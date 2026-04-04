FLC khởi công Quần thể FLC Pleiku gần 20.000 tỷ đồng, kiến tạo biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf mới tại Gia Lai

(Ngày Nay) -Đây là lần đầu tiên một quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô hàng trăm héc-ta được triển khai tại Tây Nguyên, mở ra phân khúc bất động sản cao cấp còn bỏ ngỏ tại vùng đất giàu tiềm năng.

Ngày 4/4/2026, tại Khu phức hợp Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort - dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Đô thị nghỉ dưỡng giải trí - sân golf giữa đại ngàn: mô hình chưa từng có ở Tây Nguyên

Gia Lai, đặc biệt là Pleiku, từ lâu được xem là cửa ngõ chiến lược kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và các hành lang kinh tế khu vực. Vùng đất giàu tài nguyên, khí hậu cao nguyên mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa bản địa độc đáo. Đặc biệt, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng Pleiku những đồi cỏ hồng độc đáo, loài cỏ nở rộ vào mùa đông, nhuộm hồng cả không gian cao nguyên, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có.

Đây không chỉ là “đặc sản” du lịch khác biệt mà còn là điểm nhấn cảnh quan giúp nâng tầm giá trị cho các dự án nghỉ dưỡng, mang lại trải nghiệm gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đậm chất riêng của vùng đất phố núi. Song nhiều năm qua vẫn thiếu những dự án đủ tầm để chuyển hóa tiềm năng thành sức hút đầu tư thực chất.

Quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó, đóng vai trò dự án “hạt nhân” tạo cú hích phát triển mới cho Gia Lai, góp phần định hình hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf bậc nhất Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh. Khác với dòng bất động sản du lịch thông thường, dự án hướng tới kiến tạo một mô hình đô thị “sống - nghỉ dưỡng - trải nghiệm” trọn vẹn ngay giữa đại ngàn, nơi cư dân có thể an cư như nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng như an cư.

Toàn bộ quần thể được phát triển đồng bộ với đa dạng loại hình sản phẩm: khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp…. tất cả trong một hệ sinh thái khép kín mang đẳng cấp quốc tế. Cư dân sẽ thụ hưởng không gian sống đa văn hóa với tiện ích đặc quyền ngay trong khuôn viên: quảng trường nhạc nước, Art Stone Garden, Yoga & Wellness Garden, vườn thiền, Glamping, Zipline, đường chạy bộ 5 giác quan, hệ thống nhà hàng và ẩm thực Tây Nguyên đặc sắc.

Trái tim của khu đô thị là sân golf 36 hố, trải dài trên diện tích hơn 171 ha. Đây không đơn thuần là tiện ích thể thao mà còn là yếu tố tạo ra giá trị khác biệt cho toàn khu đô thị. Kinh nghiệm từ các thị trường bất động sản phát triển trên thế giới cho thấy, sở hữu bất động sản kề cận sân golf chuẩn quốc tế luôn đi kèm với tốc độ tăng giá vượt trội và thanh khoản bền vững theo thời gian.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Tập đoàn FLC trong việc triển khai các dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn trên cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng. “Gia Lai đang rất thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Chính những điểm nghẽn này đang kìm hãm mức chi tiêu của du khách, khiến tiềm năng kinh tế du lịch chưa được khai thác tương xứng với kỳ vọng”, ông Nguyễn Hữu Quế cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, việc triển khai Quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort vào thời điểm này là một bước đi chiến lược, nhằm giải quyết ngay bài toán thiếu hụt hạ tầng cao cấp, giúp Gia Lai sẵn sàng đón đầu vận hội mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai; tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC cho biết: Đắk Đoa là vùng đất "có duyên" - nơi hội tụ khí hậu, cảnh quan sinh thái và chiều sâu văn hóa Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ kết nối Pleiku với các trục giao thông liên vùng. Một điểm đến muốn bứt phá không thể chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, mà cần sản phẩm đủ chất lượng, kết nối đủ thuận tiện và hệ sinh thái đủ đồng bộ. FLC Pleiku được triển khai đúng theo tư duy đó - không phải một công trình đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái điểm đến tích hợp.”

“FLC không chỉ đến để đầu tư một dự án, mà mong muốn cùng địa phương mở lối thị trường, kiến tạo hệ sinh thái với định hướng phát triển du lịch xanh, dựa trên việc tôn trọng thiên nhiên, tôn vinh văn hóa bản địa, để Gia Lai phát triển theo một cách rất riêng, bền vững và có chiều sâu”, bà Hương Trần Kiều Dung khẳng định.

Từ dấu ấn Quy Nhơn đến kỳ vọng tạo “cú hích” cho Pleiku

Thực tế đã chứng minh, các quần thể du lịch nghỉ dưỡng do FLC phát triển tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Trị và đặc biệt là Quy Nhơn - Gia Lai đều tạo ra tác động lan tỏa rõ rệt đến kinh tế địa phương. Quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort khánh thành năm 2016 với quy mô 1.300 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng đã thực sự tái định hình diện mạo và vị thế của cả một tỉnh thành.

Sau gần một thập kỷ vận hành, quần thể này đã đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Trong đó, khách Hàn Quốc chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế, đưa Quy Nhơn từ một cái tên ít người biết trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch Đông Bắc Á nói riêng và khách quốc tế nói chung. Hơn 1.000 lao động địa phương có việc làm ổn định mỗi năm, chuỗi phát triển hạ tầng, dịch vụ và đầu tư thứ cấp theo đó lan tỏa suốt gần một thập kỷ.

Với FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy kinh nghiệm phát triển đó. Nếu Quy Nhơn chinh phục du khách bằng biển trời và nắng gió, thì Pleiku hút khách bằng không gian sống trong lành giữa cao nguyên đại ngàn, nhiệt độ mát mẻ quanh năm và sân golf 171 ha trải dài trong thiên nhiên hùng vĩ, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, tạo nên những thử thách hấp dẫn, khác biệt và những giá trị mà thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt là khách mua người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,… sẵn sàng trả giá cao để sở hữu.

Ông Martin Moore, Chủ tịch Công ty Quản lý thi công sân golf Flagstick cho biết: “Quần thể FLC Pleiku mang bản sắc rất riêng của vùng Tây Nguyên và tiềm năng phát triển rất lớn. Đây là dự án sân golf thứ 7 Flagstick hợp tác cùng FLC, với 36 hố golf được xây dựng trên địa hình cao nguyên độc đáo, hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đặc biệt, một tiêu chí quan trọng được địa phương và chủ đầu tư FLC đề cao trong thiết kế là bảo tồn tối đa các cây thông bonsai hiện hữu. Trong suốt quá trình triển khai, yếu tố này luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã thành công trong việc triển khai các dự án sân golf như FLC Quy Nhơn Golf Links và FLC Hạ Long Golf Club - những dự án liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực và trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng, với tầm nhìn và sự đầu tư nghiêm túc của FLC, dự án sân golf tại FLC Pleiku sẽ trở thành một biểu tượng du lịch golf tại Tây Nguyên.”

Tại Lễ khởi công, Tập đoàn FLC và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai. Theo nội dung ký kết, OCB sẽ đồng hành cùng FLC với vai trò đối tác tài chính tài trợ cho dự án. Đồng thời, ngân hàng OCB cũng xây dựng các gói tín dụng linh hoạt, hỗ trợ khách hàng cá nhân có nhu cầu sở hữu bất động sản tại dự án.

Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, OCB tiếp tục thể hiện rõ nét định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các dự án có giá trị thực tiễn, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Việc ngân hàng chủ động tham gia, kết nối nguồn lực tài chính cho các dự án được đầu tư bài bản, pháp lý minh bạch không chỉ tạo động lực phát triển cho Gia Lai mà còn lan tỏa hiệu ứng tích cực đến các ngành du lịch, dịch vụ và hạ tầng. Đây cũng là một phần trong chiến lược của OCB nhằm góp phần phát triển kinh tế quốc gia, thông qua việc khai thác hiệu quả tiềm năng vùng miền, gia tăng năng lực cạnh tranh, từ đó tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Hoạt động này cho thấy, OCB không chỉ khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của doanh nghiệp mà còn tập trung vào chiến lược đẩy mạnh phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam theo đúng chủ trương của Chính Phủ và Ngân hàng nhà nước.

Cùng với đó, FLC đã trao chứng nhận cho 22 đại lý phân phối chính thức của dự án, kích hoạt mạng lưới gần 3.000 nhân sự kinh doanh trên toàn quốc tham gia phân phối dự án. Đây là sự khẳng định cho sức hút của dự án ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời thể hiện niềm tin mạnh mẽ của thị trường đối với một quần thể đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - sân golf quy mô hàng đầu khu vực.

Một đô thị nghỉ dưỡng đang được dựng lên giữa đại ngàn Tây Nguyên. Những lô biệt thự đầu tiên kề cận sân golf chuẩn quốc tế sắp ra đời. Và Gia Lai, vùng đất đã chờ đợi quá lâu một cú hích thực sự đang bắt đầu chương phát triển mới.