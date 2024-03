Hơn 860 vụ tấn công mạng gây ra sự cố trong tháng 2/2024

(Ngày Nay) - Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 2/2024 có 862 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã được ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý. Con số này giảm 9,3% so với tháng 1/2024 và giảm 48,9% so với cùng kỳ tháng 2/2023.

Tuy nhiên, có hơn 432.437 địa chỉ máy tính (IP) nằm trong mạng máy tính nhiễm virus (mạng botnet), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến tháng 2/2024, cả nước có 3.224 hệ thống thông tin, trong đó 2.145 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ, đạt 66,5%, tăng 0,5% so với tháng 1/2024, tăng 6% so với cùng kỳ tháng 2/2023.

Để tăng cường bảo vệ an toàn trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp như phối hợp với Google cho ra mắt chương trình "An toàn lên mạng, An tâm vui sống cùng Google", nhằm giúp người lớn tuổi tại Việt Nam khám phá thế giới trực tuyến an toàn và tự tin hơn. Cục An toàn thông tin thực hiện rà soát và ghi nhận 43 trang thông tin (website) bị chèn nội dung quảng cáo (19 website thuộc 9 bộ, ngành; 24 website thuộc 8 tỉnh, thành phố) và đã gửi cảnh báo đến các đơn vị chủ quản để xử lý.

Đồng thời, Cục An toàn thông tin cấp mới, cấp lại tín nhiệm mạng cho 8 website cơ quan nhà nước, nâng tổng website cơ quan nhà nước được cấp nhãn là 4.662 (557 website của 21 bộ, ngành; 4.105 website của 61 tỉnh, thành phố).