VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng

(Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Hành trình nâng cấp dịch vụ - từ quy trình tới công nghệ

VPBank đã sớm nhận thấy xu hướng dịch vụ tài chính số là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đó cũng là lí do để ngân hàng nâng cấp toàn bộ dịch vụ, từ quy trình tới công nghệ nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, phục vụ hàng triệu khách hàng.

Trong nhiều năm qua, ngân hàng xanh lá đã triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tối ưu hóa quy trình phục vụ, từ việc rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, đơn giản hóa thủ tục đến việc áp dụng định danh điện tử eKYC và trí tuệ nhân tạo AI trong mọi hoạt động của ngân hàng và chăm sóc khách hàng.

Đồng thời, sáng kiến Giao dịch Không Giấy tờ với các giải pháp và công nghệ nổi bât cũng được triển khai, giúp loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng chứng từ giấy trong giao dịch tại quầy. Thay vào đó, khách hàng sẽ nhận chứng từ điện tử qua email, được xác nhận bằng chữ ký số ngay sau khi giao dịch hoàn tất.

Các giao dịch như nộp/rút tiền/chuyển khoản nội bộ - liên ngân hàng … đều được thực hiện trên nền tảng số, không cần in ấn giấy tờ. Khách hàng có thể xác thực bằng sinh trắc học thay cho chứng từ giấy. Khách hàng cũng có thể thực hiện các giao dịch qua Internet Banking, VPBank NEO, các máy giao dịch tự động (ATM, CDM), giảm tối đa nhu cầu đến quầy giao dịch truyền thống.

Nhờ sáng kiến này, VPBank đã rút ngắn 40% thời gian xử lý giao dịch, tiết kiệm khoảng 90.000 tờ giấy in mỗi tháng, giảm 50% thời gian vận hành nội bộ và tự động hóa báo cáo theo quy định. Đặc biệt, 95% khách hàng phản hồi tích cực về trải nghiệm giao dịch mới. Sáng kiến cũng mang lại cho VPBank giải thưởng “Trải nghiệm khách hàng của năm – ngành Ngân hàng” do tạp chí Asian Business Review trao tặng trong khuôn khổ Lễ vinh danh Giải thưởng Trải nghiệm Châu Á.

Đại diện VPBank cho biết: “Ngân hàng luôn tin rằng sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của ngân hàng. Giải thưởng vừa qua là động lực để VPBank tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, VPBank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện.”

Ngân hàng số - Nền tảng cho sự dẫn đầu

Hệ sinh thái số được VPBank đầu tư mạnh mẽ, phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử với giao diện thân thiện, bảo mật cao, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên thiết bị di động. Với ứng dụng VPBank NEO, khách hàng có thể thực hiện dịch vụ toàn diện, từ mở tài khoản trực tuyến, thanh toán QR, chuyển tiền nhanh, đến quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng giúp VPBank đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính linh hoạt và tiện lợi.

Đặc biệt, với chiến lược chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, VPBank là ngân hàng tiên phong đưa công nghệ trở thành trụ cột cho sự phát triển bền vững với việc triển khai core banking trên nền tảng đám mây mở Red Hat OpenShift Platform Plus. Dự án cho phép ngân hàng chuyển đổi hơn 18 triệu tài khoản khách hàng và hàng triệu hồ sơ khoản vay sang nền tảng mới chỉ trong dưới 24 giờ.

Việc chuyển sang kiến trúc mở giúp VPBank tự động hóa triển khai, tăng tốc độ phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo hiệu suất, bảo mật, tính ổn định ở mức cao nhất. Quan trọng hơn, nền tảng mới giúp VPBank rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, dễ dàng tích hợp với hệ sinh thái đối tác fintech, đồng thời mang lại trải nghiệm ngân hàng số mượt mà, an toàn và cá nhân hóa hơn cho khách hàng.

Tiện ích vượt trội cho mọi đối tượng khách hàng

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, VPBank chú trọng mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Các giao dịch được thực hiện 24/7 trên nhiều nền tảng như ứng dụng di động, website, tổng đài thông minh. VPBank cũng triển khai hệ thống ngân hàng tự động VPBank NEO Express với các kiosk banking tự động 24/7, cho phép khách hàng thực hiện đa số giao dịch như tại phòng giao dịch truyền thông gồm nộp/rút tiền, mở tài khoản, xem số dư; sử dụng công nghệ eKYC và sinh trắc học kết hợp với ngân hàng số toàn năng VPBank NEO tạo nên một hệ sinh thái ngân hàng số tiện lợi, an toàn.

Đặc biệt, VPBank triển khai chatbot trên website, ứng dụng VPBank NEO của ngân hàng nhằm hỗ trợ tự động, giúp giải đáp nhanh chóng các thắc mắc và hướng dẫn giao dịch cho khách hàng. Các chương trình lắng nghe khách hàng VoC cũng được ngân hàng triển khai, giúp thu thập và xử lý gần 1 triệu ý kiến khách hàng mỗi tháng, rút ngắn thời gian phản hồi và động bộ trải nghiệm trên mọi kênh tương tác.

Song song đó, VPBank cũng xây dựng nhiều sản phẩm dịch vụ hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, thiết kế các chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thân thiết, tạo nên sự kết nối lâu dài.

Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, VPBank không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu mang đến trải nghiệm vượt trội cho mọi khách hàng.