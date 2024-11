Hơn 13.500 vận động viên tham gia Giải chạy Marathon Quốc Tế Di sản Hạ Long 2024​

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng thông tin: Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và quảng bá du lịch địa phương. Thông qua sự kiện này, địa phương mong muốn lan tỏa tình yêu về vùng đất, con người Quảng Ninh và khuyến khích phong trào rèn luyện thân thể trong toàn dân.

Giải chạy năm nay tiếp tục tổ chức các cự ly đa dạng: 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42,195km). Các vận động viên sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh quan tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long, một di sản thiên nhiên thế giới. Đặc biệt, cung đường chạy qua đường hầm xuyên núi dài 235m mang đến thử thách độc đáo. Giải chạy cũng là dịp để Hạ Long thể hiện sức sống mãnh liệt sau thiên tai, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Vận động viên Lê Thanh Xuân đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tham gia chạy ở cự ly 21km chia sẻ, chị thường xuyên tham gia các giải chạy trong cả nước. Riêng giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long gần như năm nào chị cũng tham gia. Mỗi lần chạy với chị là một cảm xúc khác nhau, nhưng cảm nhận chung là cung đường chạy ở Hạ Long rất đẹp, vận động viên vừa được ngắm cảnh vịnh Hạ Long, vừa được check-in, đặc biệt không khí rất trong lành.

Theo Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Vietnam), đơn vị sở hữu giải chạy cho biết: Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long đã và đang nhận được sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ từ các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long, giúp giải đấu phát triển bền vững qua từng năm. Số lượng vận động viên năm nay tăng 140% so với năm 2023 cho thấy sức hút và ý nghĩa của giải chạy trong việc đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh và thành phố.

Giải chạy đã được Tạp chí Runner’s World UK xếp vào danh sách 50 đường chạy đẹp nhất thế giới và đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS). Điều này đã biến Hạ Long thành điểm đến yêu thích của các vận động viên toàn cầu. Năm nay, giải còn có vai trò quan trọng khi là sự kiện khép lại Đại hội Thế giới lần thứ 24 của AIMS - lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để quảng bá địa phương và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon quốc tế.

Chủ tịch AIMS Francisco Paco Borao sẽ ký chứng nhận cho các vận động viên đạt chuẩn Sub 3 và Sub 3,30 ở cự ly full marathon, tạo thêm động lực cho các vận động viên tham gia. Đồng thời, các vận động viên hoàn thành tốt tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long có thể sử dụng kết quả để đăng ký tham gia Giải Vô Địch Thế Giới theo độ tuổi của Abbott World Marathon Majors, bao gồm những giải marathon hàng đầu thế giới như New York, Chicago, London, Boston, Tokyo, và Berlin.

Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở các cự ly cho các vận động viên đạt thành tích cao.