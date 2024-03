Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

(Ngày Nay) - Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.

Đường đua qua nhiều danh thắng

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 dự kiến thu hút 5.000 vận động viên (VĐV). Với cự li 5km, 10km, 21km các cung đường của giải đấu kết nối với nhiều danh thắng nổi tiếng, công trình kiến trúc tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử của miền sông nước Tây Đô. Xuất phát từ công viên sông Hậu, các runner sẽ thỏa sức khám phá một Cần Thơ thuần khiết, trữ tình, giàu bản sắc nhưng pha trộn giá trị hiện đại của nhịp sống đương thời.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Ninh Kiều cũng là điểm đến trên hành trình của VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Tượng đài là niềm tự hào, biểu tượng của đô thị sông nước Tây Đô. Sải bước trên đường đua runner bắt gặp hình ảnh Bác Hồ hiền từ, ấm áp, truyền thêm nguồn năng lượng tích cực để từng bước chạy nhẹ nhàng, khoan thai.

Một điểm đến khiến đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024 thêm kỳ thú đó là bến Ninh Kiều. Với cung đường này, các chân chạy thu gọn tầm mắt chiêm ngưỡng sông Hậu hiền hòa, những chiếc thuyền hối hả về ghe, cầu Cần Thơ về đêm lộng lẫy đèn hoa, văng vẳng bên tai là điệu ca vọng cổ mượt mà khiến mỗi bước chạy thêm thư thái, bình yên.

Cung đường VPBank Can Tho Music Night Run 2024 dẫn runner đến chợ đêm Ninh Kiều, một thiên đường ẩm thực với món ngon đặc trưng và cả không gian văn hóa giải trí đa sắc màu của miền sông nước. Từ không gian rộng lớn này, các runner dễ dàng cảm nhận nhịp sống đêm vui tươi, sôi động nhưng cũng vô cùng yên bình, nồng hậu khác hẳn với các đô thị hiện đại khác.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 kết nối công trình kiến trúc biểu tượng thịnh vượng, vươn mình phát triển của thủ phủ miền Tây sông nước như Cầu Cần Thơ - cây cầu dây văng với nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á hay Khu đô thị Cồn Khương, phố thời trang Nguyễn Trãi …

Đường chạy của VPBank Can Tho Music Night Run 2024 được AIMS đo đạc và chứng nhận chuẩn quốc tế. Theo ông Dave Cundy - chuyên gia hàng đầu của AIMS, lòng đường rộng rãi, tầm nhìn khoáng đạt là điều kiện thuận lợi để VĐV dễ dàng chinh phục thử thách. Chuyên gia của AIMS cũng đánh giá địa điểm Xuất phát - Về đích rất đẹp với khoảng không rộng rãi và tầm nhìn hướng về cầu Cần Thơ ngay phía sau. Thiết kế chạy 2 vòng lặp của cự ly 21km và 10km giúp tăng trải nghiệm cho khán giả, người dân khi cổ vũ dọc đường.

Đường đua bùng nổ cảm xúc

Mang chủ đề “Music Makes You Move”, Ban tổ chức (BTC) VPBank Can Tho Music Night Run 2024 thiết kế các trạm nhạc ở khu vực xuất phát, vạch đích và trên đường đua. Ở mỗi trạm âm nhạc, các ban nhạc acoustic và ca sĩ sẽ trình diễn những tiết mục sôi động, khuấy đảo đường đua, “tiếp lửa” cho các runner cán đích ngoạn mục. Khi vừa cán đích, các runner lại vỡ òa cảm xúc, hòa nhịp vào bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao với sự góp mặt của dàn line up như Isaac, Myra Trần, rapper Long Nón Lá, nhóm nhạc Chilles, G5R SQUAD, DJ Mie, …

BTC cũng đặt mục tiêu đưa VPBank Can Tho Music Night Run 2024 trở thành lễ hội du lịch thể thao đẳng cấp quốc tế. Toàn bộ đường chạy được được khép kín, bố trí đầy đủ ánh sáng đảm bảo an toàn cho VĐV trong suốt hành trình. BTC cũng thiết lập các trạm tiếp nước và trạm y tế ở các cự li: 5km sẽ có 3 trạm tiếp nước, 2 trạm y tế, 10km có 5 trạm tiếp nước, 3 trạm y tế (2 vòng lặp) và 21km có 9 trạm tiếp nước, 7 trạm y tế (2 vòng lặp). Bên cạnh đó, mỗi điểm đều có đầy đủ bàn dành riêng cho nước lọc, điện giải, trái cây để hỗ trợ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho runner. Ngoài ra, các công nghệ nhận diện hình ảnh theo bib chạy, theo gương mặt và các ứng dụng công nghệ thông tin khác trong suốt quá trình vận hành giải chạy sẽ giúp VĐV có những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Các runner có thể đăng ký cho con tham gia giải chạy KUN Happy Run Cần Thơ diễn ra ngay trước giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Đây là cơ hội để các bé được rèn luyện thể thao, vui chơi và thỏa sức ‘Cùng KUN vận động mỗi ngày’.

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 là giải chạy dành cho trẻ em từ 5 -10 tuổi do thương hiệu KUN khởi xướng. Tham gia giải chạy nhí của KUN là mơ ước của trẻ em khắp cả nước khi được thử thách bản thân với đường đua đầu đời cùng hàng nghìn bạn bè đồng trang lứa, và đặc biệt con sẽ được gặp gỡ giao lưu với thần tượng. Giải chạy sẽ quy tụ 1.500 Runner nhí. BTC sẽ tặng miễn phí toàn bộ BIB cho các VĐV.

KUN HAPPY RUN CẦN THƠ 2024 - Ngày nhận BIB, Racekit: 08:00 – 18:00 ngày 12/04/2024. - Ngày chạy chính thức: 06:00 – 11:30 ngày 13/04/2024. - Địa điểm: Công viên Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ - Cập nhật các thông tin mới nhất về giải chạy: + Fanpage KUN Marathon: https://www.facebook.com/kunmarathon/ + TikTok Cùng KUN Làm Việc Tốt: https://www.tiktok.com/@cungkunlamviectot