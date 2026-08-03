KITA Group và Cen HCM chính thức ký kết hợp tác chiến lược, kích hoạt dự án Stella Icon tại Cần Thơ

(Ngày Nay) - Tập đoàn KITA Group và Công ty Cổ phần CEN HCM đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, CEN HCM trở thành Tổng Đại lý Kinh doanh & Tiếp thị toàn diện cho dự án Stella Icon, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược khai phá tiềm năng đô thị tại khu vực Tây Nam Bộ.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Kick Off Stella Icon 2026 – Cất cánh Biểu tượng, với sự tham dự của Ban Lãnh đạo KITA Group, Ban Lãnh đạo CEN HCM, hệ thống đối tác phân phối cùng hàng trăm chuyên viên kinh doanh trên toàn quốc.

Cột mốc này không chỉ công bố mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp mà còn chính thức đưa Stella Icon ra mắt thị trường, mở đầu giai đoạn triển khai kinh doanh và truyền thông quy mô lớn cho dự án.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc khu đô thị KITA Airport City, Stella Icon được quy hoạch trở thành biểu tượng sống hiện đại ngay cửa ngõ Sân bay Quốc tế Cần Thơ. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và mạng lưới logistics Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng tốc phát triển, dự án được kỳ vọng sẽ giải cơn khát nguồn cung căn hộ chất lượng cao, mang đến giải pháp an cư và đầu tư tối ưu cho thị trường.

Theo thỏa thuận hợp tác, CEN HCM sẽ đảm nhận toàn diện hoạt động kinh doanh, tiếp thị và phát triển hệ thống phân phối cho Stella Icon. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa dự án tiếp cận đông đảo khách hàng và nhà đầu tư trên cả nước.

Đại diện KITA Group nhấn mạnh, việc lựa chọn CEN HCM là Tổng Đại lý Kinh doanh & Tiếp thị được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa năng lực bán hàng, marketing và phát triển thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai dự án trong giai đoạn mới.

Ở góc độ đơn vị phân phối, đại diện CEN HCM khẳng định sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực về nhân sự, truyền thông và hệ thống đại lý nhằm đồng hành cùng chủ đầu tư, quyết tâm đưa Stella Icon trở thành một trong những dự án nổi bật của thị trường bất động sản Cần Thơ trong năm 2026.

Ngay sau lễ ký kết, chuỗi hoạt động truyền thông, đào tạo bán hàng và kết nối hệ thống phân phối đã được triển khai đồng bộ, tạo khí thế sôi động cho giai đoạn ra mắt chính thức của dự án.

Việc KITA Group và CEN HCM thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Cần Thơ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời mang đến thêm lựa chọn về không gian sống hiện đại cho cư dân và cơ hội đầu tư mới cho khách hàng.