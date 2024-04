Khủng hoảng Haiti: LHQ cảnh báo nguồn dữ trữ lượng thực cho Haiti sắp cạn kiệt

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric cho biết tính đến thời điểm hiện tại, WFP đã tiếp cận được hơn 500.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp tại một số điểm sơ tán ở thủ đô của Port-au-Prince. Mặc dù đang tăng cường viện trợ cho Haiti, song WFP cho biết lượng lương thực hiện chỉ đủ để cung cấp cho 175.000 người trong 1 tháng.

Ông Dujarric cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh bất ổn do bạo lực băng nhóm khiến công tác nhân đạo và việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục và giao thông gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện Hôpital de la Paix, cơ sở y tế lớn duy nhất còn hoạt động ở Port-au-Prince, đang quá tải và xe cứu thương gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực do các băng nhóm kiểm soát.

Kể từ ngày 1/3, Quỹ Nhi đồng LHQ, Tổ chức Di cư Quốc tế và các đối tác đã chuyển hơn 4,5 triệu lít nước uống đến 29 địa điểm ở thủ đô Port-au-Prince. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Dân số LHQ tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị và thuốc men cho các bệnh viện và trung tâm y tế, nhưng hoạt động hỗ trợ nhân đạo còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí nghiêm trọng.

Kể từ cuối tháng 2 năm nay, các băng nhóm có vũ trang đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát, nhà tù và sân bay trên khắp đất nước Haiti, gây ra tình trạng hỗn loạn tại quốc gia Caribe này, đồng thời buộc Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức. Việc Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp vẫn chưa được thành lập đầy đủ đang làm trì hoãn sự hỗ trợ của lực lượng đa quốc gia nhằm giúp cảnh sát Haiti tái lập trật tự, cũng như ảnh hưởng đến khả năng cung cấp viện trợ của các tổ chức phi chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng.