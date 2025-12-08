Airwallex gọi vốn 330 triệu USD ở vòng Series G, nâng định giá lên 8 tỷ USD, chọn San Francisco làm trụ sở toàn cầu thứ hai

(Ngày Nay) -Airwallex, nền tảng tài chính toàn cầu hàng đầu dành cho các doanh nghiệp hiện đại, vừa huy động thành công 330 triệu USD trong vòng gọi vốn Series G, do Addition dẫn dắt và có sự tham gia của T. Rowe Price, Activant, Lingotto, Robinhood Ventures và TIAA Ventures.

Thương vụ này đưa giá trị của Airwallex lên 8 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với vòng Series F cách đây sáu tháng. Khoản đầu tư mới sẽ giúp Airwallex đẩy mạnh mở rộng tại thị trường Mỹ cũng như các thị trường trọng điểm khác trên toàn cầu, đồng thời, tăng cường tuyển dụng nhân sự AI và phát triển sản phẩm công nghệ cao. Khẳng định cam kết lâu dài tại Hoa Kỳ, Airwallex đã thành lập trụ sở toàn cầu thứ hai tại San Francisco. Công ty cũng dự kiến đầu tư hơn 1 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2029 nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, thu hút nhân tài hàng đầu và tăng cường hiện diện thương hiệu cũng như cơ sở hạ tầng tại thị trường này.

“Chúng tôi tin rằng ngành ngân hàng toàn cầu trong tương lai sẽ được vận hành một cách thông minh, theo thời gian thực và không còn ranh giới,” ông Jack Zhang, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Airwallex, chia sẻ. “Các nhà cung cấp truyền thống trong ngành có nhiều điểm không còn phù hợp với cách vận hành của doanh nghiệp hiện đại, và các nhà đầu tư của chúng tôi hiểu rằng Airwallex đang tạo ra lợi thế dẫn đầu trong hành trình tái định hình lĩnh vực này. Chúng tôi xây dựng một giải pháp thay thế hiện đại: một nền tảng thống nhất có khả năng vận hành toàn bộ hoạt động ngân hàng toàn cầu, thanh toán, lập hóa đơn, quản lý ngân quỹ và chi tiêu, dựa trên hạ tầng tài chính riêng của chúng tôi. Nguồn vốn mới sẽ giúp đẩy nhanh tăng trưởng, củng cố lợi thế công nghệ và tăng cường vị thế của Airwallex tại Hoa Kỳ và các thị trường trọng điểm khác trên toàn cầu.”

Hiệu quả hoạt động trong năm 2025 đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư trong vòng gọi vốn lần này. Những điểm nổi bật gồm: Doanh thu thường niên (ARR) vượt mốc 1 tỷ USD vào tháng 10, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước; Khối lượng giao dịch thường niên tăng gấp đôi so với cùng kỳ, vượt 235 tỷ USD trong tháng 10; Khoảng một nửa số khách hàng của Airwallex hiện đang sử dụng nhiều hơn một sản phẩm, cho thấy mức độ phù hợp giữa sản phẩm và thị trường (product–market fit) ngày càng mạnh; Sở hữu hơn 80 giấy phép và chứng nhận trên toàn cầu, hỗ trợ hoạt động của khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp dịch vụ thanh toán đa tiền tệ ở quy mô lớn.

Trong năm 2025, Airwallex tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động hợp pháp và củng cố năng lực tại 12 thị trường mới – bao gồm việc nhận giấy phép mới và ra mắt sản phẩm tại Pháp, Hà Lan, Israel, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Malaysia, Việt Nam, Brazil, Mexico, UAE và nhiều thị trường khác.

“Airwallex đang thay đổi cách thức vận hành của ngành ngân hàng doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu,” ông Lee Fixel từ Addition nhận định. “Hệ thống tài chính truyền thống không phù hợp với các doanh nghiệp vận hành không biên giới, và Airwallex có năng lực độc đáo để giải quyết thách thức này. Với hạ tầng tài chính toàn cầu, cùng năng lực phần mềm và AI vượt trội, công ty đang nắm giữ vị thế đặc biệt mạnh mẽ để dẫn dắt tương lai của ngân hàng doanh nghiệp toàn cầu.”

Airwallex thiết lập trụ sở toàn cầu thứ hai tại San Francisco

Song song với vòng gọi vốn, Airwallex công bố trụ sở toàn cầu thứ hai tại San Francisco để tập trung các đội ngũ chủ chốt về sản phẩm, kỹ thuật, quan hệ đối tác chiến lược và go-to-market tại trung tâm đổi mới AI và nhân tài của thế giới.

Thị trường Hoa Kỳ giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược toàn cầu của Airwallex. Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi nhân sự tại Hoa Kỳ lên hơn 400 người trong 12 tháng tới, đồng thời mở rộng gấp đôi diện tích văn phòng tại San Francisco để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng này.

Được thành lập tại Australia vào năm 2015, Airwallex hiện có hơn 2.000 nhân sự trên toàn cầu và đặt mục tiêu tăng hơn 50% quy mô nhân lực vào cuối năm 2026. Tốc độ tăng trưởng này sẽ tạo động lực để công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và mạng lưới đối tác trên toàn thế giới.

Thúc đẩy kỷ nguyên mới của vận hành tài chính thông minh

Airwallex đang xây dựng một đội ngũ trợ lý AI chuyên biệt để xử lý trực tiếp các quy trình tài chính, tạo nền tảng hình thành một “phòng tài chính tự động” có khả năng vận hành gần như độc lập. Những trợ lý này tận dụng bối cảnh vận hành trên toàn bộ hệ sinh thái thanh toán, quản lý ngân quỹ và chi tiêu, nhằm tự động hóa các nghiệp vụ giá trị cao và nhiều bước - từ phê duyệt chi phí, kiểm tra chính sách đến vận hành đầu cuối các quy trình phức tạp. Trong thời gian tới, hàng trăm trợ lý AI được thiết kế theo từng nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai trên toàn nền tảng, giúp doanh nghiệp vận hành nhanh hơn, chính xác hơn, và giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc thủ công.

“Khi chi phí phần mềm giảm nhờ AI, hạ tầng và dữ liệu sẽ trở thành yếu tố tạo khác biệt cốt lõi,” ông Zhang nói thêm. “Airwallex kết nối toàn bộ chuỗi vận hành tài chính của khách hàng - từ dòng tiền vào, dòng tiền ra đến mọi nghiệp vụ ở giữa - giúp các tác tử AI có đầy đủ ngữ cảnh để đưa ra quyết định chính xác. Chính năng lực dữ liệu độc quyền này, dựa trên hạ tầng tài chính có khả năng mở rộng, là nền tảng vận hành của agentic finance.”

Bộ trợ lý AI đầu tiên sẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý chi tiêu của Airwallex. Expense Submission Agent, hiện đã được triển khai, có khả năng thu thập hóa đơn từ nhiều nguồn, tự động đối chiếu với giao dịch, phân loại khoản chi và điền đầy đủ các trường thông tin cần thiết để gửi yêu cầu bồi hoàn một cách trơn tru. Expense Policy Agent, dự kiến ra mắt trong vài tuần tới, sẽ đảm nhiệm việc kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, rà soát yêu cầu theo chính sách của doanh nghiệp và nhận diện các trường hợp ngoại lệ để bộ phận liên quan xem xét thủ công trước khi phê duyệt. Dù là quản lý chi phí hay vận hành quy trình “procure-to-pay”, các Spend Agents được thiết kế để tăng cường kiểm soát, giảm đáng kể thao tác thủ công và rút ngắn chu kỳ chốt sổ cuối tháng cho khách hàng.