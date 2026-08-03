Khi nhà ga không chỉ là nơi dừng chân: Tuyến LRT Phú Quốc kể câu chuyện Việt Nam bằng kiến trúc

(Ngày Nay) - Không chỉ mở ra một phương thức di chuyển xanh, hiện đại, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc do Sun Group đầu tư còn được kỳ vọng mang đến một hành trình giàu cảm xúc: nơi mỗi nhà ga là một điểm chạm văn hóa, kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè năm châu trong dịp APEC 2027.

Giai đoạn 1 của tuyến LRT do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Tuyến dài gần 18 km, gồm 6 nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng hệ sinh thái du lịch Nam đảo, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút. Dự án được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới của Phú Quốc với điểm khác biệt nằm ở kiến trúc. Mỗi nhà ga được thiết kế như một “điểm chạm” kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam.

Một hành trình, sáu miền cảm xúc

Trên tuyến LRT Phú Quốc, sáu nhà ga được kiến tạo như sáu lát cắt văn hóa, đưa hành khách đi từ miền núi Tây Bắc, qua phố cổ Hà Nội, cố đô Huế, đại ngàn Tây Nguyên, Sài Gòn sôi động rồi dừng lại bên sắc xanh của Đảo Ngọc. Chỉ trong khoảng 20 phút, một “vòng Việt Nam” dần hiện ra qua kiến trúc, chất liệu, màu sắc và cảnh quan.

Hành trình bắt đầu tại ga Tây Bắc, nơi vẻ đẹp của miền sơn cước được gợi lên từ những mảng đá tự nhiên màu be vàng, bề mặt ceramic cắt ngẫu hứng và họa tiết phảng phất hình ảnh những bức tường trình của đồng bào vùng cao. Xen giữa sắc màu mộc mạc ấy là hoa kèn hồng, móng bò trắng và bằng lăng, như mang hơi thở núi rừng về giữa không gian nhà ga.

Rời miền sơn cước, đoàn tàu đưa hành khách chạm vào một Hà Nội thanh lịch và trầm mặc. Những đường lát sàn gợi nhớ vỉa hè phố cổ, hệ mái mang dáng nét kiến trúc đô thị, gam vàng đồng nhuốm màu thời gian. Không cần tái hiện nguyên bản, ga Hà Nội vẫn khơi dậy cảm giác thân thuộc về một Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Nếu ga Hà Nội mang nhịp phố thị thâm trầm, ga Huế lại khiến hành trình như chậm hơn một nhịp. Sắc đỏ sâu của kinh thành xưa hòa cùng những hình khối đương đại, kể lại vẻ đẹp cung đình bằng một ngôn ngữ thiết kế mới. Dưới những hàng hoa sứ, hoa phượng và những lớp mái gợi dấu ấn cố đô, một Huế cổ kính, dịu dàng hiện lên đầy ý nhị.

Từ miền Trung, đoàn tàu tiến vào ga Tây Nguyên, nơi cảm hứng từ mái nhà rông, đại ngàn, tiếng cồng chiêng và những tầng thác được chuyển hóa thành đường nét kiến trúc. Sắc đá, vân gỗ tự nhiên cùng những tán cây lớn phủ xanh không gian, gợi sức sống mạnh mẽ, phóng khoáng của vùng đất bazan.

Đến ga Sài Gòn, không gian bỗng chuyển sang một tiết tấu tươi trẻ và rộng mở. Những đường cong mái vòm gợi liên tưởng đến Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo nên một điểm dừng mang tinh thần hào sảng, năng động của đô thị phương Nam.

Khép lại hành trình là ga Đảo Ngọc - nhà ga ngầm kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị APEC. Ở tầng nổi, câu chuyện “cá chép hóa rồng” gửi gắm khát vọng vươn lên. Xuống tầng ngầm, hành khách bước vào không gian lấy cảm hứng từ nghề làm nước mắm truyền thống của Phú Quốc: sắc trắng của muối biển, ánh bạc của đàn cá và những lớp ánh sáng chuyển động đan cài. Hiện đại mà vẫn thấm đẫm hồn bản địa, nhà ga như một lời chào của đảo Ngọc gửi tới du khách bốn phương.

“Không đơn thuần là nơi đón - trả khách, mỗi nhà ga của tuyến LRT Phú Quốc được Sun Group kiến tạo như một điểm đến, mang theo câu chuyện riêng về văn hóa và kiến trúc ba miền Bắc - Trung - Nam”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Chuyến tàu đưa văn hóa Việt ra thế giới

Khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc sẽ đón hàng nghìn đại biểu, nguyên thủ, doanh nhân và du khách quốc tế. Từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến LRT sẽ kết nối họ với Trung tâm Hội nghị APEC cùng các khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo, trở thành một trong những hành trình đầu tiên mà bạn bè quốc tế trải nghiệm khi đặt chân đến đảo Ngọc.

Và đó không chỉ là hành trình từ sân bay đến nơi diễn ra hội nghị. Ngay từ những điểm dừng đầu tiên, hành khách đã có thể cảm nhận một Việt Nam đa sắc: mộc mạc mà tinh tế, sâu lắng mà tràn đầy sức sống. Mỗi nhà ga vì thế giống như một “tấm danh thiếp” bằng kiến trúc, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc vùng miền tới thế giới.

“Một tuyến tàu có thể rút ngắn khoảng cách địa lý. Nhưng nếu được kiến tạo đủ bản sắc, nó còn có thể đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Chúng tôi mong hệ thống nhà ga LRT Phú Quốc sẽ trở thành những điểm chạm đầu tiên, để bạn bè quốc tế cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam”, đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh.

Khởi công tháng 12/2025, LRT Phú Quốc là tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên tại Việt Nam do một doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Dự án dài 17,59 km, gồm sáu nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng hệ sinh thái vui chơi, giải trí của Sun Group tại Nam đảo. Khi đi vào khai thác, tuyến tàu không chỉ phục vụ các đại biểu dự APEC mà còn rút ngắn thời gian di chuyển của người dân và du khách tới Nam đảo xuống khoảng 20 phút, góp phần giảm áp lực giao thông và mở rộng lựa chọn di chuyển xanh trên đảo.

Trên công trường, nắng gắt và những đợt mưa đảo vẫn không làm chậm nhịp thi công. Đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi tại các cầu đã hoàn thành; nhiều hạng mục hầm, nhà ga và nền đường được triển khai đồng loạt. Dự kiến cuối tháng 8, hệ thống đường ray sẽ bắt đầu được lắp đặt, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ phục vụ APEC 2027.

“Chúng tôi kỳ vọng tuyến LRT sẽ để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế không chỉ bởi tốc độ và công nghệ, mà còn bởi tinh thần Việt Nam được thổi vào từng không gian kiến trúc. Cùng với các công trình trọng điểm phục vụ APEC đang được triển khai, dự án sẽ góp phần nâng tầm Phú Quốc và đưa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc đến gần hơn với thế giới”, đại diện Sun Group chia sẻ.