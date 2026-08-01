Sunshine Group khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông 2 tỷ USD dành cho giới tinh hoa

(Ngày Nay) -Với diện tích gần 250ha, quy mô gần 2.000 căn dinh thự cao cấp cùng các dịch vụ đẳng cấp quốc tế, không gian xanh, hệ sinh thái mặt nước rộng lớn (150ha), Noble Rivera góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Ngày 01/08/2026, Sunshine Group chính thức khởi công Noble Rivera Hà Nội. Dự án được đầu tư đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ và hạ tầng, hướng tới kiến tạo một đô thị sinh thái hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững, là cam kết đầu tư dài hạn của Sunshine Group trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những cực tăng trưởng mới, trong đó có khu vực phía Tây Hà Nội.

11km ven sông và "siêu hệ sinh thái" hiếm có

Noble Rivera sở hữu vị trí đắc địa ngay trên đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 33km đang chuẩn bị thông xe trong năm 2027, đồng thời cũng là 1 trong các trục động lực phát triển chiến lược của Hà Nội theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với chuỗi đô thị, trung tâm kinh tế và công nghệ mới phía Tây.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 32; Vành đai 4; cầu Hồng Hà, cầu Vân Phúc, cầu Thượng Cát cùng các tuyến Metro số 3, số 8; qua đó chỉ mất 15 phút tới Hồ Tây, 20 phút tới Mỹ Đình và khoảng 30 phút tới Hồ Hoàn Kiếm hoặc sân bay Nội Bài sau khi các hạ tầng hoàn thiện, tạo lợi thế kết nối liên vùng hiếm có cho một đại đô thị quy mô lớn.

Đặc biệt, Noble Rivera được phát triển trên một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi tại Hà Nội còn đủ quy mô để kiến tạo một đại đô thị sinh thái đúng nghĩa, với nguồn sinh khí được bồi đắp từ hai dòng sông lớn là sông Hồng và hành lang xanh của hệ thống sông Đáy.

Trải dài hơn 11km mặt tiền ven sông và được quy hoạch đến 14 hồ nội khu, dự án sở hữu một "hệ sinh thái mặt nước" kế sông, cận hồ hiếm có tại Thủ đô. Không chỉ mang đến tầm nhìn khoáng đạt, cấu trúc sông hồ liên hoàn này còn vận hành như một "hạ tầng sinh thái" cốt lõi của toàn đại đô thị, hình thành một trục vi khí hậu tự nhiên xuyên suốt, góp phần điều hòa nhiệt độ, tăng cường đối lưu không khí và kiến tạo chuẩn sống resort biệt lập giữa thiên nhiên.

Trong bối cảnh các quỹ đất ven sông tại Hà Nội ngày càng khan hiếm, đây có thể xem là “đặc quyền không thể tái tạo” về tầm view, vi khí hậu, cảnh quan và giá trị quỹ đất ven sông trong tương lai.

Bộ sưu tập dinh thự độc bản ven sông, diện tích lớn nhất lên tới 2.000 - 2.500 m²/căn

Dự án phát triển gần 2000 căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2000 - 2.500m²/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, hệ thống vật liệu hoàn thiện được tinh tuyển kỹ càng, sử dụng công nghệ phục chế của các bảo tàng và cung điện cổ châu Âu, cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Đi cùng bộ sưu tập dinh thự này là hệ tiện ích quy mô lớn với hàng chục tiện ích nghỉ dưỡng, wellness, thương mại, thể thao, y tế và văn hóa, tích hợp công nghệ quản lý thông minh với AI và các giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến. Trong đó nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên ven sông, trung tâm thương mại, hệ thống trường học liên cấp chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và các không gian văn hoá giải trí dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Đặc biệt, với lợi thế trải dài 11km đường sông, Sunshine Group sẽ kiến tạo tại Noble Rivera một tuyến cảnh quan ven sông độc đáo bậc nhất Thủ đô, được quy hoạch giật cấp nhằm tối đa hóa không gian tiếp cận mặt nước và khai thác trọn vẹn giá trị của hệ sinh thái sông nước. Tuyến cảnh quan này sẽ tích hợp đa dạng tiện ích như đường dạo bộ, đường đạp xe, các không gian cắm trại, chòi nghỉ, vườn hoa và những điểm ngắm cảnh ven sông cùng không gian trình diễn văn hoá, nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram….mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối thiên nhiên xuyên suốt.

Bộ ba dự án liên hoàn trên trục Tây Thăng Long

Sunshine Group cùng các công ty thành viên hiện đang là chủ đầu tư của khoảng 20 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 215.000 tỷ đồng (gần 300.000 tỷ đồng nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất). Đáng chú ý, danh mục này phần lớn là các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai thi công tại Hà Nội và Hưng Yên, chưa tính các dự án phía Nam và các dự án đang triển khai pháp lý.

Trong đó, riêng tại khu vực Tây Thăng Long, Sunshine Group đang phát triển chuỗi ba dự án với Noble Rivera tổng vốn 2 tỷ USD, quy mô gần 250ha cùng gần 2000 dinh thự, Noble Palace Garden gần 630 căn dinh thự và biệt thự vườn cao cấp; Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences gần 2500 căn nhà phố châu Âu, đang tăng tốc bàn giao từ ngày 25/7 cùng thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng.

Khi hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ đi vào vận hành, chuỗi đô thị này được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới của phía Tây Hà Nội, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, việc làm, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và dân cư chất lượng cao, qua đó góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, nâng tầm diện mạo và chất lượng sống của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.