PV GAS khẳng định bản lĩnh trong biến động, hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới

(Ngày Nay) - Năm 2025 tiếp tục ghi dấu một năm thành công nổi bật của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với nhiều kỷ lục lịch sử được thiết lập, qua đó khẳng định năng lực quản trị, sức chống chịu và nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Những kết quả này không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt trong hành trình 35 năm hình thành và phát triển của PV GAS, mà còn đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu doanh nghiệp công nghiệp năng lượng tầm khu vực.



Ngày 17/12, tại TP HCM, PV GAS tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025; tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV Tập đoàn: Trần Hồng Nam, Nguyễn Văn Mậu, Trần Bình Minh; đồng chí Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện Công đoàn Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban/ Văn phòng Tập đoàn.

Về phía PV GAS, đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); đồng chí Phạm Văn Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn. Tham dự Hội nghị có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, đoàn thể và 260 đại biểu, đại diện cho gần 4.000 cán bộ công nhân viên – người lao động (CBCNV – NLĐ) PV GAS.

Dấu ấn tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh nhiều thách thức

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, áp lực chuyển dịch năng lượng ngày càng rõ nét, các động lực tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp. Tuy nhiên, PV GAS không chỉ giữ vững ổn định mà còn bứt phá mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực của PV GAS, với sự mở rộng rõ nét ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Mảng kinh doanh LPG/LNG duy trì đà tăng trưởng mạnh, trong đó hoạt động kinh doanh quốc tế nổi lên như một trụ cột mới, phản ánh bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển ra thị trường toàn cầu.

Về tài chính, PV GAS ghi nhận mốc doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử 35 năm hình thành và phát triển, cho thấy sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả điều hành được nâng lên một bước mới.

Cùng với đó, hiệu quả khai thác hạ tầng và sử dụng tài sản tiếp tục được tối ưu. Công tác đầu tư phát triển được triển khai chủ động, có trọng tâm và theo lộ trình dài hạn, từng bước đặt nền móng cho việc hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của PV GAS trong giai đoạn tới.

Những kết quả ấn tượng của năm 2025 phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, hành động quyết liệt và tinh thần đồng lòng của toàn hệ thống PV GAS. Trong đó, Tổng công ty đã triển khai thành công 04 đột phá lớn: chuyển dịch mô hình kinh doanh; mở rộng mạnh mẽ thị trường kinh doanh quốc tế; tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường quản trị, tối ưu chi phí và xử lý dứt điểm nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm.

Năm 2025, toàn bộ các đơn vị thành viên của PV GAS đều hoạt động kinh doanh có lãi. Chi phí quản trị doanh nghiệp giảm 5% trong khi doanh thu tăng 27%, cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác quản trị và tiết giảm chi phí. Thu nhập bình quân của người lao động ước tăng 21% so với năm 2024, góp phần củng cố niềm tin, động lực và sự gắn bó của đội ngũ nhân sự.

Định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Bước sang năm 2026, năm bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo, PV GAS xác định yêu cầu phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải đi xa, đi chắc và có chiều sâu. Trọng tâm chiến lược được xác định gồm: phát triển thị trường; đầu tư hạ tầng đi trước một bước; chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư thượng nguồn, M&A; mở rộng danh mục sản phẩm; gia tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng chống chịu trước biến động thị trường; phát triển các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tiếp tục tái cấu trúc toàn diện, xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch, linh hoạt, phù hợp với doanh nghiệp công nghiệp năng lượng tầm khu vực.

Với nền tảng đã tạo dựng, PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, hướng tới việc lọt Top 30 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 30) trong giai đoạn 2026 – 2030, từ đó đóng góp tích cực vào mục tiêu của Petrovietnam lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500) vào năm 2030.

07 định hướng được gợi mở từ Lãnh đạo Petrovietnam

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh những kết quả ấn tượng của Tập đoàn trong năm 2025, trong đó PV GAS đóng góp khoảng 20% doanh thu và 23% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Đồng chí đặc biệt ghi nhận việc PV GAS vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong bối cảnh giá dầu giảm, thị trường tiêu thụ khó khăn và tỷ trọng nguồn khí giá thấp suy giảm mạnh, qua đó giữ vị trí “quán quân lợi nhuận” của Tập đoàn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã gợi mở bảy định hướng trọng tâm đối với PV GAS. Trước hết, cần bảo đảm sự đồng bộ chặt chẽ giữa mục tiêu chiến lược của PV GAS với mục tiêu chung của Tập đoàn. Thứ hai, chủ động nhận diện đầy đủ các rào cản, nút thắt để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Thứ ba, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy phân mảnh sang tư duy năng lượng tích hợp, phát triển theo hệ sinh thái đa tầng, mang tầm khu vực và toàn cầu; không ngừng thích nghi, tiến hóa, nhận thức rõ bối cảnh và giá trị cốt lõi nhằm tạo bứt phá trong phát triển. Thứ tư, tiếp tục phát triển thị trường, mở rộng thị phần gắn với nâng cao chất lượng và tính bền vững của doanh thu. Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ và gia tăng hiệu quả các hoạt động đầu tư, M&A phù hợp với định hướng chiến lược. Thứ sáu, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới. Cuối cùng, xây dựng chiến lược nhân tài dài hạn, đồng thời củng cố và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Quyết tâm tăng tốc, kiến tạo giá trị dài hạn

Thay mặt lãnh đạo và CBCNV - NLĐ PV GAS, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và định hướng chiến lược của Lãnh đạo Tập đoàn. Đồng chí khẳng định, PV GAS đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Sau 5 năm, doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty đã tăng gần gấp đôi trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi.

Trong giai đoạn tới, đặc biệt từ năm 2026, PV GAS sẽ triển khai đồng bộ chiến lược phát triển, lấy sản xuất – vận hành làm trung tâm, đầu tư làm nền tảng, kinh doanh mở rộng thị trường làm động lực, tham gia sâu rộng và xuyên suốt vào toàn bộ chuỗi giá trị khí và LNG khép kín từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Tổng mức đầu tư cho các dự án trọng điểm giai đoạn này dự kiến vượt 100 nghìn tỷ đồng, tạo bệ đỡ cho phát triển bền vững đến sau năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, PV GAS đã xác định phương châm: "Đổi mới - Bứt phá - Thích ứng – Cạnh tranh", cùng với việc áp dụng tư duy tích hợp, tư duy ngoài khuôn khổ, phi truyền thống, trên tinh thần “Nói ít, nghĩ nhiều, làm nhiều, tốc độ nhanh, hiệu quả cao”, là kim chỉ nam cho PV GAS "nghĩ sâu, quyết nhanh, làm lớn" với khát vọng thực hiện bằng được các mục tiêu được giao, trên hành trình cùng chung tay "giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia" của PetroVietnam..

Lan tỏa khí thế thi đua, củng cố niềm tin phát triển

Tại Hội nghị, PV GAS đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc năm 2025; Công đoàn Petrovietnam trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể tiêu biểu.

Đồng thời, Tổng công ty phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2026, kêu gọi toàn thể người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, chung sức vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu được giao.

Thành công của PV GAS trong năm 2025 không chỉ nằm ở các con số kỷ lục, mà quan trọng hơn là sự chuyển hóa mô hình tăng trưởng, năng lực quản trị và tư duy chiến lược. Tập thể Lãnh đạo, CBCNV – NLĐ PV GAS sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của tập thể và cá nhân, quyết tâm “Đổi mới - Bứt phá - Thích ứng - Cạnh tranh”, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 2026.