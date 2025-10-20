KienlongBank khẳng định tầm vóc bằng cú đúp giải thưởng và sức bật 30 năm phát triển

(Ngày Nay) - Tháng 10 không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong hành trình 30 năm của KienlongBank mà còn ghi dấu ấn đặc biệt khi Ngân hàng liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín: “Thương hiệu mạnh Tăng trưởng Ấn tượng” do Vietnam Economic Times (VnEconomy) phối hợp Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức, và “Better Choice Awards – Giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá” dành cho bộ giải pháp quản lý tài chính cửa hàng MyShop – Paybox.

Vinh quang trong tháng kỷ niệm 30 năm sinh nhật Ngân hàng

Với những thành tựu ấn tượng và nền tảng tăng trưởng vững chắc, KienlongBank đã được vinh danh “Thương hiệu mạnh Tăng trưởng Ấn tượng” năm 2025, một giải thưởng được tổ chức thường niên, quy tụ các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho một KienlongBank lớn mạnh về quy mô và tầm nhìn, mà còn là minh chứng cho hành trình kiên định tái định vị thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững giữa bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ của KienlongBank. Kiên định với định hướng “phát triển an toàn – tăng trưởng bền vững”, Ngân hàng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm – mức cao nhất trong 30 năm hoạt động, vượt kỷ lục 1.112 tỷ đồng của năm trước. Với đà này, Ngân hàng dự kiến hoàn thành 150% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, khẳng định hiệu quả vận hành và sức bật tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng tài sản tăng thêm 5.540 tỷ đồng, đạt 97.716 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tăng 7.377 tỷ đồng, lên 87.491 tỷ đồng; và dư nợ cấp tín dụng mở rộng thêm 9.490 tỷ đồng, đạt 70.922 tỷ đồng. Những kết quả này phản ánh nội lực tài chính vững vàng cùng hiệu quả từ quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng số hóa, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro chặt chẽ và hoạt động ổn định của Ngân hàng. Bức tranh tăng trưởng của KienlongBank vì thế không chỉ thể hiện ở quy mô, mà còn ở chất lượng tài sản và hiệu quả sinh lời ngày càng được củng cố – những yếu tố cốt lõi tạo nên sức bền dài hạn.

Trên nền tảng đó, KienlongBank tiếp tục triển khai chiến lược tăng cường năng lực vốn nhằm mở rộng dư địa tín dụng giai đoạn 2026–2030 và tối ưu giá trị cổ đông. Sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Ngân hàng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 60%, nâng vốn điều lệ lên 5.822 tỷ đồng. Cùng với đà tăng của giá cổ phiếu KLB lên 19.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của KienlongBank vượt mốc 11.000 tỷ đồng – phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc của nhà đầu tư vào nền tảng vốn, năng lực quản trị và câu chuyện tăng trưởng của Ngân hàng.

Đột phá trong giải pháp thanh toán không tiền mặt

Nếu “Thương hiệu mạnh” là lời khẳng định về nền tảng vững chắc, thì “Better Choice Awards” mở ra một khía cạnh khác với sức sáng tạo và tầm nhìn công nghệ. Giải thưởng “Better Choice Awards – Giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá” là một trong những vinh dự lớn nhất được trao tặng tại Gala Better Choice Awards 2025, sự kiện uy tín do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính và VCCorp đồng tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia, tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu phục vụ người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với hội đồng thẩm định gồm 42 chuyên gia đầu ngành, Better Choice Awards 2025 đã đánh giá cao nỗ lực của KienlongBank trong việc phát triển các giải pháp thanh toán số hiện đại, an toàn và mang đậm bản sắc “ngân hàng số thuần Việt” – góp phần thúc đẩy chiến lược quốc gia về thanh toán không tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho mọi đối tượng khách hàng.

Không chỉ là công cụ thanh toán, MyShop & Paybox là giải pháp quản trị tài chính toàn diện, giúp hàng triệu chủ cửa hàng tối ưu dòng tiền, thanh toán và vận hành hiệu quả trong kỷ nguyên số. Nền tảng này kết nối trực tiếp với hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của KienlongBank, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ thanh toán, quản lý tài chính đến quản trị doanh thu và dữ liệu khách hàng.

Từng được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2023, việc tiếp tục được công nhận tại Better Choice Awards 2025 khẳng định giá trị thực tiễn và sức lan tỏa của sản phẩm, cũng như vị thế tiên phong của KienlongBank trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Đây là minh chứng cho khát vọng kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, lấy người dùng làm trung tâm – một trong những định hướng chiến lược của Ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2025–2030, KienlongBank nổi bật như ngân hàng tiên phong đưa công nghệ vào phục vụ đời sống thường nhật, giúp doanh nghiệp nhỏ và cá nhân tiếp cận dễ dàng hơn với tài chính số. Với MyShop & Paybox, KienlongBank không chỉ theo kịp xu hướng mà còn dẫn dắt hành vi tiêu dùng số, mở ra không gian tăng trưởng mới cho Ngân hàng và cộng đồng khách hàng của mình.

Nhìn lại những giải thưởng danh giá trong năm 2025, dù ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: nền tảng vững chắc, tinh thần tiên phong và khát vọng sáng tạo – những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của KienlongBank trong suốt 30 năm “Kết nối giá trị”. Từ nền móng đó, KienlongBank đang mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tăng trưởng bền vững, quản trị chuẩn mực quốc tế và đổi mới số mang đậm bản sắc Việt.