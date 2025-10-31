HDBank lập cú đúp giải thưởng từ Visa, ghi dấu hành trình số hóa toàn diện và nâng tầm trải nghiệm khách hàng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Visa tại Việt Nam, tại Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025 (Visa Vietnam Client Forum 2025) - sự kiện thường niên quy tụ các định chế tài chính hàng đầu khu vực vừa diễn ra tại Phú Quốc, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã được Visa vinh danh với hai giải thưởng quan trọng.
HDBank lập cú đúp giải thưởng Visa 2025, ghi dấu hành trình số hóa toàn diện và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.
HDBank lập cú đúp giải thưởng Visa 2025, ghi dấu hành trình số hóa toàn diện và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Theo đó, HDBank là “Leadership in Card Activation Growth 2025” - Ngân hàng dẫn đầu trong tăng trưởng kích hoạt thẻ năm 2025 và “Accelerated Digital Marketing Excellence 2025” - Ngân hàng tiếp thị kỹ thuật số xuất sắc năm 2025.

Giải thưởng ghi nhận thành công nổi bật của HDBank trong việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo và tối ưu trải nghiệm khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Khẳng định năng lực phát triển bền vững và định hướng “lấy khách hàng làm trọng tâm” trong chiến lược phát triển mảng thẻ.

HDBank lập cú đúp giải thưởng từ Visa, ghi dấu hành trình số hóa toàn diện và nâng tầm trải nghiệm khách hàng ảnh 1

Với nền tảng công nghệ hiện đại, HDBank đã số hóa toàn bộ trải nghiệm của chủ thẻ Visa – từ mở thẻ, kích hoạt, chi tiêu đến quản lý và theo dõi ưu đãi. Tất cả được thực hiện 100% online ngay trên ứng dụng HDBank Mobile Banking, cho phép thanh toán QR, thanh toán qua Apple Pay, Google Pay, kiểm soát chi tiêu thời gian thực và tận hưởng ưu đãi theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, HDBank triển khai nhiều chiến dịch Digital Marketing sáng tạo, kết hợp mạng xã hội, gamification, influencer marketing và liên kết với các thương hiệu hàng đầu. Những nỗ lực này giúp HDBank mở rộng tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ, năng động, đồng thời gia tăng doanh thu dịch vụ và mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Từ năm 2022 đến nay, HDBank liên tục được Visa ghi nhận với nhiều danh hiệu: “Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ”, “Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số thẻ tín dụng” (2022), và “Ngân hàng có tăng trưởng ấn tượng về doanh số giao dịch thẻ tín dụng” (2023).

Hiện HDBank cung cấp danh mục thẻ Visa phong phú, bao gồm HDBank Visa Gold, HDBank Priority – Tinh tú phương đông, HDBank Vietjet Platinum, HDBank Vietjet Classic... đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Mỗi dòng thẻ đều tích hợp tính năng tài chính linh hoạt cùng nhiều ưu đãi vượt trội như: hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng/năm, bảo hiểm du lịch toàn cầu 12 tỷ đồng, ưu tiên check-in, trả góp 0% lãi suất và hàng loạt ưu đãi liên kết với Shopee, Traveloka, Grab, Golden Gate, cùng các hệ thống bán lẻ lớn.

Hai giải thưởng tại Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025 tiếp tục là minh chứng cho năng lực chuyển đổi số, chiến lược marketing sáng tạo và sự đồng hành bền bỉ của HDBank với khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số hiện đại và nhân văn hàng đầu Việt Nam.

PV
HDBank Ngân hàng Visa

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là sự kiện truyền thông được Bộ Nội vụ tổ chức hằng năm nhằm cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, trong buổi tiếp Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Tổng Biên tập, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn và bày tỏ hy vọng hai Đảng sẽ sớm ký kết chương trình hợp tác đã được dự thảo và chỉnh sửa.
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Pháp thử nghiệm các phương pháp điều trị béo phì tiên tiến
Pháp thử nghiệm các phương pháp điều trị béo phì tiên tiến
(Ngày Nay) - Thành phố Lyon, vốn được coi là trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu của Pháp, đang trở thành điểm thử nghiệm và đánh giá các phương pháp điều trị béo phì thế hệ mới, từ thuốc Wegovy, Mounjaro đến phẫu thuật nội soi đường tiêu hóa, trong bối cảnh tỷ lệ béo phì toàn cầu tăng gấp đôi chỉ trong 3 thập kỷ qua.
Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông
Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông
(Ngày Nay) - Giới chức y tế châu Âu đang cảnh báo về nguy cơ gia tăng từ cả dịch cúm mùa và cúm gia cầm khi mùa Đông cận kề trong bối cảnh Anh đã bắt đầu ghi nhận mùa cúm sớm bất thường và nhiều nước cũng xác nhận thêm các ổ dịch cúm H5N1.
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục Ấn Độ thông báo Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy tính toán (CT) sẽ chính thức được giảng dạy trong các trường học từ lớp 3 trở lên, bắt đầu từ niên khóa 2026 – 2027. Đây được xem là một trong những sáng kiến tiên phong trên thế giới nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ tương lai.
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những nguy cơ hạt nhân hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các vụ thử hạt nhân không được phép tái diễn.