Thành phố Hà Nội và những danh hiệu lớn của năm 2025

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong năm 2025, Hà Nội được những tạp chí, trang mạng hàng đầu thế giới về du lịch đánh giá cao, với những danh hiệu như lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới do Flight Network xếp hạng.
Thành phố Hà Nội và những danh hiệu lớn của năm 2025

Trong năm 2025, Hà Nội được những tạp chí, trang mạng hàng đầu thế giới về du lịch đánh giá cao, với những danh hiệu như lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới do Flight Network - một trong những công ty du lịch trực tuyến hàng đầu tại Canada xếp hạng.

Hà Nội cũng lọt top danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới, dựa trên khảo sát từ người dân địa phương của tạp chí Time Out.

Gần đây nhất, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố Top 100 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới. Trong đó Huế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là các đại diện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách này.

Thành phố Hà Nội và những danh hiệu lớn của năm 2025 ảnh 1
PV
Hà Nội Danh hiệu Thủ đô

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump để ngỏ hiệu quả chính sách kinh tế
(Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.
Ảnh minh hoạ.
Chi phí kết hôn - rào cản lớn đối với giới trẻ Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.
Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân
Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.