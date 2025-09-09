Hàng nghìn người dân Hà Nội tham gia “Đổi xăng lấy điện”, Evo Grand được chốt đơn liên tục

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 6-7/9, chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” của VinFast đã diễn ra tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) với nhiều ưu đãi hấp dẫn , thu hút đông đảo người dân tới chuyển đổi xanh tại chỗ .

Xuyên suốt từ tháng 6 năm nay, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện” đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, ghi nhận hàng dài người đến từ sáng sớm, không khí sôi động kéo dài tới tận chiều muộn, với lượng xe xăng được đổi sang điện lên tới con số hàng trăm, hàng nghìn mỗi tuần.

Trong hai ngày cuối tuần này là 6/9 và 7/9, sự kiện tiếp tục được diễn ra tại Công viên Võ Thị Sáu (số 1 Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Hà Nội), thu hút lượng quan tâm lớn từ khách hàng ở Thủ đô và các khu vực lân cận.

Thậm chí, ngay từ ngày 5/9, khi sự kiện còn chưa bắt đầu, đang ở khâu chuẩn bị, đã có khách hàng tới đặt cọc mẫu xe máy điện Evo Grand mới.

“Tôi ở ngay gần công viên và đã biết đến sự kiện từ trước, nên hôm qua khi thấy ban tổ chức đang chuẩn bị, tôi đã ghé qua xem thử và rất thích mẫu Evo Grand này. Sau khi được tư vấn, tôi đã đặt cọc ngay lập tức, đồng thời đổi chiếc xe xăng cũ Honda Click”, chị Linh Chi, một khách hàng ở Hà Nội chia sẻ.

Vị khách hàng chia sẻ quyết định chọn Evo Grand cho con gái đi làm văn phòng. Theo chị, xe có nhiều điểm phù hợp với nhu cầu của con.

“Kiểu dáng Evo Grand đẹp, cao, tôn dáng phụ nữ và có quãng đường vận hành dài tới 134 km, lắp thêm pin phụ lên tới 262 km, quá thoải mái với người đi làm văn phòng. Bên cạnh đó, xe máy điện còn tiết kiệm chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành và dễ sử dụng nữa, nên tôi không ngần ngại chốt luôn”, chị Linh Chi chia sẻ thêm.

Tương tự chị Linh Chi, từ sáng sớm ngày 6/9, đã có rất đông người mang xe xăng tới thẩm định và có nhu cầu đổi sang xe điện. Các mẫu xe xăng do khách hàng mang tới rất đa dạng, từ xe đắt tiền tới xe phổ thông.

Đơn cử, anh Dương Văn Hùng (Hà Nội) đã mang chiếc Honda Vision tới sự kiện để đổi sang VinFast Evo Grand.

“Tôi đã thích mẫu Evo Grand từ khi ra mắt. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, hợp với dáng người Việt Nam, dễ vận hành, bảo vệ môi trường, cộng thêm mức giá sau ưu đãi chỉ hơn 18 triệu đồng một chút trong sự kiện hôm nay thì thực sự không thể bỏ qua”, anh Hùng chia sẻ.

Hiện tại, Evo Grand có giá niêm yết 21 triệu đồng, phiên bản Lite là 18 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ khách hàng mua xe máy điện VinFast hiện tại được hỗ trợ 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ, số còn lại có thể trả góp tới 80% (90% nếu là tài xế dịch vụ tham gia Xanh SM Platform). Khi đặt cọc xe tại sự kiện, khách hàng còn được nhận thêm ưu đãi từ đại lý, trị giá lên tới 500.000 đồng-1 triệu đồng tùy dòng xe.

Anh Hùng cho biết thêm, chiếc Honda Vision mới chỉ mua được vài tháng, hôm nay mang tới định giá được hơn 30 triệu đồng nên đổi sang chiếc Evo Grand và một pin phụ, vừa được xe ngon mà vẫn “lời” thêm mấy triệu đồng.

“Thêm nữa là tôi rất tin dùng các mẫu xe máy điện VinFast, vừa tiết kiệm chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng mà lại thân thiện với môi trường”, anh Hùng nhận xét.

Khi cộng dồn các ưu đãi đổi xe, hỗ trợ tiền mặt và chính sách trả góp, tổng chi phí mà người dùng phải bỏ ra có thể thấp hơn vài triệu đồng so với giá xe niêm yết. Song song, tất cả chủ xe đang được miễn phí sạc điện tại các trạm sạc công cộng V-Green tới hết ngày 31/5/2027. Với những chính sách hấp dẫn như vậy, nhiều khách hàng tại Hà Nội đã tranh thủ chốt đơn xe máy điện VinFast.

Chị Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) cùng chồng sau khi ghé sự kiện được chưa đầy 15 phút đã ngay lập tức đặt cọc mẫu xe máy điện Evo Lite Neo. “Mẫu xe này có kiểu dáng cực kỳ thời trang, hợp với mọi lứa tuổi. Mức giá ưu đãi ngày hôm nay tại sự kiện cũng rất hấp dẫn khách hàng. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mọi người nên ủng hộ lối sống xanh, giảm phát thải, và hưởng ứng chỉ thị từ Chính phủ để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp”, chị Hường bày tỏ.

Bên cạnh hoạt động đổi xe, người dân có thể trực tiếp lái thử các mẫu xe máy điện đang được bán trên thị trường. Toàn bộ dải sản phẩm được trưng bày tại sự kiện, từ dòng phổ thông đến các phiên bản cao cấp, phục vụ cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Các nhân viên kỹ thuật và tư vấn viên có mặt tại sự kiện để hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vận hành, sạc điện, bảo dưỡng và các chính sách hậu mãi.

Không khí buổi tối càng sôi động bởi những hoạt động minigame tương tác với nhiều phần quà dành cho khách hàng. Với nhiều người, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện” của VinFast không chỉ là nơi để mua bán xe, mà còn là điểm tập trung cho cả gia đình cùng tìm hiểu, tham khảo thông tin về các phương tiện thân thiện với môi trường trong bối cảnh xe điện đang là xu hướng.