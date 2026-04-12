Tưởng nhớ danh quân Hoàng Công Chất tại Lễ hội Thành Bản Phủ

Theo đó, tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 8/4/2026 của UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định về việc công nhận điểm du lịch Di tích lịch sử - văn hóa Thành Bản Phủ. Đồng thời giao UBND xã Thanh An có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng điểm du lịch Di tích lịch sử - văn hóa Thành Bản Phủ theo đúng các quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào ngày 24 - 25/2 âm lịch hàng năm. Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu, múa rồng, chương trình nghệ thuật đặc biệt, dâng hương và nghi thức tế lễ. Phần hội gồm các hoạt động như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; viết thư pháp; trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực, triển lãm ảnh, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng… với sự tranh tài của hàng trăm diễn viên, vận động viên, nhân dân và du khách trong và ngoài xã.

Đến với lễ hội, nhân dân và du khách còn được hòa mình trong không gian văn hóa tâm linh độc đáo với các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính Tướng quân Hoàng Công Chất, các anh hùng nghĩa sĩ gắn với vùng đất Mường Thanh, Điện Biên. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết các dân tộc đã cùng nhau xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xã Thanh An mong muốn, hoạt động của lễ hội sẽ ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch gần xa đến với Điện Biên, qua đó góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp.

Năm 1981, di tích Thành Bản Phủ được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Đền Hoàng Công Chất, hay còn được gọi là Lễ hội Thành Bản Phủ, đã được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.

Tướng quân Hoàng Công Chất có tên thật là Hoàng Công Thư, quê ở thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ. Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo nổ ra vào năm 1739 ở vùng Sơn Nam (Nam Định - Thái Bình - Hưng Yên). Đến năm 1748 nghĩa quân về vùng thượng du Thanh Hóa, theo đường rừng núi tiến lên Hưng Hóa (Tây Bắc).

Tại đây Hoàng Công Chất đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh là hai vị thủ lĩnh người dân tộc Thái ở Điện Biên cùng lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ giải phóng Mường Thanh (Điện Biên) vào tháng 5/1754.

Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Tướng quân Hoàng Công Chất cho xây dựng Thành Bản Phủ, sau đó cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài suốt 30 năm (1739 - 1769). Hoàng Công Chất đã tập hợp nhân dân các dân tộc vùng Hưng Hóa thành một khối thống nhất, xây dựng mối tình đoàn kết ngược xuôi để cùng nhau đánh giặc giữ nước, bảo vệ núi rừng vùng biên cương của Tổ quốc.