PV GAS – Doanh nghiệp sản xuất hiếm hoi trong Top 12 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025

(Ngày Nay) - Theo thống kê từ Cafef.vn, trong nửa đầu năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ghi dấu một cột mốc ấn tương khi xuất sắc đứng vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng Top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất Việt Nam với con số 9.410 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm 2024. Giữa những “ông lớn” tài chính, ngân hàng, bất động sản, PV GAS nổi bật như điểm sáng hiếm hoi của ngành sản xuất, khẳng định bản lĩnh dẫn dắt và niềm tự hào của công nghiệp khí Việt Nam.
PV GAS đứng thứ 12 trong Top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất Việt Nam nửa đầu năm 2025

6 tháng đầu năm 2025 chứng kiến nhiều biến động chưa từng có: giá dầu Brent giảm xuống còn 71,8 USD/thùng (chỉ bằng 85% so với cùng kỳ), giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay, than và khí đầu vào đồng loạt giảm 7–20%; sản lượng khí cấp điện giảm mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ khí toàn thị trường sụt giảm đáng kể. Thế nhưng, giữa bức tranh nhiều gam màu khó khăn ấy, PV GAS đã không chỉ trụ vững mà còn bứt phá mạnh mẽ nhờ triển khai đồng bộ các trụ cột chiến lược.

Động lực lớn nhất đến từ hoạt động kinh doanh các loại khí hóa lỏng (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG và LNG), với doanh thu tăng gần 7.000 tỷ đồng, ghi dấu mức tăng trưởng 12% và nối tiếp đà bứt phá 48% của năm 2024, trở thành lực kéo chủ đạo.

Cùng lúc, PV GAS tiếp tục mở rộng thị phần công nghiệp và dịch vụ khi khí cho công nghiệp và đạm tăng 15%, dịch vụ vận chuyển khí tăng 18%, thể hiện rõ xu hướng tái cơ cấu doanh thu theo hướng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn khí truyền thống cấp cho phát điện.

Song song đó, hệ thống khí được vận hành hiệu quả với việc hoàn thành nâng công suất tái hóa Kho LNG Thị Vải lên 233 tấn/giờ (tương đương khoảng 7,7 triệu m³/ngày), cung cấp gần 400 triệu m³ LNG tái hóa chỉ trong nửa đầu năm, mở ra không gian tăng trưởng mới.

Đặc biệt, hàng loạt hợp đồng chiến lược được ký kết, bao gồm bao tiêu 370 triệu Sm³ LNG cho năm 2025, hợp đồng dài hạn với Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, các nhà máy điện BOT, cùng việc thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ khí tồn giai đoạn 2022–2023. Những bước đi này không chỉ củng cố dòng tiền và biên lợi nhuận mà còn khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và sự thích ứng linh hoạt của PV GAS trong giai đoạn đầy thử thách.

PV GAS – Doanh nghiệp sản xuất hiếm hoi trong Top 12 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ảnh 2
Mô hình trạm cung cấp năng lượng tích hợp của PV GAS

Thành tích lọt vào Top 12 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất cả nước không chỉ là một dấu ấn tài chính nổi bật, mà còn là bước đệm quan trọng để PV GAS tiến xa hơn trên hành trình cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/Tập đoàn) hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới, hướng tới mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 vào năm 2030.

Trong chiến lược chung của Petrovietnam, PV GAS được xác định là lực đẩy chủ lực, gánh vác sứ mệnh then chốt với những mục tiêu đầy tham vọng: chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên và khí thiên nhiên nén (CNG) trong nước; duy trì 65–70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng dấu ấn ra thị trường quốc tế; đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch mà Đảng, Nhà nước và Tập đoàn tin giao. Song song với đó, PV GAS đang tập trung đầu tư phát triển các trung tâm năng lượng tích hợp, khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường khí, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tiên phong trong xu thế chuyển đổi năng lượng xanh với các thử nghiệm hydro xanh và các dự án carbon thấp.

PV GAS – Doanh nghiệp sản xuất hiếm hoi trong Top 12 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ảnh 3

Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến Petrovietnamgiai đoạn 2025–2030, PV GAS xác định rõ vai trò tiên phong trong chiến lược phát triển của Petrovietnam, hướng đến mục tiêu chung lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu

Những thành quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2025 không chỉ là con số tài chính, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh đổi mới và khát vọng khai phóng của PV GAS. Trước biến động thị trường, tập thể lãnh đạo và người lao động PV GAS đã chứng tỏ khả năng thích ứng và sức bật mạnh mẽ, biến thách thức thành động lực kiến tạo. Tinh thần ấy chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá trong 6 tháng cuối năm, mở ra cánh cửa cho một tương lai tăng trưởng bền vững. Trên hành trình ấy, PV GAS không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn đang viết tiếp khát vọng vươn tầm, dẫn dắt xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh và khẳng định vị thế tiên phong của một thương hiệu Việt trên bản đồ toàn cầu.

