó vỉa 0,5 m đoạn từ nút giao Quán Sứ - Tràng Thi đến đoạn trước cổng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương) để thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 5,4m để các phương tiện lưu thông cục bộ hai chiều qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Đường Hai Bà Trưng tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 2,9m, bề rộng rào chắn 4m trên đường Hai Bà Trưng (đào giữa tim đường đoạn từ nút giao Hai Bà Trưng-Quán Sứ đến đoạn trước số nhà 76 Hai Bà Trưng) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 5-6 m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Các đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn thi công từ 20 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo; đủ chiều dài thi công 50m tổ chức thảm BTNC19 bằng với cao độ mặt đường hiện trạng để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

Thời gian thực hiện từ ngày 23/5/2026 đến hết ngày 15/6/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin thêm đối với đường Phan Chu Trinh, đoạn từ nút giao Phan Chu Trinh-Hàm Long-Hàn Thuyên-Lò Đúc-Lê Văn Hưu tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 tại khu vực trung tâm nút giao; điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều ô tô trên đường Lê Văn Hưu đoạn và chiều từ nút giao tới đường Thi Sách; cấm các phương tiện ôtô lưu thông từ Thi Sách rẽ phải ra Lê Văn Hưu. Thời gian thực hiện từ ngày 23/5/2026 đến hết ngày 15/6/2026.

Bên cạnh đó, nút giao Quang Trung-Trần Nhân Tông tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 tại trung tâm nút giao, bề rộng khu vực trung tâm nút giao còn lại 10m để phân luồng cho các phương tiện từ Quang Trung rẽ trái vào Trần Nhân Tông (hướng đi Bà Triệu); rào chắn bằng hàng rào di động tại các vị trí nút giao với đường Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, tổ chức cho các phương tiện từ Trần Nhân Tông (hướng Bà Triệu đi lên) rẽ trái vào Nguyễn Đình Chiểu và cấm các phương tiện lưu thông từ Nguyễn Đình Chiểu rẽ trái vào Trần Nhân Tông.

Nút giao Quang Trung-Nguyễn Du tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 tại trung tâm nút giao, tổ chức cho các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du rẽ phải vào Quang Trung (hướng đi Trần Nhân Tông); rào chắn bằng hàng rào di động tại các vị trí Quang Trung- Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung-Bà Triệu, Trần Bình Trọng-Nguyễn Du, Trần Nhân Tông-Trần Bình Trọng.

Nút giao Quang Trung-Tràng Thi tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 tại trung tâm nút giao để thi công, bảo đảm bề rộng mặt đường còn lại bố trí đủ một làn đường trên đường Tràng Thi để cho các phương tiện lưu thông. Điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện từ Tràng Thi rẽ trái vào Quang Trung và cấm các phương tiện từ Quang Trung rẽ trái vào Tràng Thi.

Song song với đó, đường Quang Trung (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm) tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 trên đường Quang Trung (phạm vi mép đường Hai Bà Trưng đến mép giao Thợ Nhuộm); tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường Lý Thường Kiệt để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao.

Thời gian thực hiện từ ngày 23/5/2026 đến hết ngày 15/6/2026.