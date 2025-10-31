HDBank lập cú đúp giải thưởng từ Visa, ghi dấu hành trình số hóa toàn diện và nâng tầm trải nghiệm khách hàng

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Visa tại Việt Nam, tại Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025 (Visa Vietnam Client Forum 2025) - sự kiện thường niên quy tụ các định chế tài chính hàng đầu khu vực vừa diễn ra tại Phú Quốc, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã được Visa vinh danh với hai giải thưởng quan trọng.

Theo đó, HDBank là “Leadership in Card Activation Growth 2025” - Ngân hàng dẫn đầu trong tăng trưởng kích hoạt thẻ năm 2025 và “Accelerated Digital Marketing Excellence 2025” - Ngân hàng tiếp thị kỹ thuật số xuất sắc năm 2025.

Giải thưởng ghi nhận thành công nổi bật của HDBank trong việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo và tối ưu trải nghiệm khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Khẳng định năng lực phát triển bền vững và định hướng “lấy khách hàng làm trọng tâm” trong chiến lược phát triển mảng thẻ.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, HDBank đã số hóa toàn bộ trải nghiệm của chủ thẻ Visa – từ mở thẻ, kích hoạt, chi tiêu đến quản lý và theo dõi ưu đãi. Tất cả được thực hiện 100% online ngay trên ứng dụng HDBank Mobile Banking, cho phép thanh toán QR, thanh toán qua Apple Pay, Google Pay, kiểm soát chi tiêu thời gian thực và tận hưởng ưu đãi theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, HDBank triển khai nhiều chiến dịch Digital Marketing sáng tạo, kết hợp mạng xã hội, gamification, influencer marketing và liên kết với các thương hiệu hàng đầu. Những nỗ lực này giúp HDBank mở rộng tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ, năng động, đồng thời gia tăng doanh thu dịch vụ và mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Từ năm 2022 đến nay, HDBank liên tục được Visa ghi nhận với nhiều danh hiệu: “Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ”, “Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số thẻ tín dụng” (2022), và “Ngân hàng có tăng trưởng ấn tượng về doanh số giao dịch thẻ tín dụng” (2023).

Hiện HDBank cung cấp danh mục thẻ Visa phong phú, bao gồm HDBank Visa Gold, HDBank Priority – Tinh tú phương đông, HDBank Vietjet Platinum, HDBank Vietjet Classic... đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Mỗi dòng thẻ đều tích hợp tính năng tài chính linh hoạt cùng nhiều ưu đãi vượt trội như: hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng/năm, bảo hiểm du lịch toàn cầu 12 tỷ đồng, ưu tiên check-in, trả góp 0% lãi suất và hàng loạt ưu đãi liên kết với Shopee, Traveloka, Grab, Golden Gate, cùng các hệ thống bán lẻ lớn.

Hai giải thưởng tại Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025 tiếp tục là minh chứng cho năng lực chuyển đổi số, chiến lược marketing sáng tạo và sự đồng hành bền bỉ của HDBank với khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số hiện đại và nhân văn hàng đầu Việt Nam.