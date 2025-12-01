Khai trương AEON Bình Dương Midori Park - Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới

Được kỳ vọng trở thành điểm đến mới phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày cho khách hàng địa phương, AEON Bình Dương Midori Park mang phong cách sống hiện đại, xanh mát và văn minh hội tụ ngay giữa lòng Bình Dương năng động. AEON Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành một điểm đến mua sắm hằng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm chất lượng “chuẩn AEON”, giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

AEON Bình Dương Midori Park hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng thông qua ba giá trị cốt lõi: Thứ nhất, sự tiện lợi và hiện đại với các dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt và thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong nhịp sống bận rộn. Thứ hai, sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, cùng các mặt hàng tươi sống phong phú. Cuối cùng, phong cách sống xanh ngay, khuyến khích tiêu dùng bền vững thông qua các sản phẩm hữu cơ, bao bì thân thiện môi trường và sáng kiến hỗ trợ khách hàng thuận tiện lựa chọn các giải pháp tiêu dùng bền vững khi đi mua sắm tại AEON.

AEON Bình Dương Midori Park tập trung phát triển danh mục hàng hóa đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của các gia đình hiện đại. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm shẩm sẵn sàng Chế biến (RTC) tiện lợi như thịt, cá, rau củ hữu cơ và thực phẩm đông lạnh, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Các loại Trái cây được tuyển chọn kỹ lưỡng (nho, dâu, táo), các Thực phẩm Tốt cho Sức khỏe (sữa, trà, Yaourt/Yakult, tổ yến), cùng các Sản phẩm Truyền thống (Bánh Pía, hạt điều, cà phê Trung Nguyên) cũng được tập trung giới thiệu đến khách hàng địa phương. Cùng với đó là các mặt hàng phục vụ chăm sóc cá nhân, làm đẹp, và vệ sinh gia dụng. Không thể thiếu Khu vực Delica với các món ăn chế biến sẵn như sushi, Bento, bánh ngọt, mang đến trải nghiệm ẩm thực tiện lợi và phong phú cho mọi gia đình. Tại đây, khách hàng còn có thể những sản phẩm "Chỉ có tại AEON" đến từ Nhãn hàng riêng của AEON. Nổi bật trong đó là TOPVALU với các sản phẩm thực phẩm đặc trưng như cá hồi, trứng… cùng dòng sản phẩm gia dụng HÓME CÓORDY mang phong cách tối giản, tiện dụng cho không gian sống.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, AEON Bình Dương Midori Park đã ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống locker Face ID hiện đại. Đồng thời, tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực Kiosk chọn món tự động (Self-Ordering-Kisok, gọi tắt là SOK) và Quầy thanh toán nhanh (Semi-Self Cashier, gọi tắt là SSC) góp phần tạo nên hành trình mua sắm thông minh và liền mạch, gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại AEON Bình Dương Midori Park.