Huế ngập sâu, Đà Nẵng sạt lở, hàng ngàn người bị cô lập

(Ngày Nay) -Mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến thành phố Huế chìm trong biển nước, trong khi các xã vùng cao Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều khu dân cư.

Chính quyền hai địa phương đang khẩn trương di dời dân, điều tiết hồ chứa, triển khai ứng phó khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Mưa lớn gây ngập sâu tại Huế, nhiều nơi bị chia cắt

Từ đêm 25 đến sáng 26/10, mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều khu vực ven biển, đầm phá và vùng đồng bằng thấp trũng tại thành phố Huế ngập sâu. Cụ thể, tại phường Hóa Châu, các tuyến đường nằm gần sông Bồ và phá Tam Giang như Quán Hòa, Minh Thanh, Tây Thành… bị ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng địa phương liên tục đi kiểm tra thực tế, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồng thời lên phương án sơ tán trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng cao. Tại xã Quảng Điền, tuyến đường dẫn vào các thôn Mai Dương, Phước Lý, Lâm Lý bị ngập sâu, nước lũ duy trì ở mức cao gây chia cắt hoàn toàn khu vực này với bên ngoài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 75 mm, có nơi vượt 100 mm như Bạch Mã 105,6 mm. Dự báo trong các ngày 26–28/10, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, đồng thời làm ngập lụt nghiêm trọng các khu vực hạ du sông Hương và sông Bồ.

Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đại diện Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố cho biết mực nước hồ Tả Trạch hiện ở mức 33,18 m. Sáng 26/10, đơn vị quản lý hồ đã giảm lưu lượng xả từ 346 m³/s xuống còn khoảng 210 m³/s nhằm hạn chế nguy cơ ngập sâu tại hạ lưu.

Trường học tạm đóng cửa, dân chạy đua với nước lũ

Tối 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế phát thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để ứng phó mưa lớn. Các trường được yêu cầu chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng làm nơi trú ẩn tạm cho người dân nếu cần di dời khẩn cấp.

Cùng thời điểm, nhiều tuyến đường trung tâm ở TP. Huế như Nguyễn Hữu Cảnh, Tố Hữu, Hoàng Lanh… bị ngập sâu. Chị Võ Ngọc Ngân (27 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh) chia sẻ: “Nước đã dâng nhanh, khoảng 17h thì tràn vào nhà. Gia đình tôi phải kê đồ lên cao để tránh hư hỏng. Nếu nước tiếp tục dâng chắc phải đi lánh tạm nơi khác”.

Trước tình hình phức tạp, chính quyền TP. Huế đã kích hoạt hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai tại Trung tâm Hành chính và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng thời yêu cầu các lực lượng túc trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đà Nẵng sạt lở đất nghiêm trọng, hàng ngàn người bị cô lập

Trong khi Huế đang oằn mình trong biển nước, ở Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã miền núi bị sạt lở nghiêm trọng. Thông tin từ xã Trà Leng, cho biết xã đã phải di dời 51 hộ với 163 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm. Hai tuyến đường huyết mạch ĐH1 và Đ1K8 bị đất đá vùi lấp, khối lượng sạt lở ước tính hơn 1.500 m³, khiến gần 600 hộ dân với khoảng 2.500 người bị cô lập hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đã dựng biển cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực sạt lở và bố trí lực lượng ứng trực 24/24. Tại Trường Tiểu học Trà Leng 2, nước sông Leng dâng cao làm xói mòn bờ kè, uy hiếp khuôn viên trường học. Nhiều công trình hạ tầng khác như khu thể thao, taluy đường bị hư hỏng nghiêm trọng do đất đá sạt xuống.

Theo ghi nhận, các xã miền núi khác như Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Trà Liên… cũng xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây chia cắt giao thông. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực mở đường tạm, tiếp tế lương thực và nước uống cho người dân bị cô lập.

Sáng 26/10, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi thông báo vận hành hồ chứa Đak Mi 4 với lưu lượng xả từ 50–1.000 m³/s, nhưng chỉ vài giờ sau, doanh nghiệp này liên tục điều chỉnh, tăng lên 4.500 m³/s vào 11h30 cùng ngày. Các hồ chứa khác như Sông Tranh, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 cũng đồng loạt tăng lưu lượng xả tràn, từ 700 đến gần 1.500 m³/s, để đảm bảo an toàn cho đập.

Tuy nhiên, việc xả lũ với lưu lượng lớn trong khi mưa vẫn kéo dài khiến mực nước các sông hạ du tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng nếu mưa chưa giảm trong những ngày tới. Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thủy điện theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để điều tiết hợp lý, tránh gây ngập đột ngột cho vùng hạ du.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền hai địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Tại Huế, các đội xung kích phòng chống thiên tai được huy động, trực gác tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp. Ở Đà Nẵng, lực lượng biên phòng, công an và dân quân phối hợp tiếp tế lương thực, hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng bị cô lập.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong 48 giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Nguy cơ lũ lớn, sạt lở đất và ngập úng diện rộng vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, hạn chế di chuyển, theo dõi sát thông báo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Dù mưa lũ vẫn còn phức tạp, song tinh thần chủ động, quyết liệt của chính quyền và lực lượng chức năng đang giúp Huế và Đà Nẵng từng bước kiểm soát tình hình, hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân.