Thành phố Hà Nội và những danh hiệu lớn của năm 2025

Trong năm 2025, Hà Nội được những tạp chí, trang mạng hàng đầu thế giới về du lịch đánh giá cao, với những danh hiệu như lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới do Flight Network - một trong những công ty du lịch trực tuyến hàng đầu tại Canada xếp hạng.
Hà Nội cũng lọt top danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới, dựa trên khảo sát từ người dân địa phương của tạp chí Time Out.
Gần đây nhất, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố Top 100 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới. Trong đó Huế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là các đại diện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách này.
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
(Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.
(Ngày Nay) - Giới trẻ Hàn Quốc coi việc "giảm bớt gánh nặng tài chính cho hôn nhân" là chính sách cần được ưu tiên hàng đầu để khắc phục tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Chi phí kết hôn cao hiện là rào cản lớn khiến nhiều cặp đôi chậm hoặc khó kết hôn.
(Ngày Nay) - Sau khi cùng đồng đội phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, Trịnh Thu Vinh tiếp tục lập kỷ lục SEA Games mới, qua đó giành thêm 1 HCV cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn hơi.
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.