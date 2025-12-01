Khai trương AEON Bình Dương Midori Park - Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -AEON Việt Nam vừa khai trương AEON Bình Dương Midori Park, mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket), tại Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE
AEON Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành một điểm đến mua sắm hằng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị.
AEON Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành một điểm đến mua sắm hằng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị.

Được kỳ vọng trở thành điểm đến mới phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày cho khách hàng địa phương, AEON Bình Dương Midori Park mang phong cách sống hiện đại, xanh mát và văn minh hội tụ ngay giữa lòng Bình Dương năng động. AEON Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành một điểm đến mua sắm hằng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm chất lượng “chuẩn AEON”, giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

Khai trương AEON Bình Dương Midori Park - Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới ảnh 1

AEON Bình Dương Midori Park chính thức khai trương vào sáng 27.11.2025.

AEON Bình Dương Midori Park hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng thông qua ba giá trị cốt lõi: Thứ nhất, sự tiện lợi và hiện đại với các dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt và thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong nhịp sống bận rộn. Thứ hai, sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, cùng các mặt hàng tươi sống phong phú. Cuối cùng, phong cách sống xanh ngay, khuyến khích tiêu dùng bền vững thông qua các sản phẩm hữu cơ, bao bì thân thiện môi trường và sáng kiến hỗ trợ khách hàng thuận tiện lựa chọn các giải pháp tiêu dùng bền vững khi đi mua sắm tại AEON.

Khai trương AEON Bình Dương Midori Park - Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới ảnh 2
Khu ẩm thực tự chọn tại AEON Bình Dương Midori Park với sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi mang tới những món ăn nổi tiếng từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

AEON Bình Dương Midori Park tập trung phát triển danh mục hàng hóa đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của các gia đình hiện đại. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm shẩm sẵn sàng Chế biến (RTC) tiện lợi như thịt, cá, rau củ hữu cơ và thực phẩm đông lạnh, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Các loại Trái cây được tuyển chọn kỹ lưỡng (nho, dâu, táo), các Thực phẩm Tốt cho Sức khỏe (sữa, trà, Yaourt/Yakult, tổ yến), cùng các Sản phẩm Truyền thống (Bánh Pía, hạt điều, cà phê Trung Nguyên) cũng được tập trung giới thiệu đến khách hàng địa phương. Cùng với đó là các mặt hàng phục vụ chăm sóc cá nhân, làm đẹp, và vệ sinh gia dụng. Không thể thiếu Khu vực Delica với các món ăn chế biến sẵn như sushi, Bento, bánh ngọt, mang đến trải nghiệm ẩm thực tiện lợi và phong phú cho mọi gia đình. Tại đây, khách hàng còn có thể những sản phẩm "Chỉ có tại AEON" đến từ Nhãn hàng riêng của AEON. Nổi bật trong đó là TOPVALU với các sản phẩm thực phẩm đặc trưng như cá hồi, trứng… cùng dòng sản phẩm gia dụng HÓME CÓORDY mang phong cách tối giản, tiện dụng cho không gian sống.

Khai trương AEON Bình Dương Midori Park - Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới ảnh 3
AEON Bình Dương Midori Park nâng cao trải nghiệm mua sắm; giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn món ăn và thanh toán nhanh chóng.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, AEON Bình Dương Midori Park đã ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống locker Face ID hiện đại. Đồng thời, tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực Kiosk chọn món tự động (Self-Ordering-Kisok, gọi tắt là SOK) và Quầy thanh toán nhanh (Semi-Self Cashier, gọi tắt là SSC) góp phần tạo nên hành trình mua sắm thông minh và liền mạch, gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại AEON Bình Dương Midori Park.

Hà An
AEON Bình Dương Midori Park AEON Việt Nam Super Supermarket

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
(Ngày Nay) - Cùng với xu hướng toàn cầu trong ngành viễn thông, eSIM (SIM điện tử) đang trở thành lựa chọn phổ biến thay thế SIM vật lý truyền thống. Nắm bắt xu thế này, từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online của nhà mạng.
Buổi tọa đàm và giới thiệu sách “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” đã bị hoãn lại dù nhóm tác giả và nhà phát hành
Đề xuất quy trình xử lý khiếu nại học thuật - Kỳ 1: Bài học từ tranh cãi về lịch sử trường Mỹ thuật Đông Dương
(Ngày Nay) – Phản hồi của TS Phạm Long và TS Trần Hậu Yên Thế sau khiếu nại về cuốn “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương” đã mở ra những bàn luận vượt khỏi phạm vi sử học nghệ thuật. Việc dừng phát hành, hủy buổi giới thiệu chỉ vài giờ trước sự kiện không chỉ gây thiệt hại cho tác giả và đơn vị xuất bản, mà còn tạo tiền lệ xấu cho các ấn phẩm tương lai, ảnh hưởng tới chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nơi xuất bản được coi như một cấu phần quan trọng.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.