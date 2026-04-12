Triển lãm “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” trở lại, quy tụ 25 họa sĩ từ nhiều quốc gia

(Ngày Nay) - Nhằm tôn vinh tiếng nói sáng tạo của nữ nghệ sĩ trong nghệ thuật đương đại, từ ngày 11 - 19/4/2026 diễn ra triển lãm quốc tế “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” lần thứ II tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với nhóm “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” - sáng lập bởi họa sỹ Tào Hương tổ chức.

Tiếp nối thành công của triển lãm lần đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5/2025, triển lãm năm nay quy tụ 25 nữ họa sỹ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu 38 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Bên cạnh 11 nghệ sĩ Việt Nam, triển lãm còn có sự tham gia của các họa sỹ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Indonesia.

Với chủ đề “Phụ nữ vẽ Phụ nữ”, triển lãm mang đến những góc nhìn đa chiều, tinh tế và sâu sắc về phái đẹp. Các tác phẩm không chỉ khắc họa vẻ đẹp hình thể mà còn đi sâu vào đời sống nội tâm, cảm xúc và những trải nghiệm phong phú của người phụ nữ trong nhiều vai trò như người mẹ, người con, người nghệ sĩ. Qua đó, các nghệ sĩ thể hiện khát vọng về tự do, sức mạnh và bản sắc cá nhân.

Không chỉ là không gian trưng bày nghệ thuật, triển lãm còn là dịp để các nữ nghệ sĩ trong và ngoài nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ trong đời sống nghệ thuật. Sự kiện cũng góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa - nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một di sản giàu giá trị lịch sử và nhân văn của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, họa sỹ Tào Hương cho biết triển lãm là hành trình khám phá, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ qua chính góc nhìn của phụ nữ, nơi những cảm xúc và trải nghiệm được thấu hiểu và thể hiện một cách sâu sắc, tinh tế. Mỗi tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng những rung cảm chân thành và những suy ngẫm ý nghĩa.

Triển lãm được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật nổi bật tại Hà Nội trong tháng 4/2026, góp phần lan tỏa giá trị thẩm mỹ và tiếng nói sáng tạo của nữ giới trong nghệ thuật đương đại.