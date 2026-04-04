Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(Ngày Nay) - Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các quy định về nghỉ lễ, Tết năm 2026 vẫn thực hiện theo thông báo của Bộ Nội vụ đã ban hành từ tháng 10/2025.
Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngày 3/4, chia sẻ về thông tin hoán đổi ngày làm việc để được nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 sắp tới, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào so với lịch đã công bố từ tháng 10/2025.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho hay, lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025. Quá trình thực hiện phương án nghỉ lễ này được xây dựng dựa trên quy định của Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các ban, bộ, ngành, công đoàn các cấp có liên quan. Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện theo đúng văn bản đã ban hành trước đó.

Như vậy, ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày chủ nhật (26/4), theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (sau đây gọi tắt là công chức-viên chức) sẽ được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài ba ngày từ 25-27/4.

Sau Giỗ Tổ, công chức-viên chức đi làm bình thường trong 2 ngày 28-29/4 và bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Dịp nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, công chức-viên chức được nghỉ hai ngày chính thức, thêm hai ngày cuối tuần nên tổng ngày nghỉ là 4, từ thứ Năm 30/4 đến Chủ nhật 3/5.

Lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức-viên chức.

Đối với người lao động không phải công chức-viên chức, lịch nghỉ lễ, Tết áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động và thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hiện nay, một số doanh nghiệp cũng đang có kế hoạch hoán đổi ngày nghỉ cho người lao động để nghỉ thông hai kỳ lễ kéo dài 9 ngày.

Còn trong dịp lễ Quốc khánh năm 2026 sắp tới, công chức-viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ bảy ngày 22/8/2026).

(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.