Hà Nội lập vùng phát thải thấp: Chi tiết về nghị quyết cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về vùng phát thải thấp đánh dấu bước chuyển quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị.
Theo lộ trình, từ ngày 1/7/2026, thành phố thí điểm tại 9 phường thuộc vành đai 1, sau đó mở rộng dần ra vành đai 2 từ năm 2028 và toàn bộ khu vực trong vành đai 3 vào năm 2030. Các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế hoặc cấm theo khung giờ, ưu tiên xe điện và phương tiện thân thiện môi trường.
(Ngày Nay) - Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
(Ngày Nay) - Ngày 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, Chủ tịch HĐQT SHS vinh dự có mặt trong TOP 10 doanh nhân xuất sắc nhất Giải thưởng Sao Đỏ năm nay.
(Ngày Nay) - Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, châu Âu không có ghế trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine bởi vì họ vẫn kiên quyết dùng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm nhằm cố gắng đánh bại Moskva.
(Ngày Nay) - Tại phiên đối thoại chính sách cấp cao ngày 26/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 diễn ra tại TP HCM, các chuyên gia cho biết, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững.
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, tại Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã gặp Tiến sĩ Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka–Việt Nam, nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân.