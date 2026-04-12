UNESCO phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

(Ngày Nay) - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao), chính thức phát động cuộc thi thiết kế đồ họa trên phạm vi toàn quốc nhằm xây dựng mẫu hình ảnh kỷ niệm chính thức cho dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, nhằm sáng tạo một mẫu đồ họa kỷ niệm mang tính nhận diện, sẽ được sử dụng cùng với biểu trưng (logo) UNESCO. Thiết kế được lựa chọn sẽ xuất hiện trong các hoạt động đối ngoại, sự kiện công chúng và các chiến dịch truyền thông, góp phần lan tỏa dấu mốc 50 năm hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá và truyền thông.

Dấu mốc này phản ánh chặng đường hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và UNESCO, góp phần hỗ trợ quá trình hội nhập quốc tế và thúc đẩy các giá trị chung về tri thức, bao trùm và phát triển bền vững. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn chuyển tải hành trình đó thành một hình ảnh nhận diện rõ ràng và có ý nghĩa đối với công chúng.

Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên khả năng thể hiện thông điệp 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, chất lượng thẩm mỹ và mức độ tuân thủ các quy định của UNESCO. Người đoạt giải nhất sẽ nhận hai voucher vé máy bay nội địa khứ hồi do VietJet Air tài trợ và hai vé tham quan một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận bài từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, dự kiến công bố kết quả vào tháng 5 năm 2026.

Thông tin nộp bài

Hạn nộp: 23h59 ngày 30 tháng 4 năm 2026

Email nhận bài: hanoi@unesco.org

Hồ sơ bao gồm một trang trình bày (định dạng PDF) thể hiện mẫu đồ họa kỷ niệm và cách đặt mẫu đó bên cạnh logo UNESCO; một mô tả ý tưởng ngắn (tối đa 200 từ); và thông tin liên hệ

Mỗi cá nhân/nhóm chỉ nộp một bài dự thi