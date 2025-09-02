Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Tiếp nối tinh thần bất khuất tiến vào kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Lễ kỷ niệm khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt; là động lực thôi thúc dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, quyết xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trong tiết trời mùa Thu dịu mát đẹp nhất của năm cùng với không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày lễ lớn, hàng chục vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, đại diện các tầng lớp nhân dân trên cả nước với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, hình ảnh quốc kỳ trên ngực áo, trên khăn choàng… cùng tề tựu tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh để đón mừng Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Mở đầu là màn trống hội hoành tráng kết hợp biểu diễn cờ, dân vũ, lân sư rồng, thể hiện tinh thần hào sảng, khí thế tiến công và niềm tự hào dân tộc trong ngày độc lập. Giữa không gian lịch sử hào hùng, tiếng trống trầm hùng, vang vọng đã tạo ra không khí uy nghi, khơi lòng tự hào dân tộc trong lòng người dân.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Nghi thức chào cờ thiêng liêng diễn ra trong tiếng Quốc ca hùng tráng đồng thanh của hàng triệu người có mặt tại Quảng trường Ba Đình, trên đường phố Hà Nội cũng như mọi miền Tổ quốc, từ Bắc vào Nam đến hải đảo xa xôi kết nối trực tuyến với buổi lễ.

Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác khai hỏa tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, trọng thể của Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tám mươi năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.

Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua.

Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tổng Bí thư khẳng định, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta.

Thực hiện thành công ba mục tiêu đó, chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của Tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới.”

Tổng Bí thư khẳng định qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Tổng Bí thư cho biết hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.”

Tổng Bí thư xúc động chia sẻ trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.”

Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi.”

Tổng Bí thư bày tỏ một lần nữa, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ, những người đã hóa thân vào đất nước, vào hồn thiêng dân tộc. Xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ Diễu binh, diễu hành hùng tráng

Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người.

Đội hình diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nghi trượng; 22 khối Quân đội; 3 khối Dân quân, du kích; 17 khối Công an; cùng 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào, Campuchia); 14 khối xe pháo quân sự của Quân đội; 9 khối xe đặc chủng của Công an; khối Hồng kỳ và 13 khối quần chúng, đã tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phátxít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là phần bay chào mừng trên bầu trời Tổ quốc của các biên đội Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Sau đó là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm, cứu nạn.

Đội hình Yak-130 và L-39NG là dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Xuất hiện cuối cùng trong các biên đội Không quân là đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam, “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phần diễu binh trên biển của các lực lượng vũ trang cũng bắt đầu và được truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc diễu binh trên biển quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng: Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển gồm: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội biên phòng và Hải đội dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại thể hiện sức mạnh của các lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Quảng trường Ba Đình, đi đầu khối Nghi trượng là xe mô hình Quốc huy. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Tiếp sau là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là khối danh dự 3 quân chủng; khối nữ Quân nhạc; khối sỹ quan Lục quân; khối sỹ quan Hải quân; khối sỹ quan Phòng không-Không quân; khối sĩ quan Biên phòng; khối sỹ quan Cảnh sát biển Việt Nam; khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; khối nữ sỹ quan Quân y; khối Học viên các nhà trường Quân đội; khối chiến sỹ Tác chiến điện tử; khối chiến sỹ Đặc nhiệm dù; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sỹ Tăng thiết giáp; khối chiến sỹ Pháo binh-Tên lửa; khối chiến sỹ Đặc công; khối nữ chiến sỹ Biệt động; khối chiến sỹ Công binh; khối nữ chiến sỹ Thông tin; khối chiến sỹ Phòng hóa.

Các khối Dân quân, du kích gồm: Khối nam Dân quân tự vệ; khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; khối nữ Du kích miền Nam. Các khối diễu binh oai hùng hành tiến biểu tượng cho Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, với tinh thần hữu nghị quốc tế, thúc đẩy hợp tác và tăng cường đối ngoại quốc phòng, tại Lễ kỷ niệm lần này, 4 nước đã cử quân đội tham gia diễu binh, gồm các khối quân nhân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Dẫn đầu các khối Công an nhân dân Việt Nam là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; khối nam sỹ quan An ninh nhân dân; khối nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân; khối nam sỹ quan Cảnh vệ; nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân; khối nữ sỹ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sỹ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khối nam sỹ quan Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam sỹ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khối nam chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam chiến sỹ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân; khối nam học viên các nhà trường Công an nhân dân; khối nam chiến sỹ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Đội hình diễu binh đã thể hiện lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, đây là lần thứ hai Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Trong các khối xe, pháo của Quân đội có: Các khối xe tăng, thiết giáp trong đó có khối xe thiết giáp do Việt Nam sản xuất; khối pháo xe kéo; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe tên lửa đất đối hải; khối tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất; khối xe pháo Phòng không, tên lửa Phòng không; khối tên lửa Phòng không và UAV; đội hình xe thông tin quân sự cơ động; khối xe Tác chiến điện tử; khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học; khối xe của Binh chủng Công binh.

Các khối xe đặc chủng của Công an, gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe tác chiến chống khủng bố; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; các khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, tác chiến dưới nước, hỗ trợ tác chiến đa năng, chống bạo loạn; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau phần diễu binh của các khối đi bộ, các loại vũ khí, khí tài, xe đặc chủng hành tiến nhịp nhàng qua lễ đài cho thấy sức mạnh cơ động, sự hiện đại hóa và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt là nhiều loại vũ khí, khí tài như các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa để nâng cao tính năng chiến đấu. Những phương tiện chiến đấu này góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, là minh chứng rõ ràng nhất cho bước tiến vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.”

Tiếp theo phần diễu binh của các khối Quân đội, Công an là phần diễu hành của 13 khối quần chúng, thể hiện tinh thần đoàn kết, lịch sử anh dũng trong chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cũng như hào khí, quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng hôm nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Các khối quần chúng tham gia diễu hành gồm: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối Cựu chiến binh Việt Nam; khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam; khối Công nhân; khối Nông dân; khối Trí thức; khối Báo chí cách mạng; khối Doanh nhân; khối Phụ nữ; khối Kiều bào; khối Thanh niên; khối Văn hóa Thể thao.

Bên cạnh các khối diễu binh trang nghiêm, hùng tráng của lực lượng vũ trang, các khối quần chúng nhân dân đã thể hiện những nét rất đặc biệt, rực rỡ và mềm mại.

Từng sắc phục truyền thống, từng khẩu hiệu yêu nước, từng nụ cười tươi tắn đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc đã vẽ nên một bức tranh sống động về một Việt Nam đoàn kết, kiên cường và tràn đầy khát vọng.

Sau phần diễu binh, diễu hành là màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng. Chương trình kết hợp trống hội cùng các tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc.

Đây cũng là một khoảnh khắc mang dấu ấn lớn của tình đoàn kết khi nghệ sỹ cả nước ở các dòng nhạc cùng hội tụ trên sân khấu, cùng cất cao tiếng hát mừng ngày lễ trọng đại của đất nước, mừng Tổ quốc vinh quang.

Tiếp đó là hình ảnh 800 chú bồ câu đồng loạt tung cánh, mang ý nghĩa 800 “cánh chim hòa bình” từ Bắc đến Nam đã hội tụ tại Thủ đô, tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm đã khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt; để tinh thần đó mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.