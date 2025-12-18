C.P. Việt Nam góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực về cung ứng thực phẩm xuất khẩu chất lượng cao và thực hành sản xuất bền vững

Việc nhà máy CPV Food Bình Phước được chấp thuận xuất khẩu thịt gà chế biến sang Singapore đánh dấu bước tiến quan trọng của C.P. Việt Nam trong quá trình hội nhập chuỗi cung ứng gia cầm chế biến khu vực, đồng thời khẳng định năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của những thị trường cao cấp.

“Cột mốc này là thành tựu đạt được sau quá trình thẩm định ban đầu và các đợt thanh tra của Cơ quan Thực phẩm Singapore (Singapore Food Authority) tại CPV Food Bình Phước. Trước đó, vào tháng 3/2025, Singapore đã chính thức chấp thuận để doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm gia cầm đã qua xử lý nhiệt, cùng các sản phẩm trứng và thịt gia cầm đóng hộp (không bao gồm thịt bò) được tiệt trùng ở nhiệt độ và áp suất cao. Quyết định phê duyệt này được xem là một bước tiến quan trọng đối với ngành chăn nuôi – xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore, vốn có yêu cầu quản lý và tiêu chuẩn nhập khẩu rất nghiêm ngặt. Cột mốc này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Singapore, góp phần tăng cường an toàn và bảo đảm an ninh lương thực, đặc biệt trong bối cảnh quốc đảo hiện phải nhập khẩu khoảng 90% lượng thực phẩm tiêu thụ. Singapore đề cao mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà sản xuất Việt Nam trong việc cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cao tới người tiêu dùng”, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore, chia sẻ.

Sản phẩm thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam được sản xuất theo quy trình khép kín tại tổ hợp CPV Food Bình Phước, đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, Halal…, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của thị trường khu vực. Trước Singapore, sản phẩm đã được chấp thuận nhập khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Hồng Kông, Campuchia và Lào; riêng thị trường Nhật Bản ghi nhận sản lượng 10.000 tấn tính đến tháng 11 năm 2025.

Những nỗ lực của C.P. Việt Nam trong việc vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy đổi mới và thực hành sản xuất bền vững đã được ghi nhận tại FMCG Asia Awards 2025 và Manufacturing Asia Awards 2025. Năm 2025, C.P. Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành gia cầm Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục của hai giải thưởng này, gồm: Giải thưởng Sáng kiến bền vững của năm cho Hệ thống Quản lý SHE&En (SHE&En Management System) của C.P. Việt Nam; Giải thưởng Sản phẩm tiêu dùng của năm cho dòng sản phẩm gà rán chế biến sẵn của CPV Food; Giải thưởng Cơ sở sản xuất của năm cho tổ hợp chế biến CPV Food Bình Phước

Giải thưởng Sáng kiến bền vững của năm ghi nhận Hệ thống Quản lý SHE&En – mô hình quản lý tích hợp các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, môi trường và năng lượng đầu tiên trong ngành thực phẩm Việt Nam. Sau hơn 18 tháng triển khai theo các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001 và ISO 50001, hệ thống đã giúp năng lượng tái tạo chiếm 38% tổng tiêu thụ, tiết kiệm từ 45% đến 65% năng lượng, giảm khoảng 3,2 triệu USD chi phí vận hành mỗi năm, tái sử dụng 68% nước thải và cải thiện điều kiện an toàn lao động cho hơn 18.000 nhân viên.

Danh hiệu Sản phẩm tiêu dùng của năm được trao cho dòng sản phẩm gà rán chế biến sẵn của CPV Food, sản xuất theo mô hình Feed–Farm–Food–Sustainability, kết hợp dây chuyền tự động hóa và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm đã được xuất khẩu sang Nhật Bản từ cuối năm 2022 và mở rộng sang Hồng Kông, Campuchia và Lào.

Ở hạng mục Cơ sở sản xuất của năm, tổ hợp CPV Food Bình Phước được ghi nhận là một trong những cơ sở sản xuất gia cầm hiện đại nhất Đông Nam Á, với công suất khoảng một triệu con gà mỗi tuần, vận hành theo dây chuyền tự động và đáp ứng các chứng nhận quốc tế như HACCP, GMP, ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS và Halal.

Ông Wirat Wongpornpakdee, Phó Tổng Giám đốc Cấp cao phụ trách Ngành Thực phẩm và Phát triển Kinh doanh mới của C.P. Việt Nam, cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp, doanh nghiệp cần duy trì kỷ luật vận hành một cách nhất quán và lâu dài. Chúng tôi kỳ vọng việc sản phẩm thịt gà chế biến của CPV Food được đón nhận tại những thị trường khó tính trong khu vực sẽ góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm chất lượng cao.”

Ông Wirat Wongpornpakdee nhấn mạnh, trong thời gian tới, C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các thực hành sản xuất bền vững, đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu, qua đó gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm gia cầm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm thịt gà chế biến sang Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU), góp phần hiện thực hóa mục tiêu dài hạn của Việt Nam để đưa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao vươn ra thị trường quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, CPV Food Bình Phước đã trao 242 suất học bổng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho con em cán bộ công nhân viên đang làm việc tại nhà máy. Hoạt động thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động và đầu tư cho thế hệ tương lai như một phần trong chiến lược phát triển bền vững.