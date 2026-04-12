UNESCO phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Nguyệt Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao), chính thức phát động cuộc thi thiết kế đồ họa trên phạm vi toàn quốc nhằm xây dựng mẫu hình ảnh kỷ niệm chính thức cho dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).
Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: UNESCO
Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: UNESCO

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, nhằm sáng tạo một mẫu đồ họa kỷ niệm mang tính nhận diện, sẽ được sử dụng cùng với biểu trưng (logo) UNESCO. Thiết kế được lựa chọn sẽ xuất hiện trong các hoạt động đối ngoại, sự kiện công chúng và các chiến dịch truyền thông, góp phần lan tỏa dấu mốc 50 năm hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá và truyền thông.

Dấu mốc này phản ánh chặng đường hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và UNESCO, góp phần hỗ trợ quá trình hội nhập quốc tế và thúc đẩy các giá trị chung về tri thức, bao trùm và phát triển bền vững. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn chuyển tải hành trình đó thành một hình ảnh nhận diện rõ ràng và có ý nghĩa đối với công chúng.

Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên khả năng thể hiện thông điệp 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, chất lượng thẩm mỹ và mức độ tuân thủ các quy định của UNESCO. Người đoạt giải nhất sẽ nhận hai voucher vé máy bay nội địa khứ hồi do VietJet Air tài trợ và hai vé tham quan một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận bài từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, dự kiến công bố kết quả vào tháng 5 năm 2026.

Thông tin nộp bài

  • Hạn nộp: 23h59 ngày 30 tháng 4 năm 2026

  • Email nhận bài: hanoi@unesco.org

  • Hồ sơ bao gồm một trang trình bày (định dạng PDF) thể hiện mẫu đồ họa kỷ niệm và cách đặt mẫu đó bên cạnh logo UNESCO; một mô tả ý tưởng ngắn (tối đa 200 từ); và thông tin liên hệ

  • Mỗi cá nhân/nhóm chỉ nộp một bài dự thi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) - Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh An Giang công bố danh mục các "bài toán lớn" về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, nhằm định hướng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
(Ngày Nay) - Giá lúa gạo trong nước tuần qua tiếp tục tăng, xuất khẩu sôi động trở lại trong bối cảnh khách hàng tăng tích trữ, lo ngại chi phí vận chuyển và vật tư leo thang.
(Ngày Nay) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz để bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi do IRGC rải. Tuy nhiên, hai bên đã đưa ra những tường thuật hoàn toàn trái ngược về diễn biến liên quan đến một trong các tàu này.
Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn và công cuộc cải cách của hoàng đế Minh Mạng.
(Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”.