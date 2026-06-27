Khai mạc Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Là sự kiện thường niên quy mô quốc gia của cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam được tổ chức nhằm hướng tới Ngày truyền thống Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam 29/6. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 20 năm Ngày truyền thống Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam, là dấu mốc quan trọng để nhìn lại hành trình hình thành, phát triển và không ngừng chuyên nghiệp hóa của đội ngũ môi giới bất động sản Việt Nam.

Chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, dần hình thành những chuyển động mới về chính sách, dòng vốn, hành vi khách hàng, yêu cầu minh bạch thông tin và chuẩn hóa hoạt động nghề nghiệp. Đây là dịp để cộng đồng môi giới bất động sản trên cả nước gặp gỡ, kết nối, đồng thời cùng nhận diện xu hướng phát triển mới của thị trường và vai trò của người môi giới trong chu kỳ tiếp theo.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, thị trường bất động sản Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phát triển dựa nhiều vào kỳ vọng sang giai đoạn đề cao giá trị thực, năng lực thích ứng và tính chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, đội ngũ môi giới bất động sản không chỉ giữ vai trò kết nối cung – cầu, mà còn là lực lượng quan trọng góp phần truyền dẫn thông tin, tư vấn giải pháp, củng cố niềm tin và thúc đẩy sự minh bạch của thị trường.

Điểm nhấn của phiên khai mạc là VARS Broker Forum 2026 với chủ đề “Điều phối thế trận trong chu kỳ mới”. Phiên tọa đàm do TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh điều phối, với sự tham gia của các đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, lãnh đạo hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung phân tích những điểm khác biệt của thị trường bất động sản hiện nay so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây; các ưu tiên chính sách nhằm hướng thị trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững hơn; đồng thời nhận diện liệu thị trường đang trong quá trình phục hồi hay đã bước vào một chu kỳ phát triển mới với những thay đổi mang tính cấu trúc.

Tọa đàm cũng làm rõ các động lực quan trọng có thể định hình thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2026–2030, như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, tái cấu trúc không gian đô thị, xu hướng dịch chuyển dòng tiền, nhu cầu ở thực, năng lực khai thác tài sản và sự phân hóa giữa các phân khúc, khu vực. Từ thực tiễn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các diễn giả trao đổi về những cơ hội mới của thị trường, đồng thời lưu ý các phân khúc cần thận trọng trong bối cảnh nhà đầu tư và người mua ngày càng đề cao giá trị thực, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác dài hạn.

Một nội dung trọng tâm của VARS Broker Forum 2026 là sự thay đổi vai trò của đội ngũ môi giới bất động sản trong chu kỳ mới. Theo các diễn giả, môi giới không chỉ cần năng lực bán hàng, mà còn cần khả năng thấu hiểu khách hàng, phản hồi trung thực tín hiệu thị trường, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và đồng hành cùng chủ đầu tư, khách hàng trong quá trình xây dựng niềm tin. Người môi giới chuyên nghiệp trong giai đoạn tới cần biết chọn đúng thị trường, đúng khu vực, đúng sản phẩm và đúng xu hướng dài hạn, thay vì chỉ chạy theo các biến động ngắn hạn.

Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi phương thức vận hành của thị trường bất động sản, tọa đàm cũng thảo luận về những năng lực mới mà môi giới cần trang bị. Từ kinh nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc và Thái Lan, các diễn giả cho rằng công nghệ không thay thế vai trò của môi giới, nhưng sẽ tái định nghĩa cách môi giới làm việc với người mua, chủ đầu tư và thị trường. Khả năng khai thác dữ liệu, kiểm chứng thông tin, sử dụng nền tảng số và xây dựng uy tín nghề nghiệp sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Với chủ đề “Điều phối thế trận trong chu kỳ mới”, VARS Broker Forum 2026 không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ môi giới, mà còn gợi mở sự thay đổi đồng bộ từ các chủ thể tham gia thị trường, bao gồm cơ quan quản lý, chủ đầu tư, tổ chức tín dụng, đơn vị phân phối, môi giới và người mua. Chỉ khi các chủ thể cùng hành động trên nền tảng dữ liệu, giá trị thực và chuẩn mực minh bạch, thị trường bất động sản mới có thể tạo ra những chuyển động bền vững trong chu kỳ phát triển mới.

Trong khuôn khổ Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục diễn ra, trong đó có VARS Awards 2026 vinh danh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực môi giới bất động sản; các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng nghề nghiệp; cùng các chương trình bên lề nhằm lan tỏa tinh thần chuyên nghiệp, bản lĩnh và khát vọng phát triển của đội ngũ môi giới bất động sản Việt Nam.

Với dấu mốc 20 năm Ngày truyền thống Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của cộng đồng môi giới, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong việc đồng hành, dẫn dắt và nâng tầm nghề môi giới, góp phần xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.