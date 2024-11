Israel nới lỏng khuyến cáo an toàn ở miền Bắc

0:00 / 0:00 0:00 Nữ miền Nam Nữ miền Nam

(Ngày Nay) - Quân đội Israel ngày 9/11 đã nới lỏng khuyến cáo an toàn với người dân ở khu vực miền Bắc nước này, sau thời gian dài siết chặt an ninh do xung đột với lực lượng Hezbollah ở Libăng.