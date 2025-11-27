Hà Nội lập vùng phát thải thấp: Chi tiết về nghị quyết cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

“Tuyên chiến” không khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm giả dịp Tết (Ngày Nay) - Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hàng trăm người bất lực chờ phép màu giữa thảm kịch cháy chung cư Hong Kong (Ngày Nay) - Vụ cháy chung cư tại Tai Po đã biến một góc Hong Kong thành nơi chờ đợi tuyệt vọng, khi hàng trăm người trông ngóng tin người thân.

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý (Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong TOP 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025 (Ngày Nay) - Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS vinh dự có mặt trong TOP 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.

Bộ GD&ĐT thay đổi khung năng lực ngoại ngữ, bổ sung trình độ Tiền Bậc 1 (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo.

Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không có ghế trong đàm phán giải quyết xung đột Ukraine (Ngày Nay) - Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, châu Âu không có ghế trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine bởi vì họ vẫn kiên quyết dùng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm nhằm cố gắng đánh bại Moskva.

Bất động sản Trung Quốc thêm một ngày u ám sau vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Ngày Nay) - Một ngày tồi tệ đã xảy ra với thị trường bất động sản Trung Quốc khi có hai sự kiện tiêu cực.

Việt Nam cần khoảng 28 tỷ USD cho chuyển đổi xanh đến năm 2030 (Ngày Nay) - Tại phiên đối thoại chính sách cấp cao ngày 26/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 diễn ra tại TP HCM, các chuyên gia cho biết, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững.

Bão số 15 mạnh thêm, giữ nguyên hướng di chuyển (Ngày Nay) - Bão số 15 mạnh thêm và vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km.