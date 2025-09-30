Hợp tác giữa Bezen x Genkii: Bước đi mở ra cuộc sống xanh sạch và khỏe mạnh hơn

(Ngày Nay) - Một ngôi nhà sạch sẽ là khởi đầu, nhưng chưa đủ để có một cuộc sống khỏe mạnh. Bắt tay cùng Genkii, Bezen chính thức mở rộng sứ mệnh của mình: từ bảo vệ không gian sống xanh sạch đến chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng Việt.

Bezen - thương hiệu Việt gắn liền với các sản phẩm tẩy rửa và vệ sinh cá nhân an toàn vừa chính thức ký kết hợp tác cùng Công ty Cổ phần Quốc tế GK Group để phân phối thiết bị mát-xa chân và cơ thể Genkii ZEN+tại thị trường Việt Nam.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bezen, mà còn là sự khởi đầu cho một hướng đi mới: từ việc mang đến không gian sống an toàn, thân thiện với môi trường, nay mở rộng sang chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng.

Khi hai tầm nhìn gặp nhau

Trong gần một thập kỷ qua, Bezen đã định vị vững chắc hình ảnh một thương hiệu FMCG “xanh và lành” với các dòng sản phẩm nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay… hướng đến giảm thiểu hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe gia đình và môi trường sống. Với sứ mệnh “Sống xanh – Dùng lành”, Bezen không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn thúc đẩy lối sống bền vững cho hàng triệu hộ gia đình Việt.

Trong khi đó, Genkii là thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe công nghệ cao, nổi bật với các sản phẩm hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm đau nhức cơ và phục hồi thể chất. Genkii ZEN+ – sản phẩm được Bezen lựa chọn để tiên phong phân phối – ứng dụng công nghệ xoa bóp đa điểm, nhiệt hồng ngoại và rung sâu, mang đến hiệu quả thư giãn và phục hồi rõ rệt cho nhiều nhóm đối tượng, từ người cao tuổi, nhân viên văn phòng đến người thường xuyên lao động nặng hoặc chơi thể thao.

Sự hợp tác giữa Bezen và Genkii vì thế được xem là một sự cộng hưởng tự nhiên: nếu Bezen góp phần gìn giữ ngôi nhà xanh sạch, thì Genkii lại chăm lo cho sức khỏe thể chất và tinh thần – cùng nhau tạo nên giải pháp toàn diện hơn cho các gia đình Việt.

Lễ ký kết – dấu mốc khởi đầu

Sự kiện ký kết giữa Bezen và Genkii đã diễn ra tại Hà Nội trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng, với sự tham dự của lãnh đạo hai bên, các đối tác chiến lược và đại diện truyền thông.

Đây là thời khắc đánh dấu sự đồng hành chính thức, mở ra một chương mới cho cả hai thương hiệu. Đại diện Bezen chia sẻ tại buổi lễ: “Trong suốt hành trình phát triển, Bezen luôn kiên định với mục tiêu mang đến những giải pháp an toàn và bền vững cho cộng đồng. Lần hợp tác này không chỉ giúp chúng tôi mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Genkii ZEN+ chính là bước khởi đầu cho định hướng đó.”

Về phía mình, đại diện Genkii bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực vận hành và mạng lưới phân phối rộng khắp của Bezen, coi đây là nền tảng để sản phẩm nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam, góp phần thúc đẩy thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Không dừng lại ở Genkii ZEN+, Bezen và Genkii đã lên kế hoạch triển khai các combo chăm sóc sức khỏe, kết hợp giữa thiết bị massage hiện đại và các sản phẩm chăm sóc cá nhân an toàn. Đây sẽ là nền tảng để hai bên cùng xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm trọn vẹn: từ không gian sống xanh sạch đến một cuộc sống khỏe mạnh, bền vững.

Với lễ ký kết hợp tác Bezen x Genkii, đây không chỉ là sự bổ sung sản phẩm đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn của Bezen: luôn đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình nâng cao chất lượng sống – sống xanh hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.