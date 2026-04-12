Hai tàu khu trục Mỹ tới thiết lập tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz để bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi do IRGC rải. Tuy nhiên, hai bên đã đưa ra những tường thuật hoàn toàn trái ngược về diễn biến liên quan đến một trong các tàu này.

Ngày 11/4, CENTCOM cho biết hai tàu khu trục là USS Frank E. Peterson (DDG-121) và USS Michael Murphy (DDG-112) hoạt động tại Vịnh Ba Tư trong khuôn khổ chiến dịch rộng hơn nhằm xử lý các quả thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay Tư lệnh CENTCOM, Brad Cooper, tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi bắt đầu thiết lập một tuyến hàng hải mới an toàn và sẽ sớm chia sẻ tuyến này với ngành hàng hải để thúc đẩy lưu thông thương mại tự do”.

Các lực lượng bổ sung, bao gồm phương tiện không người lái dưới nước, dự kiến sẽ tham gia chiến dịch trong những ngày tới.

Báo The Wall Street Journal, dẫn lời ba quan chức Mỹ, xác nhận hoạt động này là một nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải và không ghi nhận sự cố nào. Các tàu cũng không hộ tống tàu thương mại.

Trong khi đó, phía Iran đưa ra phiên bản hoàn toàn khác.

Hãng tin Fars có liên hệ với IRGC cho biết một tàu khu trục Mỹ xuất phát từ cảng Emirati ở Fujairah đã phải quay đầu khi lực lượng vũ trang Iran phát cảnh báo.

Theo đó, phái đoàn Iran tại Islamabad đã chuyển thông điệp qua trung gian Pakistan rằng con tàu sẽ bị tấn công trong vòng 30 phút nếu tiếp tục tiến vào, đồng thời cảnh báo điều này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Iran tuyên bố phía Mỹ sau đó đã ra lệnh cho tàu dừng lại và rút lui. Truyền hình nhà nước Iran, dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao, thậm chí phủ nhận rằng bất kỳ tàu Mỹ nào đã đi qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã chính thức bắt đầu tại Islamabad – nơi được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt với nhiều tuyến đường bị phong tỏa.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Phía Iran có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đại diện.

Hai bên đã tiến hành các cuộc gặp song phương, sau đó tham gia khuôn khổ ba bên cùng Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội Asim Munir.

Iran đưa ra đề xuất 10 điểm, bao gồm chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ trừng phạt và duy trì chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Mỹ đề xuất khuôn khổ 15 điểm yêu cầu hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran bước vào đàm phán với “sự thiếu tin tưởng sâu sắc”.

Phó Tổng thống Vance cảnh báo rằng phía Mỹ sẽ không dễ chấp nhận nếu Iran tìm cách “chơi xỏ” Washington.