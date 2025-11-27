Hà Nội lập vùng phát thải thấp: Chi tiết về nghị quyết cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

(Ngày Nay) - Từ 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại vành đai 1, cấm xe máy xăng theo khung giờ. Lộ trình mở rộng đến vành đai 3 vào năm 2030, hướng tới giao thông xanh, đô thị sạch.

Nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về vùng phát thải thấp đánh dấu bước chuyển quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7/2026, thành phố thí điểm tại 9 phường thuộc vành đai 1, sau đó mở rộng dần ra vành đai 2 từ năm 2028 và toàn bộ khu vực trong vành đai 3 vào năm 2030. Các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế hoặc cấm theo khung giờ, ưu tiên xe điện và phương tiện thân thiện môi trường.

