Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Xếp vị trí số một trong ngành Chuyển phát nhanh - Bưu kiện trong kết quả khảo sát Chỉ số Hài lòng Khách hàng Việt Nam VCSI 2025, Xanh SM Express đã vượt qua ba tên tuổi lớn là Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), GrabExpress và Giao Hàng Nhanh (GHN).
Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh – Phó Tổng giám đốc Vận hành Xanh SM thị trường Việt Nam và Lào đại diện công ty tại lễ trao chứng nhận
Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh – Phó Tổng giám đốc Vận hành Xanh SM thị trường Việt Nam và Lào đại diện công ty tại lễ trao chứng nhận

VCSI là hệ thống độc lập đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng tại Việt Nam, do Công ty Tư vấn Quản lý Hàn Quốc (KMAC) và Hãng Kiểm toán AASC phối hợp triển khai. Mô hình này được phát triển dựa trên KCSI – chỉ số hài lòng khách hàng được áp dụng tại Hàn Quốc từ năm 1992. Đây là năm thứ hai VCSI triển khai hệ thống đánh giá tại Việt Nam, với tổng cộng 15 ngành hàng và 59 doanh nghiệp được đưa vào khảo sát.

Trong nhóm Chuyển phát nhanh – Bưu kiện, Xanh SM Express đạt 59,6 điểm, vượt GHTK (55,4 điểm), GrabExpress (44,8 điểm) và GHN (43,3 điểm). Trong nhóm doanh nghiệp sở hữu thị phần lớn, mức chênh lệch điểm số này là khá cao, cho thấy dịch vụ của Xanh SM Express được đánh giá cao hơn ở tính ổn định, khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại trải nghiệm tổng thể tích cực hơn cho người dùng.
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng ảnh 1

Xanh SM Express xếp vị trí số một trong ngành Chuyển phát nhanh – Bưu kiện theo khảo sát VCSI 2025

Là một phần của hệ sinh thái xe điện Xanh SM, dịch vụ Xanh SM Express được đưa vào vận hành từ cuối năm 2023, sử dụng 100% xe máy điện VinFast và áp dụng mô hình điều phối, kiểm soát chất lượng đồng bộ, từ quy chuẩn vận hành đến tác phong của đội ngũ Bác Tài Xanh. Sự đồng bộ và nhất quán về chất lượng dịch vụ là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao mức độ hài lòng theo đánh giá của VCSI, đặc biệt ở các tiêu chí về tính ổn định và khả năng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Số 1 của Xanh SM Express cũng nhận được sự đồng tình của đông đảo khách hàng. Chị Thanh Hà (phường Bạch Mai, Hà Nội), chủ cửa hàng mẹ và bé, cho biết bản thân yên tâm hơn hẳn khi chuyển sang sử dụng Xanh SM Express. Trước đó, dù đã thử nhiều đơn vị giao hàng nhưng chị thường gặp tình trạng đơn hàng không cập nhật trạng thái hoặc khó liên hệ khi có vấn đề phát sinh. “Điều tôi quan tâm nhất khi sử dụng dịch vụ giao hàng là có thể theo sát lộ trình đơn hàng, và khi cần thì tổng đài có thể hỗ trợ ngay, không để đơn bị treo, qua đó giúp cửa hàng giảm đáng kể nguy cơ bị hoàn đơn hoặc những vấn đề phát sinh không đáng có”, chị Hà chia sẻ.

Ngoài ra, sự đồng đều trong tác phong làm việc của đội ngũ tài xế cũng là lý do khiến nhiều chủ cửa hàng như chị Hà cảm thấy yên tâm. “Các tài xế giao nhận của Xanh SM Express không bị tình trạng người này làm tốt, người kia làm ẩu. Điều này rất quan trọng với kinh doanh online, bởi chỉ cần một đơn trục trặc là khách phản hồi ngay, ảnh hưởng đến các khách hàng khác, nên tôi luôn ưu tiên sử dụng dịch vụ có độ ổn định cao nhất”, chị chia sẻ.

Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng ảnh 2

Dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện Xanh SM Express ghi điểm nhờ sự đồng bộ và nhất quán về chất lượng dịch vụ

Ở góc độ khác, theo ông Lê Hoài An, chuyên gia về đô thị bền vững, việc đưa xe điện vào giao nhận cũng là lợi thế đặc biệt của Xanh SM Express. Cách làm này vừa giúp giảm phát thải, vừa nâng cao trải nghiệm của cả người giao và người nhận. “Trải nghiệm của người nhận không chỉ đến từ tốc độ giao hàng mà còn từ cảm nhận về dịch vụ. Phương tiện điện giúp giảm tiếng ồn và tạo hình ảnh tích cực cho cả người giao lẫn đơn vị bán hàng”, ông nhận định.

Yếu tố nhận diện này cũng được nhiều chủ shop nhỏ và hộ kinh doanh đánh giá cao. Anh Quang Minh (TP HCM), chủ một cửa hàng thực phẩm nhập khẩu, cho biết phản hồi của khách tích cực hơn khi anh chuyển sang giao bằng xe điện. “Nhận hàng từ tài xế đi xe điện tạo cảm giác dễ chịu và chuyên nghiệp hơn. Với cửa hàng nhỏ, hình ảnh lúc giao hàng cũng góp phần giữ chân khách”, anh cho biết.

Kết quả dẫn đầu VCSI 2025 là lời khẳng định của Xanh SM Express về chất lượng vận hành, kênh hỗ trợ và trải nghiệm khách hàng tổng thể. Trong bối cảnh thị trường giao nhận cạnh tranh khốc liệt và xu hướng logistics xanh ngày càng rõ nét, đây được xem là tín hiệu cho thấy sự kỳ vọng của khách hàng đang dịch chuyển, từ “chỉ cần giao đến nơi” sang “giao hàng đúng chuẩn, thân thiện và nhất quán hơn”.

PV
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express chỉ số hài lòng khách hàng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.