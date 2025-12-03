(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, đánh giá hợp tác song phương giai đoạn 2021-2025, hướng tới 2026-2030.

Ngày 3/12, tại thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Kỳ họp nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; đặc biệt triển khai cụ thể hóa ngay kết quả Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sang thăm và tham dự Kỳ họp; cho rằng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào đúng dịp Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào có ý nghĩa quan trọng, triển khai ngay các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hiện thực hóa quan hệ "gắn kết chiến lược" giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng hậu và thắm tình đoàn kết anh em mà Thủ tướng Sonexay Siphandone và Chính phủ Lào đã dành cho đoàn đại biểu Việt Nam; chúc mừng Lào tổ chức các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, nhất là kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã gặt hái được sau 50 năm lập nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Thông tin về tình hình mỗi nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn, toàn diện mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa; quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Tại Kỳ họp, sau khi nghe báo cáo rà soát các lĩnh vực hợp tác giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hai Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan hai bên đã thông tin, trao đổi những biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, với những chương trình, dự án cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, hai nước đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu trong hợp tác giữa hai nước, góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nhiều kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 10 đầu việc tốt: Quan hệ chính trị ở mức cao nhất; hợp tác quốc phòng-an ninh giữ vai trò trụ cột; kinh tế, thương mại tăng trưởng ấn tượng; hợp tác về tài chính có nhiều đột phá; hợp tác năng lượng có tiến triển; viện trợ phát huy hiệu quả; tổ chuyên gia Lào-Việt hoạt động hiệu quả; hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa du lịch tăng mạnh; các vướng mắc tại các dự án được tháo gỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone nhận thấy trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp, gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước; hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước tiếp tục chặt chẽ, thực hiện tốt việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện; phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Tính đến tháng 4/2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD.

Trong 10 tháng năm 2025, đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt 566,1 triệu USD với các dự án có chất lượng, phát triển bền vững, lĩnh vực then chốt mà Lào có thế mạnh như năng lượng sạch, khai khoáng và nông nghiệp.

Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Lào trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam nhập siêu 626,2 triệu USD.

Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và địa phương hai nước... diễn ra sôi động và tiếp tục được tăng cường.

Hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực, nhất là phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần có quyết tâm mới, cách tiếp cận mới, động lực mới, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế mới để hai nước cùng nhau phát triển; đồng thời thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa, xây dựng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là ngay sau Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng, hai Thủ tướng thống nhất hai bên bắt tay ngay làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam-Lào với tầm cao mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược,” với “quan hệ chính trị là sống còn, hợp tác quốc phòng-an ninh và kinh tế là then chốt, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục-đào tạo là đột phá, hợp tác doanh nghiệp và nhân dân là nền tảng, hợp tác địa phương là đòn bẩy.”

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cho biết sẽ chỉ đạo Phân ban Ủy ban Liên Chính phủ Lào-Việt tạo bước đột phá, đi vào chiều sâu triển khai thực hiện tốt thỏa thuận và chỉ đạo cấp cao trên tất cả các lĩnh vực.

Cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đã góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn tại Lào; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng; triển khai tuyến đường bộ cao tốc Vientiane-Hà Nội; nâng cao hiệu quả dự án khai thác muối mỏ kali...

Cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của Lào, nhất là các dự án về nông nghiệp sạch, có giá trị cao, khoa học công nghệ..., Thủ tướng Lào đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, hoàn toàn nhất trí xây dựng Đại học Lào-Việt, chú trọng phát triển các trường dạy nghề, trường học ở khu vực biên giới.

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn; tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, với việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của mỗi nước; tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước phát huy hiệu quả cao...

Trước mắt, ngay trong năm 2026, hai bên tập trung thực hiện tốt các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào; Thỏa thuận ký kết tại Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ; đề ra nhiều biện pháp mạnh mẽ, thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước đi vào chiều sâu; tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh; tiếp tục dành ưu tiên đặc biệt cho hợp tác giáo dục-đào tạo.

Hai bên tiếp tục tăng cường thúc đẩy, đưa quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào; duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tổ chức có hiệu quả các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt; cải tiến và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả hợp tác ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương.

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới Việt-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư-thương mại Việt Nam-Lào. Trong đó, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; nghiên cứu triển khai các dự án quy mô lớn tại Lào như xây dựng trường Đại học Lào-Việt, Trung tâm Triển lãm...

Chính phủ Lào tạo điều kiện ưu đãi, thuận lợi cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam; nghiên cứu điều chỉnh các quy định về thời gian thực hiện trong đầu tư thủy điện, khai khoáng phù hợp với tình hình mới; thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kim ngạch thương mại, phấn đấu tiếp tục thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2026 từ 10-15% so với năm 2025, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD/năm; tập trung giải quyết khó khăn, thúc đẩy triển khai kết nối hạ tầng giao thông; coi nông nghiệp và phát triển nông thôn một trong những trụ cột của hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và địa phương hai nước; dành ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng trong hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành 1.300 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cam kết, trong đó sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hai bên tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, tin cậy, hiệu quả, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, hai bên đã ký kết các Văn kiện hợp tác: Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026; Biên bản Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước.