EU: Thống nhất xử lý người vi phạm giao thông nghiêm trọng trên toàn khối

Phóng viên TTXVN tại Brussels cho biết, thỏa thuận được Hội đồng và Nghị viện châu Âu thông qua ngày 25/3 nhằm mục đích chấm dứt tình trạng "lách luật" hiện tại, khi người vi phạm có thể bị cấm lái xe ở một quốc gia thành viên nhưng vẫn được phép lái xe ở các quốc gia EU khác.

Theo các quy định hiện hành, chỉ quốc gia thành viên cấp bằng lái xe mới có quyền áp đặt lệnh cấm lái xe trên toàn EU. Điều này dẫn đến tình trạng bất cập, khi mà người lái xe vi phạm nghiêm trọng ở một quốc gia thành viên khác có thể tiếp tục lái xe ở những nơi khác trong EU. Tuy nhiên, với quy định mới, quốc gia thành viên nơi xảy ra vi phạm sẽ có nghĩa vụ thông báo cho nước thành viên cấp bằng lái xe về hình phạt cấm lái xe với đối tượng vi phạm. Quốc gia thành viên cấp bằng lái xe sau đó sẽ phải áp dụng hình phạt tương tự, có hiệu lực trên toàn EU.

Chỉ thị mới sẽ áp dụng cho những hành vi vi phạm nghiêm trọng như lái xe trong khi say rượu hoặc dùng chất kích thích, chạy quá tốc độ và gây tai nạn chết người hoặc thương tích nghiêm trọng. Quốc gia thành viên nơi xảy ra vi phạm áp đặt lệnh cấm lái xe từ 3 tháng trở lên sẽ phải thông báo cho quốc gia thành viên cấp bằng lái xe thông qua mạng lưới bằng lái xe EU (RESPER).

Sau khi nhận được thông báo về việc tước quyền lái xe từ quốc gia thành viên nơi xảy ra vi phạm, nước thành viên đã cấp bằng lái xe sẽ xem xét và thông báo cho người vi phạm về quyết định của mình. Trong quá trình này, quốc gia thành viên cấp bằng lái xe có quyền quyết định có áp dụng lệnh cấm lái xe hay không. Họ có thể miễn áp dụng lệnh cấm trong trường hợp nhận thấy quyền lợi của người vi phạm không được đảm bảo, ví dụ như khi quá trình xét xử ban đầu không tuân thủ các quy định về quyền được bào chữa hoặc các quyền pháp lý khác của người vi phạm.

Việc thực thi nghiêm ngặt hình phạt đối với hành vi vi phạm giao thông đang đóng vai trò then chốt trong chính sách an toàn đường bộ của EU. Tuy nhiên, do chính sách tự do di chuyển trong khối và sự gia tăng của lưu lượng giao thông quốc tế, nhiều người vi phạm luật giao thông tại các quốc gia thành viên không phải là nơi họ được cấp bằng lái xe. Điều này tạo ra một lỗ hổng pháp lý, khi mà lệnh cấm lái xe chỉ có hiệu lực trong phạm vi quốc gia nơi xảy ra vi phạm, khiến những người vi phạm có thể tiếp tục lái xe ở các quốc gia thành viên khác.

Nhận thức được vấn đề này, tại cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Giao thông EU vào năm 2017, các quốc gia thành viên đã đồng loạt kêu gọi hành động để giải quyết tình trạng bất cập này. Chỉ thị mới, được đề xuất như một phần của Gói An toàn đường bộ của Ủy ban châu Âu (EC), nhằm mục đích khắc phục lỗ hổng, đảm bảo việc thi hành lệnh cấm lái xe một cách thống nhất và hiệu quả trên toàn EU.