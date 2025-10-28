Huế "gồng mình" ứng phó với các đợt mưa lũ liên tiếp

(Ngày Nay) - Chỉ từ ngày 15-27/10, thành phố Huế hứng chịu ba đợt mưa lũ; trong đó đợt mưa lũ ngày 27/10 là lớn nhất, gây ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng khi 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố.

Chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Huế hứng chịu nhiều đợt mưa lũ liên tiếp; đặc biệt đợt lũ lớn xảy ra vào ngày 27/10 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Chỉ từ ngày 15-27/10, thành phố Huế hứng chịu ba đợt mưa lũ; trong đó đợt mưa lũ đang diễn ra trong ngày 27/10 là lớn nhất, gây ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng khi 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố.

Hàng loạt tuyến đường bị ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất chia cắt giao thông. Chính quyền và người dân gồng mình ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Đợt mưa lũ đầu tiên từ ngày 15-18/10; tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm; có nơi cao hơn như: Đỉnh Bạch Mã 750 mm, Vườn Quốc Gia Bạch Mã 699 mm. Đợt mưa lũ thứ 2, từ ngày 21-24/10; tổng lượng mưa phổ biến 170-400mm; có nơi cao hơn như: Đỉnh Bạch Mã 958 mm, Vườn Quốc Gia Bạch Mã 515 mm, hồ chứa nước Phú Bài 539mm.

Đợt mưa lũ thứ 3 bắt đầu từ đêm 25/10, dự báo kéo dài đến ngày 29/10. Điểm khác biệt của đợt này là cường độ mưa lớn hơn và tập trung ở vùng miền núi – nơi đầu nguồn các con sông và có các hồ thủy điện, thủy lợi lớn.

Chỉ tính riêng từ chiều 25/10 đến trưa 27/10, ở vùng đồng bằng thành phố Huế mưa phổ biến 150-300mm, vùng núi phổ biến 500-700mm; thậm chí một số nơi vùng miền núi còn cao hơn như Đỉnh Bạch Mã 2.272mm, Khe Tre 1.257mm, Hương Sơn 1.112m; lượng mưa giờ lớn nhất lên đến 104,6mm/giờ tại Nam Đông.

Tính đến trưa 27/10, mưa đặc biệt lớn làm cho lưu lượng nước đến Hồ thủy điện Hương Điền đạt tới 3.926m3/s; lưu lượng về hạ du cũng lên đến 3.910m3/s.

Tương tự, tại hồ thủy điện Bình Điền, lưu lượng nước đến hồ lên tới 5.105m3/s; lưu lượng về hạ du là 3.782 m3/s. Tại hồ Tả Trạch, lưu lượng nước đến hồ lên tới 5.898 m3/s; lưu lượng về hạ du là 2.470m3/s.

Do đó, lũ trên hai sông chính của thành phố Huế là sông Hương và sông Bồ lên nhanh từ tối 26/10 đến chiều 27/10. Lúc 15 giờ, ngày 27/10, lũ trên sông Hương - con sông chảy qua trung tâm thành phố Huế tiếp tục lên trên mức động 3 tới 1,26m; lũ trên sông Bồ ở phía Bắc thành phố lên trên báo động 3 là 0,72m. Điều đáng lo ngại là lũ trên hai sông này dự báo tiếp tục lên.

Hiện, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố Huế ở hai bên bờ sông Hương đã ngập sâu, chỉ có xe ôtô gầm cao hoặc xe chuyên dụng mới có thể di chuyển trên một số tuyến đường. Còn lại phương tiện duy nhất lưu thông được là thuyền.

Tại các nút giao ở bờ Nam sông Hương, phường Thuận Hóa được xem là ở vị trí cao ít khi bị ngập, hiện đã ngập lụt sâu như: vòng xuyến phía Nam cầu Dã Viên trên đường Bùi Thị Xuân, nút giao đường Nguyễn Huệ và Điện Biên Phủ.

Ông Lê Phương, 45 tuổi, phường Thủy Xuân cho biết, mặc dù đã được thông tin về đợt mưa lũ này vài ngày trước, nhưng cũng không nghĩ lũ về nhanh và lớn đến thế. Lũ lên nhanh và lớn, người dân hỗ trợ nhau đưa phương tiện, tài sản lên cao tránh ngập lụt.

Anh Trần Quyết, phường Kim Long chia sẻ sáng sớm 27/10 mới thấy nước lên mấp mé đường, chỉ khoảng 2 giờ sau nước lũ đã tràn vào nhà. Gia đình cũng đã chuẩn bị từ trước nên kịp thu dọn đồ dùng, tài sản đến chỗ cao ráo.

Chỉ đạo tại cuộc họp về ứng phó mưa lũ sáng 27/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền cần phải tăng cường tính chủ động, người dân không được chủ quan.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị lãnh đạo các đơn vị, xã, phường theo dõi sát diễn biến của mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra.

Khẩn trương triển khai hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm người dễ bị tổn thương; tổ chức rà soát việc dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

Trong công tác đảm bảo an toàn cho người dân, việc di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt sâu là quan trọng nhất. Thành phố Huế lên phương án di dời tới hơn 10.000 hộ với trên 32.000 khẩu; tập trung khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất.

Đến trưa 27/10, lực lượng chức năng và các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ với trên 2.300 khẩu; tập trung ở xã phường: Phong Điền, Phường Phong Thái, Phường Phong Dinh, Phường Kim Trà, Phường Kim Long...

Hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân thành phố Huế, không quản hiểm nguy, đi vào vùng tâm lũ hỗ trợ, đưa người già, trẻ em, phụ nữ... đến nơi an toàn gây xúc động mạnh.

Hay vụ 6 người dân ở phường Phong Điền, đi phát rừng bị mắc kẹt tại Khe Cát, Đường 71 vào thuỷ điện Rào Trăng do nước lũ dâng cao, được Công an phường Phong Điền, cùng lực lượng chức năng giải cứu thành công, cũng để lại sự cảm phục trong lòng người.

Lãnh đạo Công an thành phố Huế đã chỉ đạo, tập trung 100% lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân, tuyệt đối không để dân đói, dân rét.

Với phương châm "chủ động, kịp thời, an toàn, hiệu quả," lực lượng Công an thành phố Huế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sẵn sàng giúp dân trong mưa lũ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Chính quyền các xã, phường bám sát cơ sở hỗ trợ người dân ứng phó lũ lớn. Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 12, phường Thủy Xuân Nguyễn Thanh Sơn cho biết Tổ dân phố túc trực, phối hợp với các lực lượng giăng dây, cảnh báo ở các địa điểm ngập sâu; hỗ trợ di dời người già, phụ nữ mang thai và trẻ em đến các chỗ cao; nhắc nhở bà con kê các vật dụng, thiết bị điện, phương tiện lên cao.